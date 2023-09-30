«Девчонки, модничаем»: 8 стильных сибирячек на улицах города — о том, где купить теплое пальто на осень

Медленно, но верно сибирячки настраиваются на осеннюю волну. С полок достают уютные свитера и кардиганы, шляпы и береты в теплых оттенках, а замшевые казаки стали самой желанной вещью сезона. Сентябрь почти до конца выдался теплым и приятным — новосибирские модницы с удовольствием выгуливали свои осенние луки. В октябре ситуация изменится: синоптики прогнозируют похолодание и даже снег, время утепляться. Корреспондент НГС Алёна Золотухина прогулялась по центральным улицам и поговорила с сибирячками о том, где купить классное теплое пальто, и заодно составила антирейтинг магазинов города.
Мария, 22 года, студентка
— Пальто из Nasten's shop — на мой взгляд, лучший магазин в городе, потому что там есть все тренды, новинки. Как только что-то появляется, туда сразу везут, а мы, новосибирские девчонки, модничаем. Пальто можно посмотреть в Lime — не очень бюджетно, но качественно. Мой предел стоимости пальто — 20 000 рублей, хотя и за 10 000 рублей можно найти. На осень я купила косуху с вареным эффектом, потому что сейчас такие в моде, и это пальто.
Екатерина, 28 лет, работает в бьюти сфере
— За пальто рекомендую сходить в магазин Frends Zone, я несколько раз покупала там верхнюю одежду и осталась довольна качеством. Цены там не очень высокие, пальто можно приобрести за 10 000 — 12 000 рублей. Пальто, которое на мне, я покупала в Mango, ношу его уже долго. Я каждый сезон покупаю что-то новое, обычно это обувь.
Анна, 31 год, стилист
— В Новосибирске сложно найти хорошее пальто, я не знаю, почему так. Пока хожу в тренче, но свое пальто заказывала в Екатеринбурге: оверсайз, длина макси, в цвете фуксия, за 13 000 рублей. У нас в городе я не нашла даже подобия. Люблю шоурум Nasten's shop, у меня половина гардероба оттуда. Пальто также можно поискать в Leleya, Mini Shop, Esme ins — ценовая категория повыше, но ведь и бюджеты у всех разные.
Я не трачу много на верхнюю одежду, максимум — 15 000–17 000 рублей. Тренды меняются каждый сезон, хочется быть на стиле, поэтому дорогих покупок я не делаю. У меня есть особенность: я могу одеться в массмаркете и выглядеть при этом дорого. На осень я еще ничего не покупала, только присматриваюсь, хочется чего-то неординарного.
Елена, 36 лет, актриса
— Я прихожу в ТЦ померить вещи, а потом ищу их на маркетплейсах — так дешевле. Если их нет, то жду распродажи и покупаю со скидкой. Я за то, чтобы носить качественные вещи. Нравится Benetton — он есть и на Willdberries, и на «Яндекс.Маркет», нравится Lime — там хорошие трикотажные вещи, отслеживаю ассортимент Top Top — у нас его нет, но можно заказать.
Я за красивый визуал, у меня развита насмотренность: люблю потрогать вещь руками, чтобы понять ее качество, я очень тактильная. Вещи покупаю под настроение: иногда хочется яркого, иногда черного. Этот плащ я купила в Lime всего за 3000 рублей — дождалась скидку. Я люблю ходить по торговым центрам, смотреть, выбирать. Покупаю летом зимние вещи, а зимой летние — складываю в сундук. К вещам отношусь уважительно, берегу их.
Ксения, 24 года, работает в кофейне
— Свое пальто я купила в Lime, можно посмотреть в Lichi — там тоже классно. Максимум на пальто готова потратить 30 000 рублей, но обычно нахожу дешевле — это взяла за 20 000 рублей. На осень купила новый тренч и кожаную куртку, сейчас нахожусь в поисках пуховика.
Алиса, 32 года, маркетолог
— За пальто я бы пошла в какой-нибудь местный шоурум со своим производством — поищите в соцсетях, их много. Хорошее пальто можно найти в секондхэнде: большое, шерстяное, в клетку или яркое — вариантов много. Я покупаю верхнюю одежду надолго, за пальто готова отдать около 10 000 рублей, если оно будет с шерстью и кроя, который будет актуален еще 2–3 года. Свое пальто я купила в секондхэнде в Екатеринбурге всего за 1000 рублей, там была система свободной цены: называешь сумму и тебе продают вещь.
Одежду я обычно покупаю через сезон: она может быть в хорошем состоянии, но изношенной морально. На осень я купила ветровку — старую носила около трех лет и успела устать от нее.
Екатерина, 25 лет, менеджер по рекламе
— Пальто я не ношу, только куртки. Люблю покупать необычные вещи у людей, которые их создают сами. Если бы мне понадобилось пальто, то я бы в первую очередь обратила внимание на сибирские бренды, например, «Синар», по деньгам — до 30 000 рублей. У меня нет привычки покупать новую одежду из сезона в сезон, ношу вещи аккуратно, ухаживаю за ними, экологично отношусь к формированию гардероба.
Алиса и Анастасия, 21 год, студентки
Отвечают вместе: — В больших торговых центрах много магазинов, где можно найти пальто. Ещё бутики на Советской улице — там интересные вещи. Предел цены на пальто для нас 10 000 — 15 000 рублей.
Анастасия: — Я купила это пальто в небольшом магазинчике в Кемерове. Обычно мне хватает вещей на несколько сезонов, но на эту осень я купила шарф, водолазку, свитер и классические светлые брюки.
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