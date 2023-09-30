«Девчонки, модничаем»: 8 стильных сибирячек на улицах города — о том, где купить теплое пальто на осень

— Я прихожу в ТЦ померить вещи, а потом ищу их на маркетплейсах — так дешевле. Если их нет, то жду распродажи и покупаю со скидкой. Я за то, чтобы носить качественные вещи. Нравится Benetton — он есть и на Willdberries, и на «Яндекс.Маркет», нравится Lime — там хорошие трикотажные вещи, отслеживаю ассортимент Top Top — у нас его нет, но можно заказать.

Я за красивый визуал, у меня развита насмотренность: люблю потрогать вещь руками, чтобы понять ее качество, я очень тактильная. Вещи покупаю под настроение: иногда хочется яркого, иногда черного. Этот плащ я купила в Lime всего за 3000 рублей — дождалась скидку. Я люблю ходить по торговым центрам, смотреть, выбирать. Покупаю летом зимние вещи, а зимой летние — складываю в сундук. К вещам отношусь уважительно, берегу их.