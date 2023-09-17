В овчинке и с блестяшками: журналист НГС обошла модные магазины в поисках верхней одежды на осень — фотообзор

Что продают в ТЦ?

Первым делом мы решили пройтись по популярным у модниц магазинам. Maag — заменитель Zara, Vilet — работает на месте Stradivarius, Dub — неизвестно, что хуже — оно или бывший Pull and Bear и Ecru — магазин открылся вместо Bershka. Их открытия ждали, во-первых — из любопытства, во-вторых — сила привычки, в-третьих — магазины ушедшей из России компании Inditex всегда первыми приносили к нам на рынок мировую моду.

Maag приятно удивил со входа — визуально вещи выглядят достойно, их действительно хочется рассмотреть, но при пристальном изучении на некоторых можно заметить низкий уровень качества. Есть вероятность, что одежда быстро растянется, закатается и потеряет вид — за такие деньги станет обидно. Следите, выбирайте тщательнее.

Верхней одежды в магазине много, но состав огорчает — носить эти пальто и куртки мы сможем разве что до первых заморозков, демисезонный гардероб не рассчитан на наш климат. Жаль, ведь варианты интересные. Впрочем, если вы не замерзаете вместе с первой упавшей снежинкой и передвигаетесь на машине — шанс найти вещь по душе у вас есть.