В овчинке и с блестяшками: журналист НГС обошла модные магазины в поисках верхней одежды на осень — фотообзор

В прошлом году осень в Новосибирске наступила не то чтобы резко, все-таки мы успели насладиться сентябрьскими теплыми деньками. После же нас сразу засыпало снегом и началась погодная аномалия — холод, ветер, дождь и снег в одном флаконе. Потребность утеплиться включилась как красная тревожная кнопка. В этом году погода более мягкая и щадящая, но все-таки стоит быть на шаг впереди и заранее продумать варианты верхнего осеннего гардероба. Мы прошлись по магазинам в ТЦ — показываем, что нам предлагают производители.
Прежде чем начать, проведем небольшой экскурс на тему того, какая верхняя одежда вообще сейчас в тренде. На раннюю осень с относительно теплой погодой с нами остаются классические тренчи, с погонами, отлетной кокеткой или без нее, из ткани, плащевки, эко кожи, бежевые, оливковые, черные и голубые — да нас прямо-таки балуют. Носить можно долго, надев под тренч уютный вязаный свитер или худи на флисе с капюшоном.
Оверсазй косухи прямого кроя (укороченные или до середины бедра) уступили первенство винтажным моделям, выполненным из потертой кожи: серые или коричневые, прямая отсылка к моде 90-х. Актуальны модели с акцентными деталями: шнуровкой или бахромой. Для любительниц привлекать внимание — модели из серебра. Тренд на металлик еще какое-то время будет с нами.
Бомберы как альтернатива косухам — в классическом исполнении, из шерсти, кожи, плащевой ткани, по типу авиатора, плюшевые — вещь смотрится ново, еще не успела замозолить глаза, отлично вписывается в повседневный гардероб. Можно выбрать как укороченную модель, так и удлиненную.
Привычные нам куртки — болоньевые, из эко кожи из ткани и даже вязаные, почему бы и нет? Мода сегодня настолько многогранна и свободна — самое время попробовать что-то новое и необычное.
Пальто — куда же без него? Осенний «мастхэв», как сказали бы стилисты. Прямого кроя, двуборотное, на поясе по типу халата, пиджачного типа, миди или макси. Важно чтобы пальто сидело свободно, не обтягивало вас, спокойно надевалось на самый объемный свитер в гардеробе (возьмите его с собой, когда отправитесь за покупками).
Авиаторы — вполне подходящий вариант на прохладную осень, наверняка у многих они остались с прошлых сезонов. Не уходят, напротив, медленно, но верно становятся базой.
Что продают в ТЦ?
Первым делом мы решили пройтись по популярным у модниц магазинам. Maag — заменитель Zara, Vilet — работает на месте Stradivarius, Dub — неизвестно, что хуже — оно или бывший Pull and Bear и Ecru — магазин открылся вместо Bershka. Их открытия ждали, во-первых — из любопытства, во-вторых — сила привычки, в-третьих — магазины ушедшей из России компании Inditex всегда первыми приносили к нам на рынок мировую моду.
Maag приятно удивил со входа — визуально вещи выглядят достойно, их действительно хочется рассмотреть, но при пристальном изучении на некоторых можно заметить низкий уровень качества. Есть вероятность, что одежда быстро растянется, закатается и потеряет вид — за такие деньги станет обидно. Следите, выбирайте тщательнее.
Верхней одежды в магазине много, но состав огорчает — носить эти пальто и куртки мы сможем разве что до первых заморозков, демисезонный гардероб не рассчитан на наш климат. Жаль, ведь варианты интересные. Впрочем, если вы не замерзаете вместе с первой упавшей снежинкой и передвигаетесь на машине — шанс найти вещь по душе у вас есть.
Первое, что нас встречает — мохнатое ворсистое пальто, которое на первый взгляд кажется теплым. На деле — перед нами утепленный кардиган или летняя шуба. Красиво — да. Тепло — нет. Смотрим дальше.
Те авиаторы, что предлагают нам в магазинах — полностью искусственные, но опыт городских модниц показал, что в таких незатейливых дубленках иногда можно ходить даже зимой, главное надеть под низ свитер из натуральной шерсти. Можно брать.
Выбор пальто в Maag огорчил — модель на фото представлена в магазине в нескольких цветах. Померить ее не удалось, так как вещь страшно трещала и электризовала все вокруг себя. Минус. Хотя, что вы ждете от пальто за 5999 рублей из полиэстера, в котором 0% шерсти?
Стеганая верхняя одежда по-прежнему актуальна и множится в разных вариациях, что мы можем активно наблюдать в магазинах. Необычный лот — пальто цвета стеганого детского одеяла, выполненное по типу тренча. Если вам захотелось разнообразить базовый гардероб — вариант ваш.
Продолжаем разговор. Лот номер два — стеганая куртка оверсайз, в разных расцветках. Несомненный плюс — можно надеть под нее несколько кофт, если вдруг станет холодно или намотать теплый шарф. Придраться не к чему, можно брать. Выглядит стильно и современно. Носить можно с кепкой, панамой или капором, если вам наскучила шапка.
Вязаная куртка привлекла внимание как минимум из-за того, что модель встречается редко. Мы могли видеть куртки из вельвета (они тоже найдены в Maag), но вязаные объемные косы как на свитере, только на куртке — согласитесь, редкость.
Куртку можно взять как дополнение к базе на раннюю осень — с такой моделью можно составить массу уютных осенних образов, полистайте сайт Pinterest для вдохновения.
Следующий на очереди — Dub, который работает на месте Pull and Bear. Раньше здесь можно было покупать джинсы, базовые футболки и худи, но порой попадалась и верхняя одежда. Сегодня порадовать нечем — три куртки, с капюшоном и без него, один бомбер в разных расцветках, все. Выбор невелик, глазу зацепиться не за что.
Перед нами база — молочного цвета бомбер и легкая куртка. В теории оба варианта легко впишутся в осенний гардероб, но можно найти что-то интереснее. Версия для ленивых.
Следующий пункт — Vilet. Входим внутрь, ловим ностальгию по Stradivarius, тут же огорчаемся от вида самопальных курток. Дешевая с виду, не стоящая своих денег — идея ясна, исполнение хромает. Укороченная и удлиненная куртка, в черном и бело-сером цвете.
Помним про тренд на металлик — производители верхней одежды не остались к нему равнодушными, сотворив серебряную косуху. Изделие, прямо скажем, на любителя. Лучше винтаж.
Найден авиатор — снова укороченная модель. Вариант до первых заморозков и для автовладельцев. Искусственный материал, который на деле, как уже было сказано выше, оказывается теплее, чем мы о нем думаем. Как минимум, для начала можно просто примерить.
Коричневый бомбер из искусственной кожи — сегодня такая модель на пике популярности. Если вам надоела косуха, в которой вы ходите уже несколько лет подряд, настало время заменить ее. Такие бомберы продержатся еще не один сезон и вполне возможно станут базой.
Магазин Ecru, который заработал на месте Bershka мог порадовать чуть больше, но и не огорчил. Несколько вариантов пальто (без шерсти), удлиненные куртки, бомберы — полный набор.
Удлиненное пальто с плюшевой оторочкой на карманах и воротнике выглядит уютно и заслуживает того, чтобы обратить на него внимание. Материал полностью искусственный, но мягкая опушка все таки может нас согреть, до первого снега, разумеется. Можно брать.
Голубая куртка из хлопка на манекене — прямая, похожая на ватник в современном исполнении вызывает уважение — основная ткань 100% хлопок, с наполнителем, но искусственным. Облегченный вариант парки — приемлемо.
Мягко, плюшево — идеально на прохладную сентябрьскую погоду, когда лето уже вроде бы уходит, но периодически возвращается на бис. Идеально для современных модников и модниц.
Снова засверкало что-то серебряное — укороченная базовая модель куртки с наполнителем и рядом — бомбер в светло-сером оттенке, отдаленно напоминающем металлик. Ответственный за наполнение магазина явно следит за трендами.
Магазин Befree, который принадлежит российской торговой компании Melon Fashion тоже пользуется популярностью у городских модниц. Есть мнение, что ассортимент магазина больше рассчитан на подростков — если говорить про фастфэшн-коллекции, то оно так и есть. Но кроме трендов в магазине представлено много базовых и классических вещей, включая и верхнюю одежду.
К примеру, достойного вида тренч из искусственной кожи не встретился ни разу в других магазинах того же сегмента. Хорошая длина миди, широкая размерная сетка, классические лекала. Идеально сядет как на девушку, так и на женщину в годах.
Нашлась и винтажная косуха, которая не вызвала вопросов — можно мерить, а если нравится — покупать.
Куртка с V-образным вырезом тоже привлекла внимание, хотя это скорее утепленная ветровка. Для своей цены вполне приемлемый вариант.
Случайно мы забрели и в «Снежную королеву», здесь оказалось разнообразие вариантов и даже есть скидки. Возможно, распродают вещи из прошлых коллекций, но какая разница, если фасоны из сезона в сезон остаются актуальными?
И все-таки хочется предостеречь: ассортимент магазина — это солянка, где часто встречаются старомодные модели. Если у вас не развита насмотренность, но хочется выглядеть современно, то лучше возьмите с собой кого-то, кто разбирается в современной в моде, для надежности.
Немного блестяшек просочилось и в меха — сверкающий искусственный полушубок понравится любительницам сиять не только по праздникам. Вживую эффект мерцания гораздо ярче.
В последнее время приятно удивляет магазин Sela — современные действительно привлекательные коллекции как базовой одежды, так и фэшн варианты. Понравилась и верхняя одежда — к примеру, все та же плюшевость, которая полюбилась производителям. Актуальны также пальто без воротника — на них удобно наматывать шарфы, которые похожи на одеяло (очень модно).
Бомбер с воротником по типу авиатора — как вам такое? Оверсайз модель которая отлично садится на любую фигуру и легко вписывается в повседневный гардероб.
Покупка верхней одежды в массмаркете — это всегда лотерея. Повезло — носите и радуетесь, не повезло — вы знали, на что идете. Высокого качества в магазинах, представленных в обзоре не найти, за ним нужно идти в магазины другого ценового сегмента. Всегда можно поехать в специализированные магазины или отправиться на «Вещевой рынок», там, как известно с верхней одеждой дела обстоят неплохо — можно найти интересные варианты с адекватным соотношением цены и качества.
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