Денежная капсула: как одеться в популярном стиле old money на Wildberries — стильная подборка на разный бюджет

На прошлой неделе мы писали про набирающий популярность стиль old money, или «старых денег», который возник случайно благодаря определенной социальной прослойке. Эстетика богатых аристократов со временем вышла в массы и стала доступна каждому. Одеваться как принцесса Диана стало модным, важно лишь соблюдать несколько правил: умеренность, лаконичность, простота — представители old money не кичатся своим состоянием. Нравится стиль «старых денег»? Нам тоже. Рассказываем, как собрать гардероб на манер европейской элиты.
Напомним, что стиль old money начал зарождаться в Америке в конце
Капсула в стиле «старых денег» довольно простая. Ее главный принцип в том, что вещи легко миксуются между собой. Топ, белая рубашка, костюмные брюки, лоферы и сумка сэтчел — первый образ готов. Накинем поверх рубашки пуловер или кардиган, лоферы заменим на мягкие мокасины из замши — уютный образ номер два. Строгий брючный костюм или платье-футляр — перед вами уже элегантный образ. Важно, чтобы не было перекликаний с офисным дресс-кодом, деловой стиль — это совсем другое.
Эстетика old money противопоставляется fast fashion — быстрой моде, внезапно залетающим и так же стремительно вылетающим трендам. Акцентные детали, вырезы, необычный крой, оверсайз — это не про «старые деньги». Одежда в стиле old money приближена к классике: спокойная цветовая гамма, присутствует легкая небрежность — ведь представителям богатых семей не нужно никуда спешить и что-то кому-то доказывать.
Капсула old money
Итак, что входит в основную капсулу old money? Первая в списке — рубашка, не оверсайз, прямого силуэта. Она может быть белая, может быть голубая или бежевая. Самая базовая вещь, вокруг которой можно построить массу образов, начиная со строгих деловых, заканчивая расслабленно-небрежными.
Следующий в списке вязаный кардиган или пуловер с V-образным вырезом базового оттенка, допустимы легкие полоски, клетка или гусиная лапка. Альтернатива — жилет, получится отсылка к университетской форме.
Футболка или свитер с воротником поло — отличительная черта стиля old money. Носите с базовыми джинсами или брюками из костюмной ткани. Помните про полосы: на хрупких девушках крупные полосы смотрятся неуместно, точно так же как и тоненькие едва заметные полоски на девушке с пышными округлыми формами. Соблюдайте правило принтов, размер рисунка должен соответствовать вашей фигуре.
Брюки из костюмной ткани — прямые, со стрелками, палаццо, но следите за тем, чтобы брючины не были слишком широкими. Защипы в области талии могут визуально добавить объем, представителям фигуры типа яблоко или круг лучше выбрать классический вариант.
На прохладную погоду выбирайте водолазку из шерсти мериноса или кашемировую. Носите ее как самостоятельный элемент гардероба или надевайте как нижний слой под кардиган, жилет или жакет. Скоро осень — разве можно представить это уютное время года без теплой водолазки?
Неотъемлемая часть капсулы old money — жакет классического, слегка приталенного кроя. Допустимы легкие оверсайз, прямой крой, будто с мужского плеча. Отлично смотрятся как в комплекте с брюками, так и с джинсами, юбками. Можно носить с велосипедками — помните образы леди Ди?
Классический тренч в цвете кэмэл или любого другого базового оттенка. Модель может быть с отлетной кокеткой, допустимы погоны, длина миди или макси, как вариант — пиджачный крой. Главное, чтобы вещь сидела на вас свободно, не облегала. Да, бежевые тренчи попали в список антитрендов, но мы с вами помним, что old money — это не быстрая, а долговечная мода. Тренды приходят и уходят, а классика с нами навсегда, главное — следить за актуальностью кроя.
Пальто из шерсти длины макси или миди, смотрится очень элегантно и женственно. Можно рассмотреть модель на поясе или двубортный вариант, следите за составом — процент шерсти должен быть не меньше 65–70%. Для нашего климата это важный момент. Джинсы, пуловер, лоферы, пальто, завершить образ можно беретом или шляпой, перчатками.
Невозможно представить стиль old money без твидового костюма в стилистике 60-х годов. Если вам давно хотелось почувствовать себя Коко Шанель — самое время, твидовые костюмы продержатся еще не один сезон. Главная беда в том, что найти качественный трудно. Часто производители грешат неровными швами, сборками или затяжками. Следите, чтобы рисунок по шву не расходился — это очень дешевит вещь.
Твидовый костюм визуально полнит, поэтому важно соблюсти пропорции. Жакет не должен резать туловище пополам, длина — кроп: до талии или ниже талии на несколько сантиметров. Юбка до середины колена укоротит вам ноги, мы такого счастья не хотим, поэтому выбираем миди или мини.
Брючный костюм-тройка или платье-футляр — вариант для тех, кто предпочитает строгость, четкость, форму. Всегда элегантно, всегда стильно, порой даже немного дерзко. Костюм прослужит вам не один год, вещи можно носить по отдельности: джинсы, белая рубашка или футболка плюс жилет от костюма — все вещи отлично сочетаются между собой, а не висят в шкафу по полгода, именно так и должна работать капсула. Платьев же много не бывает: носите любые модели по фигуре, ведь old money — это не про оверсайз.
Спортивные образы в стиле old money — велосипедки и свитшот, теннисная юбка и футболка поло/свитшот. Вы будто только что вышли с теннисного корта. Свитшоты с университетской символикой отлично смотрятся в сочетании с джинсами, кедами. Плюс сумка сэтчел в тон — готово. Джинсы — мом, прямые, трубы.
С обувью довольно просто: лоферы из кожи, мокасины из замши, классические модели кроссовок или базовые кеды. Важно, чтобы не было лишних деталей: пряжек, цепей, нашивок, страз или бусин. Умеренного размера подошва, не тракторная.
Сумки сэтчел — вместительная, квадратной или прямоугольной формы, с мягкими стенками и плоским дном. Дополнена длинными плечевым ремнем, а также фронтальным откидным клапаном, который закрывается на пряжку или кнопку.
Тоут — тоже вместительная, с небольшими ручками или шопер. Тоут отличается от шопера тем, что у последнего всегда только одно отделение, для тоута это требование не обязательно, плюс у сумки тоут могут быть дополнительные плечевые ремни.
Дополняйте свои образы аксессуарами, но не переборщите. Винтажные очки, вместо объемной сумки — лаконичный клатч. Наденьте на голову ободок, сделайте прическу с атласной резинкой. Головной убор — берет или шляпа. Стиль old money не приемлет кричащих украшений, бижутерии, броских акцентов — лучше ограничьтесь ниткой жемчуга. Дополнить образ можно перчатками — получится очень изысканно.
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