Денежная капсула: как одеться в популярном стиле old money на Wildberries — стильная подборка на разный бюджет

Напомним, что стиль old money начал зарождаться в Америке в конце 1920-х годов. Местные аристократы, учившиеся в лучших колледжах страны, жившие в загородных домах и отдыхающие на лазурных берегах, сами того не осознавая, создали стиль вне времени, элитарность которого не нуждается в доказательствах. В основе old money лежат минимализм, удобный комфортный крой, базовые цвета.

Капсула в стиле «старых денег» довольно простая. Ее главный принцип в том, что вещи легко миксуются между собой. Топ, белая рубашка, костюмные брюки, лоферы и сумка сэтчел — первый образ готов. Накинем поверх рубашки пуловер или кардиган, лоферы заменим на мягкие мокасины из замши — уютный образ номер два. Строгий брючный костюм или платье-футляр — перед вами уже элегантный образ. Важно, чтобы не было перекликаний с офисным дресс-кодом, деловой стиль — это совсем другое.