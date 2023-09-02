Сапоги раздора: как выглядят самые модные сапоги этой осени — они стоят больше 100 тысяч рублей

Когда модные дизайнеры, стилисты, инфлюенсеры и все причастные к сфере люди объявляют новинки сезона, поклонницы модного мира сидят, затаив дыхание: что же мы будем носить? В осеннем сезоне главной новинкой стала дорогая модель сапог бренда Miu Miu стоимостью выше 100 тысяч рублей. Обувь тут же вызвала споры, мнения разделились. Стильно? Не ошиблись ли? А может быть, это просто хайп? Тем не менее аналоги уже появились в сетевых магазинах и местных шоурумах. Рассказываем про сапоги раздора и смотрим на основные тренды обуви на осень 2023 года.
Есть подозрение, что модный гигант Prada решил произвести в модном мире обувную революцию. Сначала были выпущены ботинки с объемными дутыми карманами. Знатоки быстро разгадали, откуда ноги растут, увидев ботинки в сибирских реалиях, но у большинства населения обувь вызывала вопросы. Время ботинок с карманами ушло, поминать не будем.
Prada не понадобилось много времени, чтобы снова удивить мир: дочерняя компания бренда Miu Miu выпустила сапоги с прямоугольным мысом и пряжками, впервые представив их на неделе моды весна/лето-2023 на показе Miu Miu fall 2022 ready-to-wear. До потребителя новинка шла год.
Тренд-аналитик Марина Воробьева объясняет, что в общепринятом понимании это не базовая модель, а более трендовая и акцентная альтернатива тем же жокейским сапогам, которые сегодня очень актуальны.
— В оригинале это стилизация байкерских сапог. Высота голенища и его ширина не всем будет комплементарна: сапоги должны очень свободно сидеть, если у девушки широкие икры и голенище, сядет неправильно, это только подчеркнет их. Но не все любят «карандаш в стакане», не все привыкли к квадратному мысу, так как он выглядит достаточно грубо, — говорит Марина Воробьева.
Если сапоги вам нравятся, смело берите. Марина Воробьева считает, что столь актуальная сегодня модель может стать для кого-то основной парой обуви, с которой можно составить много образов и с легкими объемными платьями, и с лосинами, и с джинсами, и с юбками.
— Чаще всего инфлюенсеры носят сапоги Miu Miu с кожаными бомберами и мини-юбками. Интереснее всего модели в коричневой состаренной коже, — отмечает стилист.
Копии байкерских сапог уже продаются в магазине RE — это бывший Reserved, а также замечены среди ассортимента Zara — вполне возможно, модель скоро придет в Maag (новая Zara).
Какие еще модели обуви будут актуальны этой осенью?
Жокейские сапоги. Название говорит за себя: модель изначально была предназначена для занятий конным спортом, которая со временем перекочевала в базовый гардероб модниц. Черные или коричневые — выбор остается за вами. Сочетаем с классическими брюками, легким платьем, вязаным свитером или оверсайз-кардиганом, длинным пальто-халатом, дубленкой-авиатором.
По-прежнему с нами остаются казаки. Классические казаки уже успели стать базой, пришло время добавить красок: казаки из джинсы, в расцветке металлик (причем цветной), лаковые казаки. Неожиданно, но войдет в обиход или нет — пока непонятно. Присматриваемся к нововведениям.
Обувь с эффектом металлик — это могут быть сапоги с голенищем-гармошкой, ботильоны на массивном каблуке или любая другая актуальная модель. Создавать образы с серебристой обувью не сложно, главное — не перегружать деталями. Фокус внимания сконцентрирован на ногах — значит, в верхней зоне одежда должна быть в лаконичных оттенках.
Ботфорты с очень широким голенищем — носите их с легкими платьями, мини-юбками. Марина Воробьева не рекомендует сочетать ботфорты с джинсами-скинни: стилист отмечает, что такие джинсы сегодня лучше не носить совсем, заменив их на лосины или прямые узкие джинсы без эластана или с маленьким количеством. Важно, чтобы не было контрастов.
Балетки — обувь больше подходит для ранней осени или как дополнение к деловому гардеробу. Отличительная черта современных балеток — отсутствие круглого мыса, перфорации и бантов, как это было в начале 2010-х, когда случился «балетковый бум». Актуальные модели — остроносые, с квадратным мысом, с ремешком (отсылка к «Мэри-Джейн»). Обувь универсальная и легко впишется в любой образ. Вариант для смелых — балетки таби, с раздвоенным мысом.
Вся база остается с нами: берцы на шнуровке, челси. Продолжаем носить — наверняка что-то из перечисленного осталось у вас с прошлых сезонов.
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