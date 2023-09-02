Сапоги раздора: как выглядят самые модные сапоги этой осени — они стоят больше 100 тысяч рублей

Тренд-аналитик Марина Воробьева объясняет, что в общепринятом понимании это не базовая модель, а более трендовая и акцентная альтернатива тем же жокейским сапогам, которые сегодня очень актуальны.



— В оригинале это стилизация байкерских сапог. Высота голенища и его ширина не всем будет комплементарна: сапоги должны очень свободно сидеть, если у девушки широкие икры и голенище, сядет неправильно, это только подчеркнет их. Но не все любят «карандаш в стакане», не все привыкли к квадратному мысу, так как он выглядит достаточно грубо, — говорит Марина Воробьева.