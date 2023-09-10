«Бабуля у меня была модница»: сибирячки собирают образы с вещами своих мам и бабушек — стилисты дали несколько советов

Если вы хотите создать женственный образ и у вас есть платье бабушки или прабабушки в стиле new look 50-х годов, то его можно сделать актуальным с помощью туфель-лодочек на небольшом каблуке и жакета из вашего гардероба — так «градус винтажности» снизится, и вы почувствуете себя комфортнее. Если же образ нужно поддержать, то можно надеть тонкие прозрачные перчатки. А ещё в то время девушки не выходили из дома без шляпки. Так у вас получится образ, приближенный к Людмиле Гурченко в «Карнавальной ночи».



— Или вы нашли в гардеробе у бабушки или мамы джинсы-клеш, они были популярны в 70-х годах. Как их обыграть? Сейчас актуальны и популярны практически любые джинсы, даже скинни мы можем обыграть с помощью объемных жакетов и худи. Но если вы хотите именно клеш обыграть, то добавьте водолазку из тонкой шерсти, которая была и остается актуальной многие десятилетия. И пальто — возможно, даже в гардеробе вашего папы вы найдете такое пальто: с широкой линией плеча из очень качественной шерсти, которую носили в 90-е и «нулевые». И вы будете выглядеть потрясающие, — посоветовала стилист.