«Бабуля у меня была модница»: сибирячки собирают образы с вещами своих мам и бабушек — стилисты дали несколько советов

В шкафах мам и бабушек можно найти не только скелеты, но и стильные образы. Мода циклична, а сегодня настолько разнообразна, что состоит из всего и сразу. Так что и в маминых джинсах-клеш и в бабушкином платье из 1940-х можно выглядеть стильно. Корреспондент НГС поговорила с новосибирцами, которые носят вещи родителей, узнала у основательницы музея, где еще можно добыть винтажную одежду, а у стилиста — как носить вещи из прошлого.
«Мама носила еще в институте»
Читательница НГС Анна рассказала, что в черной футболке, найденной у мамы в шкафу, она не только ходит на работу, но и путешествует.
— Эту футболку мама носила еще в институте, а это даже не 90-е, а 80-е. И я ее просто обожаю, — поделилась девушка.
Сибирячка Евгения рассказала, что находила одежду и обувь бабушки, — к её огорчению, у них с бабушкой разные размеры.
— Я находила в 90-е, когда была студенткой, у бабули в шкафу туфли 70-х годов на широком каблуке, с перемычкой, лаковые. Натуральная кожа, качество просто потрясающее. Тогда как раз вошли в моду массивные каблуки, и я их носила бы, но мой размер 41, а у бабули был 36. Я их доставала, любовалась: туфли были в отличном состоянии, в коробке. Бабуля у меня была модница, — вспомнила Евгения.
В коллекции бабушки Евгения находила и платья конца 40-х годов, которые бабушка шила сама. Но и они оказались «миниатюрных» размеров.
Ещё одна читательница НГС, Татьяна рассказала, что у её мамы оказалось много денима из 90-х, который она присвоила себе. А в колледже два года ходила в ее модной кожаной жилетке.
При этом найти в гардеробах родителей можно не только одежду, но и аксессуары. Так, Анастасия рассказала, что обнаружила в шкафу старый зонт-трость — они к этому моменту как раз стали снова популярны.
Читательница НГС Елизавета у мамы забрала бежевое пальто. По её словам, само по себе оно смотрится не так эффектно, но она его сочетает с яркими современными аксессуарами, и ей такой образ нравится.
Сибирячка Марина вспомнила, как мамин гардероб однажды спас её вечеринку в стиле «Великого Гэтсби».
— У меня было коктейльное белое платье, но прямо перед выходом я испортила его утюгом. В этот день я была в гостях у родителей и полезла смотреть гардероб мамы, а там оказалось замечательное бархатное платье в пол из 90-х. Мама шила его на заказ для выпускного, и оно идеально вписывалась в богемный стиль вечеринки, — вспомнила Марина.
«Желательно тренировать насмотренность»
Создательница музея Академгородка Анастасия Близнюк уже много лет собирает коллекцию ретро одежды. Она пополняется из гардеробов её семьи и жителей Академгородка. Экспонаты она также находит на помойках или покупает в секонд-хендах как в Новосибирске, так и в Европе.
— Всегда стараюсь узнать историю владельцев. Например, купили туфли 60-х годов — оказалось, что их носила главный костюмер Большого театра, которая одевала Плисецкую. В миниформате коллекция нашего Интегрального музея — как коллекция Васильева. Весь ХХ век, акцент делаем на вещах жительниц Академгородка и Новосибирска. Делали выставки в нескольких музеях, — объяснила Анастасия Близнюк.
Создательница музея отмечает, что мода циклична и стала сильно повторяться. Еще недавно были популярны пышные юбки в стиле new look 50-х и А-образные платья в стиле Твигги 60-х.
— Всегда актуальна Шанель, но рукава пиджаков с прошлого десятилетия удлинились, 3/4 уже не в тренде. Зато возвращается низкая талия нулевых. Клеш — в стиле 70-х, удлиненные пиджаки-оверсайз были в моде в 80-х, а она повторяла широкие прямые плечи 40-х, — объяснила Анастасия Близнюк. — Сейчас в моде 90-е и «нулевые»: топы из сетки, короткие, с завязками и клешами на рукавах можно смело брать из маминых закромов, если не выбросили, и носить.
Жительница Академгородка отметила, что нужно быть острожными с обувью: не все остроносые туфли 2000-х будут выглядеть как современные. Их можно только обыграть с юмором или в нарочито винтажном стиле.
— Желательно тренировать насмотренность и быть осторожными с острыми и квадратными носами обуви, которая сменяла друг друга в «нулевые»–«десятые». Из винтажа безопаснее всего использовать классику: кашемировые бежевые пальто, тренчи без ярких искусственных деталей, типа блеска или лишний фурнитуры, — посоветовала Анастасия Близнюк.
Как отмечает создательница музея, шерстяные прямые брюки от костюма известного бренда, который она носила на выход 20 лет назад, сидят на ней сейчас лучше, чем современные. Анастасия советует модницам обыграть одну ретро деталь в образе. Например, крепдешиновую блузку с современным костюмом. Или к вечернему платью подобрать сумочку 1930–50-х годов.
— Добавьте карнавальности там, где это допустимо: на креативном мероприятии, например, надев шляпку или винтажные украшения «из бабушкиной шкатулки», — рекомендует Анастасия Близнюк.
В Новосибирске есть несколько коллекционеров винтажа. Но создательница музея замечает элементы прошлого просто на прохожих, на молодых девушках.
— Знаю, что есть сетевые секонды, владелицы которых скупают за копейки синтетику или лен в районных комиссионных магазинах города и предлагают готовые образы для смелых ценительниц игры в прошлое. А какая экономия денег и времени, если брать дома, а не покупать, — добавила Анастасия Близнюк.
«Не рекомендую брать вещи, которым 10–15 лет»
Новосибирский стилист Юлия Ушакова отметила, что 20 век — самый продуктивный для моды. До него мода менялась примерно раз в сто лет, в прошлом же веке были стили менялись практически каждые 10 лет. Но после 2000-х никаких принципиально новых стилей изобретено не было, и дизайнеры с модниками пользуются тем, что пришло из прошлого столетия. Сейчас, по словам стилиста, самое время доставать вещи из гардеробов мам, бабушек, пап и дедушек и применять в своих образах.
— Какие вещи мы можем использовать сейчас в современных условиях, чтобы выглядеть актуально? Практически любые. Можно сказать, что сейчас стиль любого десятилетия актуален. Важно соблюсти лишь одно условие: поддержать ту вещь, которую вы берете из гардероба родителей, современными актуальными аксессуарами. И это сделать очень просто, потому что сейчас очень много разнообразных стилей в образах в очках, шляпах, которые продаются в массмаркете, и вы можете применять их очень легко, сделав образ максимально приближенный к современному, — объяснила Юлия Юшакова.
Если вы хотите создать женственный образ и у вас есть платье бабушки или прабабушки в стиле new look 50-х годов, то его можно сделать актуальным с помощью туфель-лодочек на небольшом каблуке и жакета из вашего гардероба — так «градус винтажности» снизится, и вы почувствуете себя комфортнее. Если же образ нужно поддержать, то можно надеть тонкие прозрачные перчатки. А ещё в то время девушки не выходили из дома без шляпки. Так у вас получится образ, приближенный к Людмиле Гурченко в «Карнавальной ночи».
— Или вы нашли в гардеробе у бабушки или мамы джинсы-клеш, они были популярны в 70-х годах. Как их обыграть? Сейчас актуальны и популярны практически любые джинсы, даже скинни мы можем обыграть с помощью объемных жакетов и худи. Но если вы хотите именно клеш обыграть, то добавьте водолазку из тонкой шерсти, которая была и остается актуальной многие десятилетия. И пальто — возможно, даже в гардеробе вашего папы вы найдете такое пальто: с широкой линией плеча из очень качественной шерсти, которую носили в 90-е и «нулевые». И вы будете выглядеть потрясающие, — посоветовала стилист.
Обувь к образу с джинсами клеш можно выбрать современную, но Юлия Ушакова советует для эстетики добавить казаки или обувь на высокой платформе.
Стилист отмечает, что винтаж — это вещи, которым больше 30 лет, и период 90-х уже попадает под это определение. А вот одежду моложе лучше не брать.
—Я не рекомендую брать вещи, которым 10–15 лет, потому что там вы как раз встретите вещи без особого характера и стиля. Это было безвременье, когда мы носили юбки до середины колена либо на одну ладонь выше колена. Тот, кто в те годы уже интересовался модой, вспомнят куцые пиджаки и юбочки — сейчас они выглядят несовременно, — отметила Юлия Ушакова.
Сибирячка добавила, что в первую очередь стиль говорит о человеке. И когда вы берете вещи из гардероба мамы или бабушки, то лучше изучить время, в котором эта одежда была модной, узнать, как вели себя люди, что они ценили и чем интересовались. Если надеть платье new look и вести себя так, будто вы в рваных джинсах, образ будет выглядеть нелепо, считает стилист. Такой образ может произвести как «вау эффект», так и привести к конфузу.
— Надевая такой наряд, вы должны и представлять себя девушкой той эпохи. Вы не можете размахивать руками, повышать голос в общественном месте, широко размашисто идти. Вы должны соответствовать образу той девушки. Это вопрос более глубинный, чем просто взять платье, — рассуждает Юлия Ушакова.
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