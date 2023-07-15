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Мнение

Как сделать свой гардероб экологичным? И что это вообще значит? Пять простых советов от стилиста

Какие шаги нужно предпринять, чтобы ваша одежда не вредила ни природе, ни кошельку

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Люди могут сократить свое влияние на окружающую среду — достаточно учитывать весь жизненный цикл вещи

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Наша красноярская коллега Полина Бородкина — корреспондент NGS24.RU и профессиональный стилист. Она позиционирует себя как стилист устойчивой моды — это про ответственное и экологичное отношение к производству и потреблению вещей. Полина рассказала, как сделать свой гардероб более экологичным.

Что такое экологичный гардероб? В первую очередь, это любимые и нужные вещи, которые вам идеально подходят и постоянно видят свет. А во-вторых, это вещи, при производстве которых воздействие на окружающую среду было минимальным.

Почему важно подходить к покупке одежды осознанно? Согласно данным программы ООН по окружающей среде, индустрия моды занимает второе место по величине потребления воды и отвечает примерно за 2–8% глобальных выбросов углекислого газа. Кроме того, только в России за год отправляется на свалку 2 миллиона тонн текстиля (по 15–17 кг на каждого городского жителя) — об этом говорится в исследовании благотворительного фонда «Второе дыхание» и Группы «ЭкоЛайн». На этом этапе люди могут сократить свое влияние на окружающую среду — достаточно учитывать весь жизненный цикл вещи: от добычи сырья до утилизации.

За почти полгода работы с гардеробами своих клиентов я поняла: чем глобальнее перемены, тем дольше человек будет готовиться к ним. Поэтому при переходе к осознанному потреблению одежды и экологичному гардеробу в целом рекомендую воспользоваться техникой маленьких шагов — тут она будет как нельзя кстати. Не требуйте от себя всё и сразу. Ниже — то, с чего я рекомендую начать.

Разберитесь со своим стилем

Когда вы знаете, какой у вас стиль, какая одежда нравится вам, для каких случаев она нужна, как и с чем сочетать ее, то умеете выбирать в магазинах только то, что действительно нужно и сочетается с вашим гардеробом. Да, красивой одежды очень много, но в ваш гардероб должны попадать только те позиции, которые подходят именно вам.

Изучите свой вкус, чувство комфорта, потребности в одежде, жизненные ситуации. Это поможет как оптимизировать время и деньги, которые вы вкладываете в свой гардероб, так и позволит больше использовать то, что уже у вас есть, тем самым меньше покупать. Это и есть ключ к экологичному гардеробу.

В ваш гардероб должны попадать только те позиции, которые подходят именно вам

В ваш гардероб должны попадать только те позиции, которые подходят именно вам

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Работайте с тем, что уже есть в гардеробе


Наверняка в вашем шкафу есть вещи, которые вы носите в одном-двух комплектах. Дайте волю своей фантазии и поэкспериментируйте с ними: составьте с любимыми лонгсливом, свитером или брюками пару-тройку новых комплектов. Можно уделить внимание какому-то предмету гардероба на первой неделе, другому — на второй. И далее по нарастающей.

Как результат — решение проблем с вечными «нечего надеть» и «некуда повесить» и с потребностью постоянно что-то покупать. Всё потому, что у вас и так будет что носить. Я не против покупок, так как сама люблю делать их, но подходить к этому процессу нужно осознанно.

Откажитесь от fast fashion настолько, насколько это возможно для вас сейчас

Fast fashion есть быстрая мода. Бренды из этого сегмента — ныне ушедшие с российского рынка — смотрят на предложения крупных домов моды, очень быстро копируют идеи и дизайн, производят одежду по минимальной себестоимости и выпускают в продажу в больших количествах.

До своего ухода такие бренды спасали многих из нас — в их магазинах всегда можно было найти и какие-то базовые вещи, и трендовые позиции по невысоким ценам. Да, это кажется удобным, но в глобальной перспективе не работает. Дело в том, что гиганты массмаркета заинтересованы только в уровне своего дохода, но никак не в экологичности. Они всячески мотивируют нас покупать больше, при этом стараясь удешевить свое производство, используя не самые качественные ткани. Про уровень труда их рабочих, думаю, говорить не стоит. В итоге их вещи быстро приходят в негодность, иногда даже после первой стирки.

Откажитесь от быстрой моды там, где вы можете отказаться. То есть, если вам нравятся джинсы из Mango, они классно садятся на вас и сочетаются со многими вещами из вашего гардероба — покупайте, не вопрос. Это будет хорошей покупкой. А вот если вы там регулярно скупаете вещи-однодневки, то тут стоит задуматься.

Гиганты массмаркета заинтересованы только в уровне своего дохода, но никак не в экологичности.

Гиганты массмаркета заинтересованы только в уровне своего дохода, но никак не в экологичности.

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Изучите локальные бренды


После ухода мировых компаний с российского рынка в стране начали расцветать локальные бренды, некоторые из них нацелены на экологичность. Они используют местные ткани, отшивают одежду в России и создают небольшие коллекции, чтобы не оставалось излишков одежды. Есть магазины российских брендов одежды, которые не используют полиэстер при производстве и применяют натуральные ткани с минимальным добавлением синтетики, где это необходимо технологически. Например, базовая белая футболка из хлопка идет с минимальной примесью эластана (95% и 5% соответственно). Такой тандем очень прочен и износоустойчив. Если футболка из такого материала помнется, то она так же легко выпрямится — проверено на себе.

Но даже если локальный бренд не производит вещь из грибного мицелия — альтернативы коже, он всё равно остается при прозрачном производстве, хорошем качестве и меньших объемах производства вещей. Это делает его гораздо более экологичным, чем крупные бренды. Ну и раз на то пошло, то в одежде локальных брендов вы будете выглядеть гораздо более «не так, как все», чем в вещах из массмаркета.

Используйте ресейл и ходите в секонд-хенды

Новую одежду необязательно покупать только в крупных торговых центрах. Это можно сделать и на досках объявлений или ресейл-площадках. Например, на «Авито» продают очень много вещей брендов, которые ушли из России.

На «Авито» продают очень много вещей брендов, которые ушли из России

На «Авито» продают очень много вещей брендов, которые ушли из России

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Не игнорируйте секонд-хенды, комиссионные и винтажные магазины — там тоже можно найти достойные брендовые вещи по разумной цене.

И напоследок: всегда можно организовать своп-вечеринку — мероприятие, на которое можно принести ненужные, но пригодные для использования вещи и бесплатно взять что-нибудь для себя. Выберите то, что давно не носите, и предложите, например, подругам обменяться. Наверняка у них тоже найдутся такие вещи.

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