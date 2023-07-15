Как сделать свой гардероб экологичным? И что это вообще значит? Пять простых советов от стилиста

За почти полгода работы с гардеробами своих клиентов я поняла: чем глобальнее перемены, тем дольше человек будет готовиться к ним. Поэтому при переходе к осознанному потреблению одежды и экологичному гардеробу в целом рекомендую воспользоваться техникой маленьких шагов — тут она будет как нельзя кстати. Не требуйте от себя всё и сразу. Ниже — то, с чего я рекомендую начать.

Разберитесь со своим стилем

Когда вы знаете, какой у вас стиль, какая одежда нравится вам, для каких случаев она нужна, как и с чем сочетать ее, то умеете выбирать в магазинах только то, что действительно нужно и сочетается с вашим гардеробом. Да, красивой одежды очень много, но в ваш гардероб должны попадать только те позиции, которые подходят именно вам.