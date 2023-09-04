«Я начала собирать вещи на помойках»: 17-летняя сибирячка научилась шить кофты из старой одежды — сколько она заработала

17-летняя девушка из Новосибирска Елена Челобанова научилась шить одежду из лоскутов и стала зарабатывать деньги на своем хобби. Сибирячка использует старую одежду, которую ей, в том числе, отдают знакомые.
— Изначально я создавала коллекцию одежды из лоскутов. Потом мы в муниципальном центре «Мире молодёжи» организовали проект «экомода» с преподавателем Оксаной Арсеньевой. Мы начали шить одежду из старых вещей. Перешивать, так скажем. Нам это было удобно, потому что не тратится много денег на материалы. Мне тогда нравился стиль гранж, так что такой перешив нам подходил, — рассказала корреспонденту НГС Елена.
Елена занимается таким видом творчества уже около двух лет. В какой-то момент девушка познакомилась с фриганами — людьми, которые придерживаются идеологии минимального потребления ресурсов. Часто фриганы добывают себе еду и другие блага на мусорках.
— И я начала собирать вещи на помойках. Перестирывать, переделывать. Так скажем давать новую жизнь.Чаще всего я нарезаю всякие ткани квадратами и шью свитера. Продавать и вести свой магазин «Сэконд Чеснока» я начала полгода назад, — вспоминает девушка.
По ее оценкам, за эти полгода она заработала около 80 тысяч рублей.
Сейчас девушка чаще всего берет материалы у знакомых или на мероприятиях, где люди бесплатно обмениваются одеждой.
— На самом деле с этим проблем нет, потому что ненужной одежды сейчас просто огромное количество, — добавила Елена.
Свой магазин Елена считает успешным, покупатели пишут ей восторженные отзывы и делятся эмоциями.
— Я считаю, что это очень актуально. Учитывая, что сейчас мало, кто занимается перешивом старой одежды. И это выглядит красиво и оригинально. Каждая вещь особенная, — рассуждает сибирячка.
На одну простую вещь у Елены уходит около трех часов. Но иногда девушка продает и вязанные вещи — на них она может потратить и несколько дней.
Сибирячка Ксения Олеск создает крафтовые украшения из меди, эпоксидной смолы и природных материалов. Чтобы развивать любимое дело, девушка бросила журналистику, которой занималась несколько лет.