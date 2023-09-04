«Я начала собирать вещи на помойках»: 17-летняя сибирячка научилась шить кофты из старой одежды — сколько она заработала

— Изначально я создавала коллекцию одежды из лоскутов. Потом мы в муниципальном центре «Мире молодёжи» организовали проект «экомода» с преподавателем Оксаной Арсеньевой. Мы начали шить одежду из старых вещей. Перешивать, так скажем. Нам это было удобно, потому что не тратится много денег на материалы. Мне тогда нравился стиль гранж, так что такой перешив нам подходил, — рассказала корреспонденту НГС Елена.