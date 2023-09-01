Кольцо с осиным гнездом и серьги со змеиной кожей: как сибирячка бросила журналистику ради очень необычных украшений

— Гальванопластика и эпоксидка — вовсе не то, чему можно просто уделить часок вечером и успокоиться. На заливку изделий из эпоксидки, допустим, уходит минимум пять часов. Сначала нужно подготовить все материалы, а потом разложить массу по формочкам. Это длительный, кропотливый процесс, — объяснила Ксения.



Свой бренд девушка начала развивать в августе 2020 года и назвала его своей фамилией. По ее словам, её деятельность — про любовь к природе, а фамилия очень удачно созвучна со словом «лес». Не то судьба, не то счастливая случайность, улыбается Ксения.