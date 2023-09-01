Кольцо с осиным гнездом и серьги со змеиной кожей: как сибирячка бросила журналистику ради очень необычных украшений

Сибирячка Ксения Олеск создает крафтовые украшения из меди, эпоксидной смолы и природных материалов: листьев, цветов и мха, собранных на Алтае. Их она посвящает родному краю и хочет, чтобы они по максимуму несли в себе любовь к его природе. Чтобы развивать любимое дело, девушка бросила журналистику, которой занималась несколько лет: украшения отнимают немало сил и времени. Она рассказала НГС, как придумала необычные украшения, где добывает змеиные выползки для колец и серёжек и с какими сложностями пришлось столкнуться.
Не на своем месте
В журналистике и PR Ксения Олеск проработала примерно пять лет. Куда, признается, ее только ни заносило: и в муниципальную газету, и в барнаульский филиал одного из крупнейших федеральных изданий. Но несмотря на страхи и сомнения, девушка все же ушла из СМИ. Все потому, что почувствовала себя не на своем месте: во-первых, новостная повестка вызывала тревогу, а во-вторых, ей с детства больше нравился ручной труд. К тому же, совмещать основную работу с увлечением — созданием украшений — оказалось нелегко.
— Гальванопластика и эпоксидка — вовсе не то, чему можно просто уделить часок вечером и успокоиться. На заливку изделий из эпоксидки, допустим, уходит минимум пять часов. Сначала нужно подготовить все материалы, а потом разложить массу по формочкам. Это длительный, кропотливый процесс, — объяснила Ксения.
Свой бренд девушка начала развивать в августе 2020 года и назвала его своей фамилией. По ее словам, её деятельность — про любовь к природе, а фамилия очень удачно созвучна со словом «лес». Не то судьба, не то счастливая случайность, улыбается Ксения.
Вместо бриллиантов — осиные гнезда
Кроме эпоксидной смолы, сибирячка использует в своей бижутерии множество природных материалов: сухоцветы, папоротники, мох, лишайники, раковины улиток, различные камни и многое другое. Есть даже украшения со змеиным выползком — кожей змеи после линьки. Отдельно она выделяет изделия, выполненные в технике гальванопластика: из натуральных листьев, грибов и осиных гнезд с медным напылением. Ксения отмечает, что с живыми формами любит работать больше всего.
— Я обожаю экспериментировать. Помимо классических цветов и листочков использую почти все, что нахожу. Даже мертвых бабочек и жучков. Хотя главная моя находка — гнезда ос и шершней. Прожилками и разводами они похожи на срезы поделочных камней: например, малахита или оникса, — рассказала девушка.
В ассортименте Олеск, представленном в соцсетях, десятки крафтовых вещиц: кольца, серьги, браслеты, подвески, гигантские шпильки для волос размером почти с ладонь. Цены на украшения, в том числе в комплектах, варьируются от 1 до 5,5 тысячи рублей.
Алтай, ракушки, безопасность
Ксения старается, чтобы ее бижутерия была «не такой, как у всех». По словам мастерицы, она тщательно обдумывает дизайны и находит природные материалы. Цветы, листья и прочее она собирает преимущественно на Алтае и уверяет, что для нее это принципиально важно.
— Я выбрала свой четкий путь, пытаюсь, чтобы мои изделия получались необычными. Если бы я просто мастерила их из природных материалов под копирку, в этом не было бы идеи, а мне хочется чего-то «глубокого». Я по возможности удерживаю концепцию, — говорит сибирячка.
Без исключений при этом не обходится: Ксения Олеск все же принимает от людей морские ракушки, янтарь и другие материалы, но для выполнения индивидуальных заказов. Реже — в дар, чтобы поэкспериментировать. Охотнее всего забирает диковинки: однажды согласилась на коробочку «с перьями совы, цветочками, бабочками и чем-то еще», которую передала ей знакомая.
Украшения из всех этих «штучек» девушка создает в своей квартире. У этого есть свои нюансы (эпоксидная смола и используемый в гальванопластике электролит могут навредить здоровью, если не соблюдать технику безопасности), но отдельного помещения для творчества у нее пока нет. Хотя мастерскую Ксения на самом деле хотела бы.
— В целом эпоксидкой и гальванопластикой можно заниматься дома. Это, конечно, не очень уж хорошо (вредно), но главное при этом — соблюдать технику безопасности. Самое вредное я делаю на балконе, а что-то — вообще на открытом воздухе, когда приезжаю в деревню. Но последнее актуально только летом, зимой такой номер не пройдет, — говорит она. — Я, по сути, на начальном этапе и еще не заработала на мастерскую с качественной вытяжкой, полочками и так далее. Но в планах она у меня, разумеется, есть.
Непредсказуемый спрос
Основную аудиторию, которая следит за ее работами и делает заказы, Ксения нашла в столичных городах России. Но и там, признается, продажи иногда разочаровывают — в частности, во время ярмарок, за участие в которых нужно платить.
— В июне этого года я была на трех ярмарках в Санкт-Петербуге и, прямо скажем, разочаровалась. Прекрасно понимаю, что мои ожидания — это только мои ожидания, но… По логике, в Питере продажи должны были быть на уровне Москвы, а оказались втрое меньше, чем я предполагала. Ладно. Затем после северной столицы я поехала на ярмарку уже в Славгород, находящийся в Алтайском крае. Это небольшой и не особо богатый город. И знаете, что? Получилось так, что продажи там были на уровне Санкт-Петербурга — то при том, что в Славгороде я представила свои самые оригинальные и необычные изделия: кольца из осиных гнезд и кольцо, которое закрывает аж половину руки, — рассказала сибирячка.
Несмотря на трудности, Ксения «горит» любимым делом. Называет себя счастливой и уверяет, что в украшениях впервые за долгое время отыскала себя.
— Я невероятно рада и понимаю, что все, чем мне приходилось заниматься раньше, не приносило мне ни радости, ни удовлетворения. Сейчас же я действительно счастливый человек. Да, конечно, мое дело пока не выглядит таким, каким я рисую его в своей голове. Но точно знаю, что это один из этапов, и дальше все будет только лучше, — призналась девушка. — Немаловажно и то, что я вижу отклик людей, подтверждающий, что я делаю нечто прекрасное, необычное и индивидуальное. Без этого совпадения было бы тяжело.
Семейный подряд
Решение сибирячки создавать украшения поддерживают ее родные — более того, во всем содействуют. Вся семья Ксении, сплотившись, собирает для нее картонные коробки — к примеру, из-под посылок. Их она нарезает и проштамповывает, делая эко-упаковку для своих изделий.
— У меня есть два вида упаковок: для ярмарок это так называемые подложки, а для отправки по почте — коробочки. И те, и другие делаются из гофрокартона. Это вторсырье. Я стараюсь работать экологично и беречь имеющиеся ресурсы, — объяснила Ксения. — На картонках я обязательно вручную ставлю штампы с логотипом, адресами социальных сетей.
Мама мастерицы — один из главных ее помощников. Женщина живет в деревне и иногда собирает для дочери природные материалы. Одна из сестер девушки, дизайнер, полностью разработала оформление бренда Олеск — вплоть до логотипа, рисуночков и штампов. А еще одна сестра и ее супруг выставили часть украшений Ксении на продажу в своем садовом центре, который работает в Барнауле. Поддержку Ксения получает и от мужа, причем, уточняет, двойную — и эмоциональную, и финансовую.
— Он постоянно рядом и видит, как тяжело мне бывает и как трудно что-либо достается. Когда я уволилась, все финансовые заботы легли на его плечи. Дело в том, что занявшись украшениями, на старте я, конечно, зарабатывала, но не так много. Мне требовалась помощь, — признала сибирячка. — Да, мой доход уже стал примерно таким же, каким был во время работы по найму. Я не ухожу в минус, но, тем не менее, пока не достигла того уровня, к какому стремилась и стремлюсь. Но в моменты, когда надо срочно оплатить участие в ярмарке и купить билет, чтобы долететь до нее, я беру деньги из нашего общего с супругом бюджета — не только из денег, которые заработала сама.
Ксения Олеск говорит, что без помощи мужа вряд ли решилась бы уволиться и развивала бы свой бизнес более медленными темпами. Чтобы раскрутить бренд, она вкладывается в оборудование и развитие социальных сетей — по ее словам, это один из важнейших каналов продаж сегодня.
— Украшения делать непросто, у тебя изначально будут расходы на материалы оборудование и прочее — эти деньги ведь откуда-то нужно брать. Более того, ты не сможешь просто изготавливать бижутерию и продавать её без каких-либо вливаний в свое развитие и рекламу. Придется потратиться на дизайн: нужен хороший визуал, на который люди будут реагировать. Нужны фотосессии, чтобы сфотографировать украшения, и, вообще, много-много всего, — рассказала она.
Ранее НГС рассказывал о «крылатом» бизнесе сибирячки. Ольга Ермолина выращивает тропических бабочек и продает их любителям насекомых.