Крылатый бизнес: сибирячка выращивает на продажу ярких тропических бабочек — во сколько они обходятся и сколько приносят

Ольга Ермолина — продавец тропических бабочек из Новосибирска. Тягу к крылатым существам она испытывает с детства и ради необычного бизнеса рискнула: оставила работу менеджером по продажам в международной компании. Насекомых у женщины приобретают не только те, у кого аллергия на котов. Бабочек берут на дни рождения, свадьбы, в подарок детям. Да и просто так — для себя, чтобы посозерцать. Ольга уверяет, что бабочки приносят ей радость и прибыль, но иногда и убытки.
От любви к природе — до бизнеса
Ольга Ермолина всегда любила бабочек. В детстве ей нравилось наблюдать за гусеницами и стадиями их превращения в крылатых красавиц (ну и красавцев тоже). В декабре 2022 года увлечение сибирячки переросло в бизнес — на это ее случайно вдохновила жительница Ижевска.
— Я уверена: чтобы работать с насекомыми, нужно «болеть» ими с детства. Я часто ловила гусениц, когда была маленькая, ждала, пока они окуклятся… Мне был интересен весь процесс их трансформации — от начала до конца. И вот, уже будучи взрослой, я наткнулась в интернете на информацию о девушке, которая работает с бабочками с 2014 года. Написала ей сразу же, не раздумывая. Она откликнулась, поделилась своим опытом и, по сути, научила меня всему, что знала о своем деле.
Несмотря на риски
В Новосибирске «крылатым» предпринимательством занимаются немногие, отмечает Ольга. Женщина знает двух таких людей — НГС нашел четырех, но на самом деле их, вероятно, больше. Ольга объясняет: бабочки — сложная ниша и пока мало кто решается ее занять. Рентабельность такого бизнеса может достигать 300%, но не все заработанные деньги удается потратить на себя. Большая часть прибыли всё же пускается в оборот.
Правда, финансовые вложения не всегда помогают избежать рисков. У сибирячки был неприятный случай: однажды ей пришла партия примерно из 60 куколок, но из них не вылупилась ни одна бабочка: «Было обидно и очень драматично». Пришлось остаться ни с чем — вся вложенная в хрупкий товар сумма буквально испарилась. Но Ольга не отчаялась: «Я как та лягушка в сметане. Вечно барахтаюсь и перебираю лапками».
— Я изначально поставила себе цель: превратить маленькое красивое дело в сильный, прибыльный бизнес. Увы, пока не могу похвастаться большими финансовыми успехами, но верю, что всё обязательно получится.
В погоне за любимым делом сибирячка отказалась от работы менеджером по продажам. Уволилась и оформила самозанятость. Куколок тропических бабочек она заказывает из Москвы. Столичные же поставщики в свою очередь приобретают их за границей (например, в Коста-Рике и Филиппинах) — ни на какие проблемы с логистикой при этом не жалуются. Пока что.
В Сибирь коконы доставляют в плотных коробках, наполненных слоями ваты. Это позволяет минимизировать риски того, что при транспортировке они будут раздавлены или замерзнут. Последнее особенно актуально зимой.
И куколки, и бабочки
В паблике Ольги во «ВКонтакте» есть цены на бабочек, которых она продает. Одна из наиболее дорогих — Голубая Морфо — вместе с подарочной коробкой стоит 1350 рублей. У нее сине-черные крылья с размахом до 16 сантиметров, при движении мерцающие металлическим блеском.
Остальные «готовые» насекомые Ермолиной, уже покинувшие свои коконы, стоят меньше — от 500 до 1300 рублей. Всего в ассортименте сибирячки больше десяти видов бабочек, в том числе: Сильвия Тигровая с черно-коричневыми крылышками, сине-красный «бархатный» Парусник Коцебу, еще одна бабочка с похожим названием Парусник Демолей (вся — в белый горошек), а также темно-оранжевая Павлиноглазка Атлас. Последняя считается одной из самых крупных в мире, так как размах ее крыльев — до 24 сантиметров. Занятный факт: это равно
Ассортимент практически не зависит от сезона и не меняется весь год. Сейчас сибирячка стала делать упор на некрупные виды. У них есть свой шарм, они более яркие и подвижные.
Также Ольга торгует фермами, бабочкариями, в которых можно вырастить порхающего питомца самостоятельно: со стадии куколки. Они представляют собой банки (да-да, именно банки). На дне каждой уложены гидрогелевые шарики, удерживающие влагу, а на крышке закреплена деревянная палочка с перекладиной — на эту конструкцию подвешивается кокон.
Это не всё, чем занимается сибирячка. Она также изготавливает украшения из крыльев умерших бабочек гальваническим методом — покрывает их медью. Кроме того, изредка оформляет насекомых в картины — тоже, разумеется, после того, как бабочки скончались.
В дополнение к бабочкам Ольга предлагает букеты из зефира. Съедобный декор Ольга помещает в одну коробку вместе с бабочками, но при этом изолирует друг от друга. А еще она старается не отказывать в помощи покупателям. Например, может дополнительно сходить за подарком в магазин, если клиент хочет кому-то вручить не только насекомое:
— У меня фактически полный сервис. Если надо, и открытку подпишу, и за подарком каким-нибудь сбегаю.
Люди покупают бабочек по разным поводам, нередко к дню рождения или свадьбе. В молодоженов бабочек выпускают гурьбой, как салют, — вместо того, чтобы кидать рис, на счастье. Кто-то приобретает крылатых красавиц и просто так, чтобы порадовать себя и близких, отмечает владелица бизнеса. По ее словам, изящные насекомые вызывают восторг у покупателей и их детей:
— Бабочки — это эмоции. Заметила, что они привлекают людей, которые любят дарить радость. У них глаза светятся. Однажды я стояла с заказчиками, рассказывала им об уходе за насекомыми. И, видимо, настолько «горю» своим делом, что девушка в конце нашего разговора спросила: «А можно я вас обниму?» И это не единственная такая история.
Бабочек женщина продает жителям Новосибирской области и других регионов. По Новосибирску отправляет их курьером, а за пределы области отвозит сама — чтобы «подарить людям эмоции» и снять момент вручения на камеру.
Содержание и питание
Куколок, из которых бабочки должны вылупиться до их продажи, Ольга Ермолина хранит в самодельном инсектарии из стекла. Он, подчеркивает собеседница, очень тяжелый. Женщина подумывает заменить его на новый — из более легкого оргстекла.
А вообще некоторые изготавливают инсектарии из просторных пластмассовых коробок. Это экономично и тоже приемлемо, главное — чтобы поддерживались условия, комфортные для вылупления. В частности, это температура
Тропические бабочки любят поесть и питаются вовсе не «человеческим» зефиром, а соком фруктов. Большинству из них нравится сироп из воды с медом или сахаром. Чтобы насекомое могло отведать сладкую жидкость, ее следует налить в небольшое блюдце. После того как вы посадите на него бабочку, ей нужно с помощью зубочистки или спички расправить хоботок. Она поест и улетит, как только будет сыта. А насыщение, к слову, наступает за пару минут.
Философия жизни и смерти
Нельзя предугадать, сколько именно проживет тропическая бабочка, — в среднем от нескольких дней до нескольких недель. Они уходят тихо: садятся на какую-нибудь поверхность и замирают. Внезапно и навечно. Ольга заранее предупреждает клиентов, что относиться к этому стоит философски. Она убеждена: насекомое и за короткий срок способно порадовать своих обладателей.
— От факта, что насекомое умрет, никуда не деться. Родители часто опасаются, что смерть бабочки нанесет ребенку психологическую травму. Я отвечаю, что невозможно защитить детей от законов природы. Пережить смерть насекомого гораздо проще, чем собаки или кошки, которые находились в семье несколько лет.
Были случаи, добавляет Ольга, когда у ее заказчиков бабочки вообще не вылуплялись из куколок или у насекомых не разворачивались крылья. Полностью исключить такую вероятность нельзя:
— Если такое происходит, я сразу связываюсь с клиентом и решаю этот вопрос. Да и вообще заранее гарантирую замену. Всё потому, что в первую очередь важны не деньги, которые я заработаю, а то, какие эмоции получит человек. Они должны быть положительными.
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