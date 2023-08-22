Крылатый бизнес: сибирячка выращивает на продажу ярких тропических бабочек — во сколько они обходятся и сколько приносят

От любви к природе — до бизнеса

Ольга Ермолина всегда любила бабочек. В детстве ей нравилось наблюдать за гусеницами и стадиями их превращения в крылатых красавиц (ну и красавцев тоже). В декабре 2022 года увлечение сибирячки переросло в бизнес — на это ее случайно вдохновила жительница Ижевска.



— Я уверена: чтобы работать с насекомыми, нужно «болеть» ими с детства. Я часто ловила гусениц, когда была маленькая, ждала, пока они окуклятся… Мне был интересен весь процесс их трансформации — от начала до конца. И вот, уже будучи взрослой, я наткнулась в интернете на информацию о девушке, которая работает с бабочками с 2014 года. Написала ей сразу же, не раздумывая. Она откликнулась, поделилась своим опытом и, по сути, научила меня всему, что знала о своем деле.