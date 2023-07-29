«Я стерилизую крысок». История сибирячки, которая спасла раненую ежиху — она оперирует грызунов и ищет им дом

— Я работаю несколько лет. Во время учебы в колледже старалась как можно больше практиковаться в клинике, а потом устроилась официально, — подчеркивает девушка.





В начале июля 2023 года Ева спасла от смерти маму-ежиху, закрывавшую собой детенышей от работавшей газонокосилки, писал новосибирский «Горсайт». Произошло это так: житель Новокузнецка косил траву у себя на участке, не заметил животное и случайно поранил его «ревущей машиной». Вместе с супругой мужчина решил помочь ежихе и отвезти ее в ветеринарную клинику. В тот день Ева была на смене. По ее словам, испуганная жена сибиряка позвонила в лечебницу и спросила, готовы ли там помочь «пострадавшей».