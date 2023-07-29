«Я стерилизую крысок». История сибирячки, которая спасла раненую ежиху — она оперирует грызунов и ищет им дом

Этим летом новосибирский ветеринар Ева Зубкова прооперировала покалеченную маму-ежиху, которая пыталась заслонить собой детенышей от ревущей газонокосилки. НГС разыскал девушку и поговорил о необычном спасении и профессиональных интересах. Оказалось, что Ева лечит грызунов и мечтает стать собаководом.
Ежиха против газонокосилки
Ева Зубкова — молодой ветеринар. Она окончила ветеринарный колледж и поступила на «заочку» в университет. Сейчас совмещает учебу с несколькими работами — в частной и государственной клиниках Новокузнецка, а также в Новосибирске иногда берет подработку. Уверяет, что ей это дается весьма легко.
— Я работаю несколько лет. Во время учебы в колледже старалась как можно больше практиковаться в клинике, а потом устроилась официально, — подчеркивает девушка.
В начале июля 2023 года Ева спасла от смерти маму-ежиху, закрывавшую собой детенышей от работавшей газонокосилки, писал новосибирский «Горсайт». Произошло это так: житель Новокузнецка косил траву у себя на участке, не заметил животное и случайно поранил его «ревущей машиной». Вместе с супругой мужчина решил помочь ежихе и отвезти ее в ветеринарную клинику. В тот день Ева была на смене. По ее словам, испуганная жена сибиряка позвонила в лечебницу и спросила, готовы ли там помочь «пострадавшей».
— Я ответила, что мы не занимаемся дикими зверями, в том числе ежами, которые могут быть переносчиками бешенства — это запрещено инструкцией. Женщина на это обреченно сказала: «Ладно, спасибо», но уже через 20 минут перезвонила и заявила: «Мы подъезжаем». Попросила меня хотя бы выйти на крыльцо — туда, где никто из клиники не узнает, что еж дикий.
В результате врач сдалась и все-таки выполнила операцию. Рассказывает, что у нее стоит прививка от бешенства и она соблюдала технику безопасности, но всё равно боялась выговора от начальства. Однако его не последовало и всё закончилось хорошо, радуется Зубкова.
Ежиха была спасена, быстро оклемалась и, по словам Евы, «свалила». А мужчине с женщиной она оставила ежат. Этакий подкидыш. Временные хозяева планируют выпустить малышей на волю, когда они подрастут и окрепнут.
Из-за любимой собаки
Ева рассказывает, что захотела лечить животных неспроста. К этому ее подвела собственная собака, подаренная дедушкой после долгих уговоров и прожившая рядом больше десяти лет.
— В детстве я умоляла родственников завести щенка. Что ж, мечты сбываются: когда мне исполнилось 11 или 12 лет, дедушка купил немецкую овчарку Динку. Боже, как сильно я ждала эту собаку! Пожалуй, именно благодаря ей я стала ветеринаром, уж очень хотела посвятить себя этому, — отмечает Зубкова.
Увы, Динка умерла. Это произошло внезапно — когда хозяйки не было дома. Как выяснилось позже, на вскрытии, у нее была опухоль. Наша собеседница признается, что не успела проводить питомца в последний путь и очень скучает.
Ева Зубкова делает животным операции — в среднем от двух до четырех в неделю. Ветеринар называет себя смелой и утверждает, что давно не боится проводить хирургические вмешательства.
— Я привыкла... А вообще, помню свой «первый раз»: однажды в колледже мы делали надрез кошке и через него надо было нащупать матку. Вставляешь палец во внутренности и ощущаешь там что-то теплое. Тогда меня это почему-то удивило, хотя ничего сверхъестественного, — вспоминает сибирячка.
По словам девушки, операции уже стали для нее рутиной. Но некоторые вещи так и не вошли в привычку и работать бывает тяжело. Ева говорит, что иногда сталкивается с безответственностью некоторых владельцев, которые не хотят продлить жизнь питомцам.
— Принять это невозможно. А еще очень тяжело видеть, как какой-нибудь пенсионер вкладывает последние деньги в лечение кошечки-собачки, старается изо всех сил, потому что это фактически его единственный друг… Но животное всё равно погибает. Это больно, — рассуждает сибирячка.
Тяга к экзотике
Кроме собак и кошек, Ева лечит экзотических зверьков — к примеру, стерилизует хомяков и крыс. Любовь к последним у нее особая, не меньше, чем к собакам. Крысы, объясняет ветеринар, — социальные животные, с которыми приятно общаться.
— Я регулярно покупаю, стерилизую (кастрирую) крысок, а затем нахожу им хозяев. Для меня это хорошая практика. Грызун же, в свою очередь, после такой операции с большой вероятностью проживет дольше. Ну а люди в таком случае обретают питомца — можно сказать, преданного друга.
Девушка поведала случай из практики. Однажды мужчина лет 40 в слезах принес ей крысу на эвтаназию. Отмечает: было видно, что он любит животное всей душой, но ничем помочь было нельзя — слишком поздно.
— Найти ветеринара, который согласится оперировать крысу, на самом деле бывает сложно… Но должен же быть кто-то, кто не откажет и попытается спасти ее. Разумеется, когда это действительно реально, — рассуждает Ева. Наша собеседница подытожила, что в будущем хочет стать узконаправленным специалистом по лечению грызунов и рептилий, а также заводчицей немецких овчарок. Такая вот мечта.
Ева говорит, что спасает животных не только ради заработка, который, сразу уточним, начинается от 30 тысяч рублей и не имеет «потолка». Ветеринар убеждена, что главное в ее работе — энтузиазм: без него далеко не уедешь.
В июне НГС рассказывал о Татьяне Мартын, которая завела в квартире 15 змей и начала на них зарабатывать. Сибирячка сдает питомцев для фотосессий и практикует массаж с ними. А еще она нашла себе подругу по интересам.