Сибирячка завела в квартире 15 змей и стала на них зарабатывать — показываем на видео, как они живут

Сибирячка Татьяна Мартын завела в квартире многоэтажки 15 змей и одного ядовитого паука. В прошлом году она приняла участие в телешоу «За гранью» со своей подругой Лилией Фаныгиной, у которой тоже живут змеи. Рассказываем, как они содержат таких питомцев.
— Прежде чем подойти к змее, вы должны быть чистыми, вы не должны брать кормовой объект до этого, если вы не кормите змею, — назвала правила общения со змеями Татьяна Мартын.
Татьяна и Лилия познакомились в группах по интересам. Кроме змей, дома у школьницы живут ящерица, черепахи, крысы. Татьяна Мартын из Новосибирска поддерживает хобби школьницы, но в программе на заводчиц обрушилась критика.
Несмотря на осуждения, Лилия не собирается отказываться от своих ползучих питомцев и планирует стать герпетологом (врачом, который занимается лечением змей).
— Особенно когда нужно что-то выучить, беру книжку, перед собой раскладываю, вешаю себе змею, сижу спокойненько, уроки делаю. А этот сидит, наблюдает, иногда подсказывает, если что-нибудь забуду, — рассказывает девушка, сидя с пресмыкающимся на шее.
Больше о необычном хобби можно узнать в нашем видео.
Смотрите видео и читайте репортаж Алёны Золотухиной про расслабляющий массаж змеями от Татьяны, а также интервью с Лилией и Татьяной.