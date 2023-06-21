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Тема дняСибирячка завела в квартире 15 змей. Видео
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Сибирячка завела в квартире 15 змей и стала на них зарабатывать — показываем на видео, как они живут

Татьяна Мартын живет в обычной многоэтажке

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История двух заводчиц змей из разных городов — в одном видео

Видео: Алина Исхакова, «За гранью» / НТВ

Сибирячка Татьяна Мартын завела в квартире многоэтажки 15 змей и одного ядовитого паука. В прошлом году она приняла участие в телешоу «За гранью» со своей подругой Лилией Фаныгиной, у которой тоже живут змеи. Рассказываем, как они содержат таких питомцев.

— Прежде чем подойти к змее, вы должны быть чистыми, вы не должны брать кормовой объект до этого, если вы не кормите змею, — назвала правила общения со змеями Татьяна Мартын.

Татьяна и Лилия познакомились в группах по интересам. Кроме змей, дома у школьницы живут ящерица, черепахи, крысы. Татьяна Мартын из Новосибирска поддерживает хобби школьницы, но в программе на заводчиц обрушилась критика.

Несмотря на осуждения, Лилия не собирается отказываться от своих ползучих питомцев и планирует стать герпетологом (врачом, который занимается лечением змей).

— Особенно когда нужно что-то выучить, беру книжку, перед собой раскладываю, вешаю себе змею, сижу спокойненько, уроки делаю. А этот сидит, наблюдает, иногда подсказывает, если что-нибудь забуду, — рассказывает девушка, сидя с пресмыкающимся на шее.

Больше о необычном хобби можно узнать в нашем видео.

Смотрите видео и читайте репортаж Алёны Золотухиной про расслабляющий массаж змеями от Татьяны, а также интервью с Лилией и Татьяной.

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