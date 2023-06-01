Змеиное логово: девушка завела змей и устроила дома серпентарий — ее мать боится выходить из комнаты

Вопрос о содержании змей и прочих ползучих гадов дома всегда спорный. Часто любители экзотики заводят необычных питомцев вопреки желанию остальных жителей дома. Так случилось у школьницы Лилии Фаныгиной из Калуги. Пристрастие к пресмыкающимся и земноводным у нее с детства: первую змейку Лиля завела в 14 лет и сильно увлеклась — девушка мечтает стать герпетологом. Увлечение Лилии активно поддерживает новосибирская заводчица змей Татьяна Мартын — женщина познакомилась с Лилей в группе по интересам. В прошлом году обе любительницы змей приняли участие в съемках передачи «За гранью» на канале НТВ: мать Лилии надеялась вразумить дочь и уберечь ее от опасной близости к питонам и удавам. Рассказываем, удалось ли это ей и как изменилось отношение к рептилиям после шоу.
Историю заводчицы змей Татьяны Мартын НГС публиковал в начале 2022 года. Сибирячка завела дома 15 необычных питомцев и занимается экзотическим расслабляющим массажем на дому. Кроме того, змеи Татьяны — частые гости на фотосессиях и различных мероприятиях.
Любовь к пресмыкающимся началась у нее несколько лет назад, когда во время отпуска на Алтае хозяин базы предложил ей пообщаться с ручной змейкой.
— Мы жили рядом с местом, где предлагали пообщаться со змеями. Я каждый день приходила, стала интересоваться, как содержать змею дома, загорелась. Когда мы вернулись в Новосибирск, первым делом я зашла на «Авито», и — о чудо! — женщина продавала взрослого удава, — рассказывает Татьяна. Удав Колян по-прежнему живет у Татьяны дома и вполне комфортно себя чувствует.
Дальше больше: Татьяна Мартын плотно занялась изучением рептилий, общалась с заводчиками и постепенно начала брать малышей. Сейчас в квартире у женщины живет 15 особей. Женщина состоит в чатах и сообществах по интересам, где общается с такими же увлеченными змеями людьми. В одном из чатов она и познакомилась с девушкой из Калуги — Лилией Фаныгиной.
У калужской школьницы живут 6 змей, 3 ящерицы эублифары, хамелеон, черепаха, а еще попугай, кролики, крысы, 5 собак и кот. Семья живет в загородном доме, где одна из комнат выделена исключительно под экзотических особей.
— Да, у нас в семье много животных, — улыбается Лилия.
Любовь к необычным животным у девушки с детства — ее папа занимается изготовлением террариумов, и она заинтересовалась пресмыкающимися.
— Первая змея появилась, когда мне было 14 лет. Сначала я увидела фотографии змей, которых содержат мои знакомые, начала много читать о них, узнавать, как их содержать. Потом мы с мамой поехали в Москву на выставку рептилий, где я и купила свою первую змейку. Еле уговорила маму, — рассказывает она.
Принять участие в съемках передачи «За гранью» на канале НТВ изначально предложили Татьяне Мартын, но привезти змею из Новосибирска в Москву в холодное время года невозможно. Стали думать, как быть, и тут Татьяна вспомнила о своей подруге по переписке Лилии, чьи змейки находятся гораздо ближе к студии. Так девушка стала главной героиней.
Но на шоу мама девушки Юлия рассказала, что с тех пор, как дочь развела серпентарий, ходить по дому страшно. Юлия не питает нежных чувств к животным дочери, более того — она их боится и обходит комнату с террариумами стороной. Вокруг этого и построен сюжет передачи.
— Змея — не котенок, она ведь может напасть, — говорит женщина. — Лиля пыталась меня приучить к змеям, повесить на меня, погладить, подержать, но я не смогла.
Лилия же, вопреки просьбам матери, не желает останавливаться. Родители не дают девушке деньги на покупку новых экзотических видов — она зарабатывает сама за счет аренды змей для фотосессий, разведения крыс и других особей. В будущем девушка хочет стать герпетологом — ветеринарным врачом для пресмыкающихся и земноводных. Она уже активно изучает этот раздел зоологии.
Общение Лилии Фаныгиной и Татьяны Мартын завязалось с обсуждения фотосессий: участники группы проявили интерес к деятельности Мартын в Новосибирске, и Лиля просто решила написать ей лично.
— Мы начали переписываться. Можно сказать, что в теме террариумистики я заменила ей маму, — говорит Татьяна. — Я объяснила ей, как начать, как выбирать фотографа, как правильно перевозить змей. Интерес Лили постепенно рос, и сейчас у нее самой всё отлично получается. У нее природный талант к герпетологии, в таком юном возрасте она уже нашла свое направление и, я уверена, добьется больших успехов.
В эфире шоу на Татьяну Мартын обрушилась волна критики за поощрение ребенка к столь опасным существам.
— Выводили на эмоции, в некоторых моментах я чувствовала агрессию, но держала себя в руках, объясняя, в чем неправы участники шоу, — вспоминает Татьяна. — Змея не будет кусаться просто так, если ее не провоцировать. Домашние удавы, питоны и полозы не ядовитые, даже если укусят, легкое покраснение пройдет быстро. Нужно соблюдать технику безопасности при общении со змеей: мыть руки, не трогать ее, когда она спит. Не стоит ронять змею или наступать на нее — она проявит в ответ агрессию. А в остальном она не замечает вас.
Татьяну стали обвинять в эгоизме: якобы женщина не думает о соседях, а делает, что хочет, живет в свое удовольствие. Но ее соседи осведомлены о том, что в доме живут змеи, и не выступают против: многие приходят в гости посмотреть, приводят детей и внуков.
— Никто из соседей не спросил меня, выползет ли змея из унитаза или из вентиляции. Нет, змеи там не лазают, в высотных домах тем более. Мои змеи ни разу не уползали. Большую часть времени они проводят в террариуме, а выпускаю я их только под присмотром, — говорит женщина. — Более того, они элементарно там не поместятся — слишком крупные.
По мнению Лилии, жить со змеями можно так же спокойно, как и с кошками. Девушка выпускает на прогулку по дому своих питомцев, носит их на себе, вместе с ними же отдыхает и делает уроки.
— Как по мне, змеи — самые лучшие домашние питомцы и в содержании намного проще собак или кошек, — отмечает девушка.
Дома она хранит выползки своих змеек — сброшенную кожу, чтобы потом делать замеры, насколько они выросли. Неоднократно Лилия слышала осуждения в свой адрес, но критика ее не беспокоит. Как и Татьяна Мартын, она нежно любит своих животных, оберегает их и соблюдает технику безопасности в общении с ними.
Лилия говорит, что после выхода в эфир выпуска с ее участием интерес к фотографиям со змеями возрос. Девушка активно сотрудничает с фотографами и предоставляет своих питомцев для съемок. С Татьяной она продолжает переписываться и делиться интересными наблюдениями о змеях и прочих ползучих, которые живут у нее дома.
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