Змеиное логово: девушка завела змей и устроила дома серпентарий — ее мать боится выходить из комнаты

Историю заводчицы змей Татьяны Мартын НГС публиковал в начале 2022 года. Сибирячка завела дома 15 необычных питомцев и занимается экзотическим расслабляющим массажем на дому. Кроме того, змеи Татьяны — частые гости на фотосессиях и различных мероприятиях.

Любовь к пресмыкающимся началась у нее несколько лет назад, когда во время отпуска на Алтае хозяин базы предложил ей пообщаться с ручной змейкой.

— Мы жили рядом с местом, где предлагали пообщаться со змеями. Я каждый день приходила, стала интересоваться, как содержать змею дома, загорелась. Когда мы вернулись в Новосибирск, первым делом я зашла на «Авито», и — о чудо! — женщина продавала взрослого удава, — рассказывает Татьяна. Удав Колян по-прежнему живет у Татьяны дома и вполне комфортно себя чувствует.