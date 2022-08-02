Ручные опоссумы и соболи, не прощающие обид: каких необычных животных продают в Новосибирске и сколько они стоят
Редкий зверек может стоить 20 тысяч рублей и больше
В Новосибирске на «Авито» выставили на продажу необычных животных. НГС удалось найти енотов, соболей, дикобразов и сахарного опоссума — особь милого зверька обойдется в 10–20 тысяч рублей.
Майя разместила объявление о продаже дикобраза 21 июля. Через интернет-сервис она уже продала двух дикобразов, карликового пуделя и цирковых щенков.
Баргузинский соболь обойдется покупателю в 18 тысяч рублей. В объявлении указано, что соболь обработан от вредителей, приручен и имеет родословную.
— Выводим ручных соболей, у меня 30 самок. После рождения продаем в 45 дней, если соболи старше, то они плохо приручаются, — рассказал НГС продавец Андрей Соснин.
По словам Андрея, животное надо сильно любить и иметь большое терпение, так как «соболи не прощают обид».
— Едят всё, в лоток ходят, если обидится, то может нассать на голову. Соболь требует терпения и воспитания, но потом на 20 лет у вас верный и интересный друг, — признаётся мужчина.
Детеныша енота можно купить за 20 тысяч рублей. На «Авито» указано, что ему 3 месяца.
— Енота надо брать до определенного возраста. Совсем маленького брать нельзя, потому что его надо выкармливать. Старше, чем 3–4 месяца, тоже лучше не брать. Иногда берут взрослых, например в частные зоопарки, — рассказала НГС продавец Наталья.
Как уточнила женщина, с возрастом еноты приобретают определенный характер и с ними становится сложнее справиться.
— Самое главное — это воспитание. Они умные, как двухлетние дети, но своенравные, как любой дикий зверь. Для животного надо заранее определить границы дозволенного, — рассказала Наталья журналисту НГС.
Еще одно необычное животное, которое удалось найти НГС, — сахарный опоссум. Однако в объявлении не указан вид зверька. Купить небольшое животное можно за 12 тысяч рублей.
Недавно НГС писал о том, что на «Авито» появились вакансии по сбору шишек, работодатели предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Сезон сбора начинается в середине августа, в отдельных районах — в начале сентября. Жить предлагают в палатках, готовить еду на костре, а за шишками придется лезть на дерево.