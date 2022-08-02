Ручные опоссумы и соболи, не прощающие обид: каких необычных животных продают в Новосибирске и сколько они стоят

В Новосибирске на «Авито» выставили на продажу необычных животных. НГС удалось найти енотов, соболей, дикобразов и сахарного опоссума — особь милого зверька обойдется в 10–20 тысяч рублей.

Майя разместила объявление о продаже дикобраза 21 июля. Через интернет-сервис она уже продала двух дикобразов, карликового пуделя и цирковых щенков.