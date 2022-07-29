На «Авито» появились вакансии по сбору шишек — разбираемся, за что предлагают до 250 тысяч

— Я набираю с собой 2–3 человек поработать. Сезон начинается с 1 сентября , иногда чуть пораньше. 250 тысяч рублей — это не максимум, зарплата зависит от человека: трудолюбивый заработает больше, — отметил в разговоре Артур.

Шишки собирают с дерева: сначала на него залазят, сбивают орех, а после собирают с земли. Если же прошел сильный ветер, то на дерево лезть не обязательно — шишки упадут сами.