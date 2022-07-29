На «Авито» появились вакансии по сбору шишек — разбираемся, за что предлагают до 250 тысяч

На «Авито» для новосибирцев появились вакансии по сбору шишек, работодатели предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Сезон сбора начинается в середине августа, в отдельных районах — в начале сентября. Жить предлагают в палатках, готовить еду на костре, а за шишками придется лезть на дерево. Журналист НГС пообщалась с работодателями и с «Авито» о вакансиях.
Что требуется
Артур разместил вакансию по сбору шишек
— Я набираю с собой 2–3 человек поработать. Сезон начинается с
Шишки собирают с дерева: сначала на него залазят, сбивают орех, а после собирают с земли. Если же прошел сильный ветер, то на дерево лезть не обязательно — шишки упадут сами.
Такую же вакансию предлагает Екатерина, но с зарплатой от 150 до 250 тысяч рублей. От человека требуется выносливость и умение лазать по деревьям. В описании обещают обеспечить всем необходимым на время пребывания в тайге. Женщина занимается сбором шишек
— На Алтае сезон сбора ореха начинается в разных районах по-разному, всё зависит от созревания. В некоторых районах сбор шишки начинается с
По словам женщины, заработать 250 тысяч можно, зарплата складывается из количества собранных мешков с шишками. В день можно набрать от пяти мешков.
— Человек должен быть физически и морально подготовленным, выносливым. Тяжело работать морально, потому что людям приходится жить в полевых условиях, готовить еду на костре. Но для некоторых это своего рода романтика, — поделилась продавец.
Также работодатель сообщила, что женщины тоже приходят на работу, но позже, когда шишки осыпаются и не надо лезть на дерево.
Андрей предлагает собирать шишки за зарплату от 100 до 200 тысяч рублей. В объявлении указано, что оплата будет происходить за каждый собранный мешок, а для наполнения бригады осталось четыре места.
Сотни предложений
Как рассказала региональный представитель «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий, сезон кедровых шишек в регионе начинается не раньше середины августа.
— Сейчас для сборщиков орехов наберется порядка сотни предложений, первые из них появляются в двадцатых числах июля. В частности, много вакансий есть на Алтае, где добывать кедровые шишки разрешают после первой декады августа, — отметила представитель «Авито».
Также в компании заметили, что работодатели предлагают вакансии сборщиков в тайге на вахту на пару месяцев. Их обеспечивают питанием и палатками со спальными мешками, организуют доставку к месту сбора, а где-то работники могут жить в теплых домах и пользоваться баней.
— В среднем оплата составляет 500 рублей за мешок. За два месяца можно заработать до 300 тысяч рублей. Дополнительно некоторые работодатели готовы выдавать премии за приведенного друга или как лучшему работнику бригады, — добавила Екатерина Салостий.
Кроме того, в «Авито» посоветовали внимательно изучать все условия трудоустройства и подписываемого договора, а также узнать отзывы людей, которые уже сотрудничали с работодателем.
Год назад журналист НГС отправилась в лес для сбора шишек. Как простые сборщики зарабатывают по 300 тысяч в месяц, читайте в материале.