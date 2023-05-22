«У нас нет плохих клиентов, у нас есть сытый крокодил». Как в магазине сантехники 23 года живет крокодил Кузя

От Мурзика до Кузи

Первого крокодила, который здесь появился с самого начала работы магазина, звали Мурзиком. Это был небольшой добродушный нильский крокодил. Который катал на спине трех красноухих черепах, живших с ним в одном аквариуме. Но прожил Мурзик недолго — до 2000 года.



— Кто-то принес хомяка, крокодил его съел и, к сожалению, погиб. Шило-папа нам помогал спасти его: помогали-помогали, лечили-лечили, но не спасли. Потом мы выяснили, что хомяк протравленный был… А потом нам привезли яйцо. У нас есть на складе специальный инкубатор — и вот этот красавчик вылупился. Сантиметров пятнадцать-двадцать он был, — то ли в шутку, то ли всерьез говорит про яйцо руководитель магазина «Идеал Стандарт» Владимир Фрадкин.