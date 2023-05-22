«У нас нет плохих клиентов, у нас есть сытый крокодил». Как в магазине сантехники 23 года живет крокодил Кузя

Этот магазин сантехники, пожалуй, самый известный из новосибирских, да и вообще из всех российских подобных магазинов. Где еще вы увидите в интерьере живых зверей, да не просто каких-нибудь рыбок, кстати, они здесь тоже есть, а самого настоящего крокодила. Корреспондент НГС Илья Калинин больше полугода пытался договориться с владельцем магазина, чтобы снять этого хищника во всей красе, но процесс всё время тормозился. Крокодил общаться во всей красе был не готов. По серьезной причине. И вот наконец всё сложилось.
Магазин сантехники «Идеал Стандарт» появился в 1996 году, и практически с самого начала там прописались разные животные: попугаи, черепахи, рыбки. Но самым популярным магазинным питомцем всегда был крокодил.
От Мурзика до Кузи
Первого крокодила, который здесь появился с самого начала работы магазина, звали Мурзиком. Это был небольшой добродушный нильский крокодил. Который катал на спине трех красноухих черепах, живших с ним в одном аквариуме. Но прожил Мурзик недолго — до 2000 года.
— Кто-то принес хомяка, крокодил его съел и, к сожалению, погиб. Шило-папа нам помогал спасти его: помогали-помогали, лечили-лечили, но не спасли. Потом мы выяснили, что хомяк протравленный был… А потом нам привезли яйцо. У нас есть на складе специальный инкубатор — и вот этот красавчик вылупился. Сантиметров пятнадцать-двадцать он был, — то ли в шутку, то ли всерьез говорит про яйцо руководитель магазина «Идеал Стандарт» Владимир Фрадкин.
Новый питомец — аллигатор Кузя — был уже не так добр, как его предшественник. Он довольно быстро разобрался с черепахами — спасти удалось не всех — и начал набирать вес. Сейчас это громадина более двух метров в длину и более центнера живого веса. Но точно никто не замерял.
За 23 года Кузя меняет уже третий аквариум. Последний — специальный бронированный: с биофильтрами и постоянной очисткой воды, особой подсветкой с режимами «восход-закат» и душем, который, правда, временно выведен из строя самим аллигатором. Владимир Фрадкин замечает, что расширяться в случае дальнейшего роста Кузи есть куда — в коридоре еще хватает места.
— Многие посетители магазина не верят, что это живой крокодил, спрашивают: «Это муляж?» Я обычно, если присутствую, говорю: «Да, это биоробот. Вот я сейчас нажму на кнопку в кармане». Подхожу к нему, а он начинает реагировать — двигается. И люди верят, — улыбается Владимир Фрадкин.
А еще в магазине живут рыбы и редкий попугай эклектус с именем Мальчик. Впрочем, это уже совсем другая история.
Новые зубы крокодила
Этот материал готовился как никакой другой долго. Корреспондент НГС больше полугода ждал, когда Кузя начнет есть. Чтобы снять соответствующее видео. Но аллигатор отказывался есть всё это время из-за роста новых зубов.
К началу мая Кузя начал проявлять активность и интерес к пище. Следит за его рационом сотрудник магазина, экспедитор Николай Галкин. Обычный режим кормления — один раз в неделю.
— Я раньше по наивности еду рубил на части, боялся, что он не проглотит. А мне сказали, мол, чего ерундой занимаешься, он всё проглотит, да еще и тебя в придачу… Кормим его рыбой — карасем. Пробовали кормить белыми крысами. Витаминизированными, которых привозили чуть ли не из Питера. Но не живыми, живыми нельзя по закону. В обычном хорошем режиме питается раз в
«Кормящим отцом» аллигатора Галкин стал около 20 лет назад. На вопрос журналиста о забинтованной руке смеется и уточняет, что это совсем другое. Николай, как сам говорит, ни разу не пострадал от острых зубов хищника. Хотя, конечно, риск есть. Первое время, замечает, очень боялся и был от волнения мокрый.
— Буквально весь мокрый был. Адреналин или что-то там выделялось… Только к стеклу прикасаешься, крокодил молниеносно бросается к тебе. Приходилось кому-то в другом углу стучать, отвлекать его. И тогда я открывал форточку и бросал рыбу. Был случай, когда он чисто по-собачьи лапы растопырит и летит на тебя. И пасть раскрыта. Жуть! Боевой был мужик. А сейчас он попритих. Наверное, возраст. Но женщина-специалист сказала, что ему самки не хватает, — рассказал Николай.
Мужчина за два десятка лет кормления хищника, судя по всему, уже перестал бояться магазинного питомца и кладет рыбу прямо в пасть. А потом еще сачком вылавливает из воды карандаш, который, вероятно, ребенок умудрился засунуть внутрь через какую-то щель.
— У нас есть замечательный слоган в фирме: у нас нет плохих клиентов, у нас есть сытый крокодил. В этом — такая сермяжная правда. Его поведение в чем-то отражает нашу суть: мы — мирные, тихие и всех любим, когда сытые и когда нас любят. Но если вдруг когда-то кто-то чего-то и как-то не так, то уж [извините], — хитро улыбается Владимир Фрадкин.
Аллигатор в это время умиротворенно лежал на воде и даже не поворачивал головы в сторону суетящихся за стеклом незнакомых людей. Он был сыт.
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