Воруют из карманов, выкручивают лампочки и дарят много счастья. Хозяйка семейки енотов рассказала о своих питомцах
Эти малыши очень хитрые и любопытные. Отвлечетесь — и они уже начнут полоскать ваш телефон
В Тюмени живет очаровательная семья маленьких воришек. Это четыре енота-полоскуна: девочки Лекса, Кузя и Моня и мальчик Тёма. Вся эта милая банда обитает на выставке полосатых «Село Енотово». У каждого енота, который сюда попал, своя история. У некоторых она грустная, а у других — забавная. Рассказываем, стоит ли заводить этих животных в квартире, зачем они моют всё в воде и что смогут у вас утащить. Пообщались с мамой енотиков Валерией Пильниковой.
Оказалось, что купить енотов довольно просто. Их свободно продают на «Авито» за 35–50 тысяч рублей. Часто это заканчивается тем, что люди заводят пушистых бандитов на эмоциях, а потом не могут с ними справиться. Животные очень активные: им нужно уделять шесть часов в день. Иначе ждите проблем.
— Они похожи на собак породы хаски. Если ими не занимаются, они начинают дуреть и крушить всё вокруг. Держать енота в квартире очень тяжело, я никому не советую. Это опасно и для зверей: они могут совать пальцы в розетку, опрокидывать на себя посуду, бытовую технику и даже мебель. Поэтому у меня малышня живет в отдельном обустроенном помещении. Мы ходим гулять на улицу, к озеру. Стараемся выбирать спокойное время: еноты не любят городской шум, — объясняет Валерия Пильникова.
Раньше мы рассказывали, как тюменка завела себе настоящую чернобурую лисичку. Ее зовут Зефирка — она стала звездой TikTok. Читайте, как ухаживать за таким питомцем, сколько это стоит и чем лиса любит заниматься дома и на прогулке.
Другая семья поселила в городской квартире дикую зайчиху. Она живет вместе с черепахой, рыбками и декоративным кроликом. Также можете прочитать про крокодила Рокки, самку питона по имени Василиса, улыбчивого сиба-ину Таноя и африканских сервалов.