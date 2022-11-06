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Фоторепортаж

Воруют из карманов, выкручивают лампочки и дарят много счастья. Хозяйка семейки енотов рассказала о своих питомцах

Эти малыши очень хитрые и любопытные. Отвлечетесь — и они уже начнут полоскать ваш телефон

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Герои нашего репортажа такие милые, что при них можно потерять бдительность. Но не стоит — они только и ждут, как бы украсть что-то из ваших карманов

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В Тюмени живет очаровательная семья маленьких воришек. Это четыре енота-полоскуна: девочки Лекса, Кузя и Моня и мальчик Тёма. Вся эта милая банда обитает на выставке полосатых «Село Енотово». У каждого енота, который сюда попал, своя история. У некоторых она грустная, а у других — забавная. Рассказываем, стоит ли заводить этих животных в квартире, зачем они моют всё в воде и что смогут у вас утащить. Пообщались с мамой енотиков Валерией Пильниковой.

А это сестрички Лекса и Кузя: они неразлучны. По характеру очень разные: Лекса — спокойная и послушная, а Кузя — настоящая хулиганка. Однажды она даже подралась с кошкой на улице и выкрутила лампочки на потолке

А это сестрички Лекса и Кузя: они неразлучны. По характеру очень разные: Лекса — спокойная и послушная, а Кузя — настоящая хулиганка. Однажды она даже подралась с кошкой на улице и выкрутила лампочки на потолке

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А это Моня. У нее самая тяжелая судьба. Раньше она жила в контактном зоопарке в Челябинске, но там с ней плохо обращались. У нее не было домика, игрушек и даже туалета. Она была запугана и истощена: малышка до сих пор приходит в себя

А это Моня. У нее самая тяжелая судьба. Раньше она жила в контактном зоопарке в Челябинске, но там с ней плохо обращались. У нее не было домика, игрушек и даже туалета. Она была запугана и истощена: малышка до сих пор приходит в себя

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Еноты — одни из немногих видов животных, у которых царит матриархат. Главная в стае всегда самка. Это право пухленькие милашки завоевывают в драках и преследованиях

Еноты — одни из немногих видов животных, у которых царит матриархат. Главная в стае всегда самка. Это право пухленькие милашки завоевывают в драках и преследованиях

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Оказалось, что купить енотов довольно просто. Их свободно продают на «Авито» за 35–50 тысяч рублей. Часто это заканчивается тем, что люди заводят пушистых бандитов на эмоциях, а потом не могут с ними справиться. Животные очень активные: им нужно уделять шесть часов в день. Иначе ждите проблем.

— Они похожи на собак породы хаски. Если ими не занимаются, они начинают дуреть и крушить всё вокруг. Держать енота в квартире очень тяжело, я никому не советую. Это опасно и для зверей: они могут совать пальцы в розетку, опрокидывать на себя посуду, бытовую технику и даже мебель. Поэтому у меня малышня живет в отдельном обустроенном помещении. Мы ходим гулять на улицу, к озеру. Стараемся выбирать спокойное время: еноты не любят городской шум, — объясняет Валерия Пильникова.

Всем енотикам в этом году исполнится по четыре года. В жизни они больше, чем кажутся на фотографиях. Милахи весят по 10–12 килограммов!

Всем енотикам в этом году исполнится по четыре года. В жизни они больше, чем кажутся на фотографиях. Милахи весят по 10–12 килограммов!

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Основу рациона пушистиков составляют фрукты, орехи и каши с мясом. Если вдруг вы не знали — это хищные животные. В природе они ловят рыбок, раков, лягушек и насекомых. Очень голодный енот может съесть мышку или хомячка

Основу рациона пушистиков составляют фрукты, орехи и каши с мясом. Если вдруг вы не знали — это хищные животные. В природе они ловят рыбок, раков, лягушек и насекомых. Очень голодный енот может съесть мышку или хомячка

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Зверьки очень любопытные. Они любят залезать на любой высокий объект — наш оператор Миша опомниться не успел, как на его плече оказалась Кузя

Зверьки очень любопытные. Они любят залезать на любой высокий объект — наш оператор Миша опомниться не успел, как на его плече оказалась Кузя

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Любимое занятие енотов — воровать. Они с легкостью утащат из ваших карманов монетки, зажигалки, флешки, ключи и любой другой маленький предмет

Любимое занятие енотов — воровать. Они с легкостью утащат из ваших карманов монетки, зажигалки, флешки, ключи и любой другой маленький предмет

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Бонусом можно получить приятный массаж

Бонусом можно получить приятный массаж

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Украденные вещи они сразу понесут полоскать. Делается это совсем не из-за чистоплотности. У енотов очень чувствительные лапки: на них более полутора тысяч рецепторов

Украденные вещи они сразу понесут полоскать. Делается это совсем не из-за чистоплотности. У енотов очень чувствительные лапки: на них более полутора тысяч рецепторов

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А в воде ощущения обостряются: еноты так лучше познают предмет. В природе они ищут еду в мутной воде и понимают, что они нашли, раньше, чем это увидят. А еще у них на лапках есть линии — прямо как у людей

А в воде ощущения обостряются: еноты так лучше познают предмет. В природе они ищут еду в мутной воде и понимают, что они нашли, раньше, чем это увидят. А еще у них на лапках есть линии — прямо как у людей

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Еноты любят общение. Они могут подружиться с кошками и собаками, если те будут к ним благосклонны. Пушистикам нравится играть и с людьми, но нужно быть осторожными. У них толстые коготки, которые они невольно пускают в ход, не осознавая, что вам может быть больно

Еноты любят общение. Они могут подружиться с кошками и собаками, если те будут к ним благосклонны. Пушистикам нравится играть и с людьми, но нужно быть осторожными. У них толстые коготки, которые они невольно пускают в ход, не осознавая, что вам может быть больно

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— Еноты очень добрые и совсем не агрессивные. Не обижайте енота, и он не обидит вас. Им нравится, когда их гладят, но только не по голове, — улыбается хозяйка

— Еноты очень добрые и совсем не агрессивные. Не обижайте енота, и он не обидит вас. Им нравится, когда их гладят, но только не по голове, — улыбается хозяйка

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Енотов можно научить нескольким трюкам. Кузя умеет качаться на качелях, Моня — ползать на колесе

Енотов можно научить нескольким трюкам. Кузя умеет качаться на качелях, Моня — ползать на колесе

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Посетителям можно угостить пушистых воришек собачьим кормом, финиками, виноградом или медовыми звездочками. Самые смелые могут попробовать поцелуйчик с енотом: он утащит угощение у вас изо рта

Посетителям можно угостить пушистых воришек собачьим кормом, финиками, виноградом или медовыми звездочками. Самые смелые могут попробовать поцелуйчик с енотом: он утащит угощение у вас изо рта

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Воровать и шкодить — дела энергозатратные. Поэтому еноты спят по 12 часов в день, два из которых — днем. Лекса уже устала от нас и хочет поскорее лечь отдыхать

Воровать и шкодить — дела энергозатратные. Поэтому еноты спят по 12 часов в день, два из которых — днем. Лекса уже устала от нас и хочет поскорее лечь отдыхать

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Раньше мы рассказывали, как тюменка завела себе настоящую чернобурую лисичку. Ее зовут Зефирка — она стала звездой TikTok. Читайте, как ухаживать за таким питомцем, сколько это стоит и чем лиса любит заниматься дома и на прогулке.

Другая семья поселила в городской квартире дикую зайчиху. Она живет вместе с черепахой, рыбками и декоративным кроликом. Также можете прочитать про крокодила Рокки, самку питона по имени Василиса, улыбчивого сиба-ину Таноя и африканских сервалов.

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