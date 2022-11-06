Воруют из карманов, выкручивают лампочки и дарят много счастья. Хозяйка семейки енотов рассказала о своих питомцах

— Они похожи на собак породы хаски. Если ими не занимаются, они начинают дуреть и крушить всё вокруг. Держать енота в квартире очень тяжело, я никому не советую. Это опасно и для зверей: они могут совать пальцы в розетку, опрокидывать на себя посуду, бытовую технику и даже мебель. Поэтому у меня малышня живет в отдельном обустроенном помещении. Мы ходим гулять на улицу, к озеру. Стараемся выбирать спокойное время: еноты не любят городской шум, — объясняет Валерия Пильникова.