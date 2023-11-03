Мороз до -27 градусов и дожди: новосибирские синоптики составили прогноз на ноябрь

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ноябрь — к концу месяца ожидаются серьезные морозы.
— В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры воздуха ночью от
Среднемесячная температура воздуха ожидается
— Месячное количество осадков предполагается около нормы, по северу области больше нормы. Снег различной интенсивности, в периоды повышения температуры воздуха — осадки в виде дождя и мокрого снега, предполагаются в большинстве дней месяца, — добавили синоптики.
Вчера мы вели онлайн-трансляцию с улиц Новосибирска — в городе был сильный снегопад, который осложнил ситуацию на дорогах.