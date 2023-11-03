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Мороз до -27 градусов и дожди: новосибирские синоптики составили прогноз на ноябрь

Среднемесячная температура будет около нормы

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Даже днем в конце ноября ожидается -21 градус

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Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ноябрь — к концу месяца ожидаются серьезные морозы.

— В первой и второй декадах ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -8...- 13 градусов до -2... -7 градусов, днем от -4... -9 градусов до -1... +4 градусов. В конце месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью до -22... -27 градусов, днем до -16... -21 градуса, — говорится в прогнозе Западно-Сибирского УГМС.

Среднемесячная температура воздуха ожидается -6... -8 °С, что около нормы.

— Месячное количество осадков предполагается около нормы, по северу области больше нормы. Снег различной интенсивности, в периоды повышения температуры воздуха — осадки в виде дождя и мокрого снега, предполагаются в большинстве дней месяца, — добавили синоптики.

Вчера мы вели онлайн-трансляцию с улиц Новосибирска — в городе был сильный снегопад, который осложнил ситуацию на дорогах.

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