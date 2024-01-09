«То взлетать, то не взлетать»: «Уральские авиалинии» арендовали новосибирское поле, где приземлился их самолет

Экстренно севший в пшеничном поле Убинского района Новосибирской области самолет может остаться на площадке еще на год. Как рассказал НГС глава региона Олег Конюк, компания «Уральские авиалинии», которой принадлежит воздушное судно, заплатила собственнику поля за стоянку самолета.
— Я просто знаю, что он (перевозчик, — прим.ред.) заплатил. А что заплатил, сколько — не могу сказать, — заявил Олег Конюк.
Глава района также ответил на вопрос на журналиста о том, за какой срок стоянки авиакомпания внесла средства владельцу пшеничного поля.
— По-моему, на год, — предположил глава района.
Между тем Олег Конюк не владеет информацией о том, как долго самолет будет находиться на площадке и как его будут убирать с площадки.
— У авиакомпании то одно, то другое: то взлетать, то не взлетать. Не знаю, это им решать, не нам, — сказал Олег Конюк.
НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию.
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» сел в новосибирском поле 12 сентября 2023 года. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров.
В ноябре прошлого года глава убинского района Олег Конюк сообщил, что самолет могут законсервировать в поле на год. В середине декабря стало известно, что авиакомпания еще не решила судьбу транспортного средства и продолжает рассматривать возможность его перегона.
Все, что, известно об экстренной посадке борта в Новосибирской области и последствиях, читайте в специальном сюжете.