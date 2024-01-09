«То взлетать, то не взлетать»: «Уральские авиалинии» арендовали новосибирское поле, где приземлился их самолет

Глава района также ответил на вопрос на журналиста о том, за какой срок стоянки авиакомпания внесла средства владельцу пшеничного поля.



— По-моему, на год, — предположил глава района.



Между тем Олег Конюк не владеет информацией о том, как долго самолет будет находиться на площадке и как его будут убирать с площадки.



— У авиакомпании то одно, то другое: то взлетать, то не взлетать. Не знаю, это им решать, не нам, — сказал Олег Конюк.

