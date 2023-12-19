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«Мы считаем, что выгоднее»: авиакомпания еще не решила судьбу самолета, который сел в поле НСО

По словам специалистов, борт находится в «хорошем состоянии

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На борту севшего рейса находились 159 пассажиров

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В авиакомпании «Уральские авиалинии» продолжают рассматривать возможность перегона самолета, который экстренно сел в поле в Новосибирской области. Об этом сообщает издание «Интерфакс.Туризм» со ссылкой на первого заместителя гендиректора организации Кирилла Скуратова.

— Мы пока считаем, что выгоднее — перегонять самолет в Екатеринбург, либо еще какие-то варианты, — цитирует издание специалиста. —Тут вопрос чисто экономики, самолет в хорошем состоянии, с ним все нормально.

Уточняется, что, если специалисты решат заняться транспортировкой борта, на участке потребуется установить временную взлетную полосу.

Самолет экстренно сел в поле Новосибирской области 12 сентября этого года, на борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров. В начале декабря в СМИ сообщалось, что борт могут разобрать на запчасти и списать в утиль.

Все, что, известно об экстренной посадке борта и последствиях, читайте в специальном сюжете. Глава Убинского района рассказал НГС, что самолет может простоять на месте происшествия год.

СамолетУральские авиалинииУбинский районЭкстренная посадка
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