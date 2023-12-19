«Мы считаем, что выгоднее»: авиакомпания еще не решила судьбу самолета, который сел в поле НСО

В авиакомпании «Уральские авиалинии» продолжают рассматривать возможность перегона самолета, который экстренно сел в поле в Новосибирской области. Об этом сообщает издание «Интерфакс.Туризм» со ссылкой на первого заместителя гендиректора организации Кирилла Скуратова.
— Мы пока считаем, что выгоднее — перегонять самолет в Екатеринбург, либо еще какие-то варианты, — цитирует издание специалиста. —Тут вопрос чисто экономики, самолет в хорошем состоянии, с ним все нормально.
Уточняется, что, если специалисты решат заняться транспортировкой борта, на участке потребуется установить временную взлетную полосу.
Самолет экстренно сел в поле Новосибирской области 12 сентября этого года, на борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров. В начале декабря в СМИ сообщалось, что борт могут разобрать на запчасти и списать в утиль.
Все, что, известно об экстренной посадке борта и последствиях, читайте в специальном сюжете. Глава Убинского района рассказал НГС, что самолет может простоять на месте происшествия год.