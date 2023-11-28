Самолет «Уральских авиалиний» может простоять в новосибирском поле год

— В последнее время «Уральские авиалинии» мне ничего не говорили, самолет пока стоит на месте, — рассказал НГС глава Убинского района Олег Конюк. — Если бы что-то было серьезно, то меня бы оповестили. Возможно, самолет законсервируют, сказали, что до года допускается, чтобы самолет стоял.