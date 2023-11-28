Самолет «Уральских авиалиний» может простоять в новосибирском поле год

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в новосибирском поле 12 сентября, могут законсервировать в поле на год. О том, что у авиакомпании нет конкретного решения по поводу лайнера сообщил НГС глава Убинского района.
— В последнее время «Уральские авиалинии» мне ничего не говорили, самолет пока стоит на месте, — рассказал НГС глава Убинского района Олег Конюк. — Если бы что-то было серьезно, то меня бы оповестили. Возможно, самолет законсервируют, сказали, что до года допускается, чтобы самолет стоял.
Компенсацию руководителю колхоза имени Ленина, отмечает Олег Конюк, скоро должны перечислить. Сам руководитель колхоза Александр Комаровский объяснил, что компенсацию ему пока не выплатили, и на эту тему с авиакомпанией он разговаривать не хочет.
Авиакомпании на запрос НГС ответили следующее:
— Данный вопрос с руководителем поля урегулирован. От подробностей воздержимся, — заключили в «Уральских авиалиниях».
Ранее сообщалось, что о компенсации в 200 тысяч рублей, но ущерб может возрасти. При этом пассажирам уже выплатили более 15 миллионов рублей.
Самолет приземлился в поле 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании.
На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. В авиакомпании сообщили, что хотят убрать кресла, чтобы облегчить борт перед взлетом, посмотрите, как самолет выглядел спустя три месяца после посадки, тогда появились кадры с воздуха. В начале месяца появилась информация, что самолет может взлететь после стойких морозов.
В документе о расследовании экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в новосибирском поле нашли 15 нарушений, Росавиация раскритиковала отчет и возобновила расследование «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами».
Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.