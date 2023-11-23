Пассажирам самолета, севшего в поле под Новосибирском, выплатили больше 15 миллионов рублей

Пассажирам самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел в поле под Новосибирском, выплатили компенсации на общую сумму 15,8 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Альфастрахование».
Размер каждой выплаты составил 100 тысяч рублей. Всего ее получили 158 пассажиров. Но некоторым сумму не выплатили.
— По-прежнему есть несколько пассажиров, которые не обратились в авиакомпанию, хотя осведомлены о такой возможности, — цитирует издание страховую компанию.
О том, что пассажирам начали отправлять деньги, стало известно в середине сентября. К тому моменту «Уральские линии» уже получили 110 заявлений на компенсацию.
12 сентября аэробус совершил экстренную посадку в Убинском районе. ЧП обошлось без жертв.
Редакция следила за происходившим в режиме онлайн. Недавно НГС узнал, что самолет, который по-прежнему находится в поле, сможет взлететь только после стойких морозов.