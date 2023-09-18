freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 5/10
usd 96.63
eur 103.04
СрочноСделаны выплаты пассажирам после посадки в поле
Все новости
Все новости
Посадка самолета в поле

Пассажирам самолета, севшего в новосибирскую пшеницу, начали отправлять по 100 тысяч рублей

«Уральские авиалинии» получили 110 заявлений на выплату компенсаций

2 032

Самолет цел. Решение о его дальнейшей судьбе будет принимать авиакомпания

Поделиться

«Уральские авиалинии» начали отправлять деньги пассажирам аэробуса, который совершил 12 сентября аварийную посадку в пшеницу. Борт летел по маршрут Сочи — Омск. Он приземлился в поле в Убинском районе.

Сегодня по 100 тысяч рублей отправили 76 пассажирам.

— Пассажиры получат денежные средства в течение 5–10 дней в зависимости от эмитента банка. Сейчас в обработке у специалистов авиакомпании находятся ещё 34 заявления на компенсацию. На данный момент всего было получено 110 заявлений, — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Компенсацию получит и владелец поля — аграрий подсчитывает ущерб.

На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании.

По теме

СамолетАварийная посадкаУральские авиалинииКомпенсация
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter