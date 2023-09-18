Пассажирам самолета, севшего в новосибирскую пшеницу, начали отправлять по 100 тысяч рублей

«Уральские авиалинии» начали отправлять деньги пассажирам аэробуса, который совершил 12 сентября аварийную посадку в пшеницу. Борт летел по маршрут Сочи — Омск. Он приземлился в поле в Убинском районе.
Сегодня по 100 тысяч рублей отправили 76 пассажирам.
— Пассажиры получат денежные средства в течение 5–10 дней в зависимости от эмитента банка. Сейчас в обработке у специалистов авиакомпании находятся ещё 34 заявления на компенсацию. На данный момент всего было получено 110 заявлений, — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Компенсацию получит и владелец поля — аграрий подсчитывает ущерб.
На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании.