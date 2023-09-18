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Посадка самолета в поле

Хозяин поля считает ущерб: что будет с самолетом, который сел в новосибирскую пшеницу

«Уральские авиалинии» пообещали все возместить

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Самолет не получил серьезных повреждений

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Владелец поля пшеницы, на котором утром 12 сентября произошла аварийная посадка аэробуса А320, подсчитывает нанесенный предприятию ущерб

Борт «Уральских авиалиний» летел по маршрут Сочи — Омск. Он приземлился в поле в Убинском районе.

— Сельхозпроизводитель сейчас считает ущерб. «Уральские авиалинии» выходили на меня и на его руководителя. Ущерб они ему готовы возместить. Сегодня комиссия работает на самолете для принятия решения, что делать с самолетом. Самолет цел. Что там дальше будет — они сами решат, — объяснил глава Убинского района Олег Конюк.

Владелец поля — колхоз имени Ленина.

На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании. Также мы публиковали показания Сергея Белова, которые он дал следователям. В частности, он им объяснил, что боялся загореться, а потому принял решение не садиться в Омске, а уйти на запасной аэродром в Новосибирск.

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СамолетУральские авиалинииАварийная посадкаУбинский район
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