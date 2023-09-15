«Как самолет поведет себя, я не знал». Пилот «Уральских авиалиний» впервые рассказал о посадке на поле

После ухода на второй круг мы со вторым пилотом провели брифинг, посчитали посадочную дистанцию с расчетом отказа гидросистемы и, согласно руководству летной эксплуатации производителя, увеличили расход топлива, что позволило нам безопасно долететь до аэродрома Новосибирска. Это было осознанное решение, так как в Омске был порывистый ветер и сдвиг ветра.



Да, мы отрабатываем на тренажерах нештатные ситуации и с данным отказом. Но, как самолет поведет себя в жизни, я не знал. Поэтому целесообразнее было полететь в аэропорт Толмачево, тем более что у нас был расчет топлива [в специальной программе]. Мы приняли решение лететь до Новосибирска. Там полоса на 110 метров длиннее, чем в Омске, и шире на 15 метров. В своих действиях мы не сомневались.