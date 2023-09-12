Они герои! Что известно об экипаже «Уральских авиалиний», посадившем самолет в поле

Экипаж «Уральских авиалиний» совершил чудо. Пилоты посадили Airbus А320 в пшеничном поле под Новосибирском, а бортпроводники помогли пассажирам пережить аварийную ситуацию без травм. Рассказываем всё, что известно о героях.
Командир воздушного судна — 32-летний Сергей Белов, он единственный член экипажа не с Урала, а из Москвы, не женат. Мама пилота рассказала SHOT, что Сергей ей звонил и предупредил, что с ним всё хорошо.
Белов — потомственный пилот и с детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед.
Второй пилот — Эдуард Семёнов из Березовского. Он женат, у него трое детей. В 1985-м он окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации, а после учился в Актюбинском высшем летном училище гражданской авиации.
— Ситуация сложная была. В авиакомпании я работаю 10 лет, летаю на Airbus A320 10 лет, семь тысяч часов налетал. Командир тоже опытный парень. С ним мы летели первый раз. У нас экипажи подготовленные, поэтому [есть] слаженность командира со вторым пилотом. У нас всё отработано на тренажерах. Пассажиров мы всех уже увезли, их накормили, багаж увезли. Никто не пострадал. Мы пока на месте. Я свои эмоции спрятал далеко-далеко, эмоции, как правило, мешают выполнению профессиональных обязанностей. Скорее всего, они потом выплеснутся, — рассказал Эдуард после посадки телеграм-каналу «112».
Старшему бортпроводнику Дарье Глушковой 34 года. Она тоже работает в «Уральских авиалиниях» 10 лет. Дарья ведет активный образ жизни, много путешествует, ходит в горы, катается на сноуборде. Кроме того, девушка — донор крови.
Айша Гумметова — 22-летняя бортпроводница. Она пришла в авиакомпанию в 2021 году. Девушка увлекается балетом и любит петь.
Бортпроводнику Дмитрию Костылеву 31 год. В 2015-м он с отличием окончил Уральский государственный горный университет по специальности «природообустройство и водопользование». В «Уральских авиалиниях» работает с 2017 года. Дмитрий много читает и ходит в тренажерный зал.
Бортпроводнику Дмитрию Рябову 27 лет, он в авиакомпании пять лет. Дмитрий родом из Каменска-Уральского, увлекается футболом.
Ранее мы публиковали аудиозапись из салона самолета за несколько минут до аварийной посадки.
Как произошло ЧП, объяснил глава «Уральских авиалиний». Жена второго пилота рассказывала, как узнала об экстренной посадке.
Airbus А320 выполнял рейс из Сочи в Омск. На борту было 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Предварительная причина ЧП — отказ гидравлики и нехватка топлива. Авиаэксперт объяснял возможные причины экстренной посадки. Ранее были опубликованы переговоры пилотов перед посадкой. О развитии событий мы рассказываем в режиме онлайн.