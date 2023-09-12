Они герои! Что известно об экипаже «Уральских авиалиний», посадившем самолет в поле

— Ситуация сложная была. В авиакомпании я работаю 10 лет, летаю на Airbus A320 10 лет, семь тысяч часов налетал. Командир тоже опытный парень. С ним мы летели первый раз. У нас экипажи подготовленные, поэтому [есть] слаженность командира со вторым пилотом. У нас всё отработано на тренажерах. Пассажиров мы всех уже увезли, их накормили, багаж увезли. Никто не пострадал. Мы пока на месте. Я свои эмоции спрятал далеко-далеко, эмоции, как правило, мешают выполнению профессиональных обязанностей. Скорее всего, они потом выплеснутся, — рассказал Эдуард после посадки телеграм-каналу «112».

