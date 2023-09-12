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Посадка самолета в поле

Они герои! Что известно об экипаже «Уральских авиалиний», посадившем самолет в поле

Благодаря их слаженной работе никто из пассажиров не получил серьезных травм

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Экипаж Airbus А320 сразу после посадки в поле

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Экипаж «Уральских авиалиний» совершил чудо. Пилоты посадили Airbus А320 в пшеничном поле под Новосибирском, а бортпроводники помогли пассажирам пережить аварийную ситуацию без травм. Рассказываем всё, что известно о героях.

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Видео: Городские порталы

Командир воздушного судна — 32-летний Сергей Белов, он единственный член экипажа не с Урала, а из Москвы, не женат. Мама пилота рассказала SHOT, что Сергей ей звонил и предупредил, что с ним всё хорошо.

Белов — потомственный пилот и с детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед.

На фото пилоты Сергей Белов и Эдуард Семёнов

На фото пилоты Сергей Белов и Эдуард Семёнов

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Второй пилот — Эдуард Семёнов из Березовского. Он женат, у него трое детей. В 1985-м он окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации, а после учился в Актюбинском высшем летном училище гражданской авиации.

— Ситуация сложная была. В авиакомпании я работаю 10 лет, летаю на Airbus A320 10 лет, семь тысяч часов налетал. Командир тоже опытный парень. С ним мы летели первый раз. У нас экипажи подготовленные, поэтому [есть] слаженность командира со вторым пилотом. У нас всё отработано на тренажерах. Пассажиров мы всех уже увезли, их накормили, багаж увезли. Никто не пострадал. Мы пока на месте. Я свои эмоции спрятал далеко-далеко, эмоции, как правило, мешают выполнению профессиональных обязанностей. Скорее всего, они потом выплеснутся, — рассказал Эдуард после посадки телеграм-каналу «112».

Эдуард не только опытный пилот, но и многодетный отец

Эдуард не только опытный пилот, но и многодетный отец

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Старшему бортпроводнику Дарье Глушковой 34 года. Она тоже работает в «Уральских авиалиниях» 10 лет. Дарья ведет активный образ жизни, много путешествует, ходит в горы, катается на сноуборде. Кроме того, девушка — донор крови.

Дарья летает уже десять лет

Дарья летает уже десять лет

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Дарья много путешествует — и не только по работе

Дарья много путешествует — и не только по работе

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Айша Гумметова — 22-летняя бортпроводница. Она пришла в авиакомпанию в 2021 году. Девушка увлекается балетом и любит петь.

Айша работает в «Уральских авиалиниях» чуть меньше двух лет

Айша работает в «Уральских авиалиниях» чуть меньше двух лет

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Девушка увлекается балетом

Девушка увлекается балетом

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Бортпроводнику Дмитрию Костылеву 31 год. В 2015-м он с отличием окончил Уральский государственный горный университет по специальности «природообустройство и водопользование». В «Уральских авиалиниях» работает с 2017 года. Дмитрий много читает и ходит в тренажерный зал.

Дмитрий Костылев — бортпроводник

Дмитрий Костылев — бортпроводник

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Бортпроводнику Дмитрию Рябову 27 лет, он в авиакомпании пять лет. Дмитрий родом из Каменска-Уральского, увлекается футболом.

Дмитрий Рябов — бортпроводник

Дмитрий Рябов — бортпроводник

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Ранее мы публиковали аудиозапись из салона самолета за несколько минут до аварийной посадки.

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Бортпроводники были спокойны и давали четкие инструкции

Видео: NGS55.RU

Как произошло ЧП, объяснил глава «Уральских авиалиний». Жена второго пилота рассказывала, как узнала об экстренной посадке.

Airbus А320 выполнял рейс из Сочи в Омск. На борту было 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Предварительная причина ЧП — отказ гидравлики и нехватка топлива. Авиаэксперт объяснял возможные причины экстренной посадки. Ранее были опубликованы переговоры пилотов перед посадкой. О развитии событий мы рассказываем в режиме онлайн.

Уральские авиалинииЭкипажПилотБортпроводникЭкстренная посадкаАварийная посадка
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