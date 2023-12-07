«Взлетная полоса — это дорого»: севший в новосибирском поле самолет могут разобрать и отправить в утиль

По информации издания, близкие к авиавластям источники сообщили, что восстанавливать борт не будут. Это связано с тем, что российские организации не хотят брать на себя ответственность за возвращения самолета в эксплуатацию без исследования прочности конструкции судна. По данным источника «Известий», такие исследования до сих пор не проводили.