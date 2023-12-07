«Взлетная полоса — это дорого»: севший в новосибирском поле самолет могут разобрать и отправить в утиль

Лайнер «Уральских авиалиний», который осенью экстренно приземлился в поле в Новосибирской области, могут разобрать на запчасти и списать в утиль. Об этом пишут «Известия».
По информации издания, близкие к авиавластям источники сообщили, что восстанавливать борт не будут. Это связано с тем, что российские организации не хотят брать на себя ответственность за возвращения самолета в эксплуатацию без исследования прочности конструкции судна. По данным источника «Известий», такие исследования до сих пор не проводили.
Генеральный директор и владелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассказал «Известиям», что самолет не сможет взлететь с поля. Для этого нужно построить взлетную полосу, что экономически нецелесообразно.
— Там очень трудоемкое строительство взлетной полосы — это очень дорого. Экономически нецелесообразно. Ну и потом, самолет застрахован, — объяснил гендиректор.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» отметили, что окончательное решение о судьбе самолета пока не принято. Перевозчик ведет переговоры со страховой компанией, потому что комиссия еще не закончила работу.
В пресс-службе Росавиации изданию сообщили, что агентство пока не оценивало перспективы восстановления летной готовности самолета. Расследование инцидента продолжается.
В конце ноября глава Убинского района рассказал НГС, что севший в поле самолет может простоять там год. Все, что, известно об экстренной посадке борта и последствиях, читайте в специальном сюжете.