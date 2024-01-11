Ураган мешает самолетам приземляться в Барнауле — рейсы перенаправляют в Новосибирск

Сегодня, 11 января, из-за неблагоприятных погодных условий самолеты перестали взлетать и садиться в Барнауле. Все рейсы перенаправляют в Новосибирск, пишет «Амик» со ссылкой на специалиста барнаульского аэропорта Ирину Гриневу.
— Из-за шквалистого ветра, дождя, перепадов температур от положительных к отрицательным с 01:20 до 06:10 аэропорт Барнаула был закрыт. По этой причине один самолет из Москвы сел в аэропорту Новосибирска. Задерживается прилет еще двух воздушных судов из столицы, — уточняет Ирина.
Сейчас аэропорт функционирует в штатном режиме. Но большинство рейсов задерживаются — пассажиры S7 и «Аэрофлот» прибудут в краевую столицу с опозданием на шесть часов.