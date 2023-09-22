Чинят двигатель и охраняют: в авиакомпании объяснили, что будет с самолетом, севшим в новосибирскую пшеницу

«Уральские авиалинии» огораживают и чинят самолет, который утром 12 сентября аварийно сел в пшеницу в Убинском районе Новосибирской области. Они официально ответили на ряд вопросов о судьбе борта. Возможно, в будущем, компания будет использовать его для полетов.
Пока владелец поля подсчитывает ущерб, а пассажиры получают компенсации, на месте работают технические специалисты авиакомпании.
В каком состоянии самолёт сейчас
По предварительной техоценке аэробус А320 в хорошем состоянии. У него нет серьезных повреждений и, скорее всего, компания сможет его использовать для полетов после ремонта.
— В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем, — объяснили в пресс-службе «Уральских авиалиний. — Когда мы закончим оценку состояния силовых элементов, будем поэтапно заменять поврежденные элементы вентилятора двигателя. Программа работ уже есть, она включает оценку силовых элементов лайнера: узлы крепления шасси, замена элементов двигателя.
Всю необходимую аппаратуру уже отправили из Екатеринбурга. С самолета сняли пока только речевой и параметрический самописцы.
— Надувные трапы отправлены в Екатеринбург в авиационный технический центр, после их обслуживания они будут установлены обратно на борт. Для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили самолёт, — подчеркнули в компании.
О специалистах, которые работают сейчас в поле и что будет с самолетом
На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании. Они будут работать до полной консервации самолета. Диагностику будут проводить еще два специалиста.
— Самолёт пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев, поэтому на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению, — объяснили в «Уральских авиалиниях».
Вокруг самолёта сейчас устанавливают ограждение. Оно должно быть готово к концу текущей недели.
— Сейчас самолёт круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили тёплые времянки на шесть человек, — предупредили в авиакомпании.
На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании.
На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.