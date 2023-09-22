Чинят двигатель и охраняют: в авиакомпании объяснили, что будет с самолетом, севшим в новосибирскую пшеницу

Всю необходимую аппаратуру уже отправили из Екатеринбурга. С самолета сняли пока только речевой и параметрический самописцы.

— Надувные трапы отправлены в Екатеринбург в авиационный технический центр, после их обслуживания они будут установлены обратно на борт. Для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили самолёт, — подчеркнули в компании.

О специалистах, которые работают сейчас в поле и что будет с самолетом

На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании. Они будут работать до полной консервации самолета. Диагностику будут проводить еще два специалиста.