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СрочноЧто ждет самолет, который застрял в пшеничном поле
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Посадка самолета в поле

Чинят двигатель и охраняют: в авиакомпании объяснили, что будет с самолетом, севшим в новосибирскую пшеницу

Серьезных повреждений у борта нет

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Вокруг самолёта сейчас устанавливают ограждение

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«Уральские авиалинии» огораживают и чинят самолет, который утром 12 сентября аварийно сел в пшеницу в Убинском районе Новосибирской области. Они официально ответили на ряд вопросов о судьбе борта. Возможно, в будущем, компания будет использовать его для полетов.

Пока владелец поля подсчитывает ущерб, а пассажиры получают компенсации, на месте работают технические специалисты авиакомпании.

В каком состоянии самолёт сейчас

По предварительной техоценке аэробус А320 в хорошем состоянии. У него нет серьезных повреждений и, скорее всего, компания сможет его использовать для полетов после ремонта.

— В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем, — объяснили в пресс-службе «Уральских авиалиний. — Когда мы закончим оценку состояния силовых элементов, будем поэтапно заменять поврежденные элементы вентилятора двигателя. Программа работ уже есть, она включает оценку силовых элементов лайнера: узлы крепления шасси, замена элементов двигателя.

Всю необходимую аппаратуру уже отправили из Екатеринбурга. С самолета сняли пока только речевой и параметрический самописцы.

— Надувные трапы отправлены в Екатеринбург в авиационный технический центр, после их обслуживания они будут установлены обратно на борт. Для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили самолёт, — подчеркнули в компании.

О специалистах, которые работают сейчас в поле и что будет с самолетом

На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании. Они будут работать до полной консервации самолета. Диагностику будут проводить еще два специалиста.

— Самолёт пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев, поэтому на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению, — объяснили в «Уральских авиалиниях».

Вокруг самолёта сейчас устанавливают ограждение. Оно должно быть готово к концу текущей недели.

— Сейчас самолёт круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили тёплые времянки на шесть человек, — предупредили в авиакомпании.

На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании.

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