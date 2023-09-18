К сердцу пульсирующего моря. НГС отправился в путешествие по озеру Чаны, где острова уходят под воду, а люди ловят царь-рыбу

Как в вымирающем селе спасаются рыбалкой

В бархатный сезон южный берег Чанов не испытывает недостатка в туристах. Их можно встретить еще на подъезде к озеру и узнать по торчащим из машины удочкам. Вообще рыбалка на озере не прекращается круглый год, но шансов ухватить последние теплые деньги остается уже не так много.

В крохотной деревне Староярково у председателя Барабинского районного общества охотников и рыболовов Александра Александровича забот невпроворот. Впереди сезон охоты и надо успеть разобраться с разрешениями на отстрел дичи, а еще время от времени к нему в деревню приезжают друзья за рыбалкой и отдыхом. Некоторым он устраивает прогулки на лодке к островам в Чанах — там и порыбачить можно, и природу посмотреть. Готовит лодку он и сейчас.