К сердцу пульсирующего моря. НГС отправился в путешествие по озеру Чаны, где острова уходят под воду, а люди ловят царь-рыбу

Прибрежная романтика Чанов — это байки бывалых рыбаков о чудовище в озере, сети и удочки, которые встречаются чуть ли не в каждом деревенском доме, и синяя гладь воды, уходящая за горизонт. А еще это десятки островов, разбросанных в озере, которое местные сравнивают с морем. Чаны пульсируют: вода то прибывает, скрывая клочки суши, то убывает, награждая рыбаков гигантским уловом. Взглянуть на то, что происходит в самом сердце озера, куда добирается не каждый рыбак, рискнули и корреспонденты НГС. Мы ожидали увидеть первозданную природу, до которой еще не дотянулся человек, а встретили здесь жизнь. Подробнее — в репортаже Ксении Лысенко.
Как в вымирающем селе спасаются рыбалкой
В бархатный сезон южный берег Чанов не испытывает недостатка в туристах. Их можно встретить еще на подъезде к озеру и узнать по торчащим из машины удочкам. Вообще рыбалка на озере не прекращается круглый год, но шансов ухватить последние теплые деньги остается уже не так много.
В крохотной деревне Староярково у председателя Барабинского районного общества охотников и рыболовов Александра Александровича забот невпроворот. Впереди сезон охоты и надо успеть разобраться с разрешениями на отстрел дичи, а еще время от времени к нему в деревню приезжают друзья за рыбалкой и отдыхом. Некоторым он устраивает прогулки на лодке к островам в Чанах — там и порыбачить можно, и природу посмотреть. Готовит лодку он и сейчас.
Само озеро начинается сразу за огородами домиков Староярково, которых тут осталось с десяток. Рядом есть еще пресное озеро Иголган, там рыбачат тоже, ловят маленького карася, но интереснее все-таки в Чанах — там и рыбы больше, и есть шанс поймать действительно большого сазана или судака.
Староярково скоро может не остаться совсем, как это было со Среднеярково — сейчас на месте когда-то преуспевающего села осталась только крапива, люди разъехались. В деревне Староярково школы нет, детей тоже нет, как и постоянного фельдшера. Единственный дом культуры, в которым размещается и администрация, и фельдшерский пункт, скоро снесут. Жену местного рыбака Александра, который пришел в гости к Александру Александровичу, недавно уволили — она работала там сразу на нескольких ставках.
— Тут в основном пенсионеры живут, ну а мы, работоспособные, скотину пасем да рыбу рыбачим. Это лето было не очень, до первых дождей я был в таком состоянии, что думал всё, со скотоводством придется завязывать. Ну сена нет, голая земля. А потом трава поднялась, как от сердца отлегло, — объясняет Александр.
— Отдыхать здесь, конечно, хорошо, — добавляет Александр Александрович. — Приехать, порыбачить, душу отвести. Но жить — очень и очень сложно.
Хорошо заработать здесь можно разве что на рыбе. И то не всегда, ведь сети запрещены, да и огромные объемы рыбы вылавливает крупная продуктовая сеть. Плюс многое зависит от сезона и самого озера. Александр Александрович рассказывает об особом пульсе Чанов. По его словам, сдвигаются «какие-то плиты» и озеро постепенно разливается, а рыба ведет себя как безумная.
— Нерест — огромный! Столько малька — триллионы! — рассказывает Александр Александрович. — Но последние годы вода только уходит. За это лето еще на метров 20 ушла. И так лет 5–6 еще по моим подсчетам будет.
Конечно, в сезон, когда вода убывает, добыть рыбу проще, но размножается она в маленькой воде неохотно. В будущем это может грозить обычным рыбакам потерей заработков, что для и без того бедного, вымирающего села сродни катастрофе.
— Окунь здесь, в основном, много хищника. Еще щука, очень много сазана, лещ немного развелся, — перечисляет он. — Пелядь как-то запускали, но ее окунь вытеснил. На Сартлане вот пелядь есть.
За большой щукой и сазаном рыбаки отправляются на лодках за 30–40 километров от берега. Это может быть очень опасно — рыба тут ловится по-настоящему большая, чем пользуются самые отчаянные и устраивают себе охоту за гигантом. А еще погода на Чанах коварна — может светить солнце, а через несколько часов налететь шторм. В одном из таких в октябре 2014 года погиб отец Александра.
Именно охота за большой рыбой, как считает Александр Александрович, и привели к расхожей байке о чудовище в Чанах.
— Потом много туристов приезжало на ту сторону. Есть еще вариант, что там что-то затонуло и вот торчало из воды, как голова. Да, конечно, некоторые думают, что кора какая-то открывается и оттуда что-то вылазит, ну вы сами-то в это верите? А может это рыба была. 30 килограмм сазана у нас тут видели. От руки до конца стола, как бревно вытаскивали! Ну а я лично ловил 16–17 килограмм. Там усы, как сигареты уже, вот такой толщины, — показывает Александр Александрович.
Именно туда, к большой рыбе и островам, которые облюбовали пеликаны, он обещает отвезти корреспондентов на своей лодке.
Жизнь островов
Последние несколько дней погода в Барабинском районе не балует. Но это, как говорит Александр Александрович, обычное дело для Чанов. Поэтому приезжая сюда, на отдых стоит заложить дня три — один из них точно будет погожий и солнечный.
Ранним утром над Чанами стоит легкая дымка. Вода стала спокойной, хотя еще вчера из-за ветра на озере поднимались волны. Александр Александрович надевает рыболовный комбинезон, отталкивает лодку и привычным жестом запускает мотор. Нас ждет часовая прогулка вдоль островов. С берега их не видно даже на горизонте, но через минут пятнадцать начинаешь замечать очертания клочков суши, обросших камышом.
— Вон, видишь, сидят, — говорит Александр Александрович и показывает на еле заметные серые точки на глади воды.
То, что видит опытный рыбак, неподвластно зрению обычного человека. Но при ближайшем рассмотрении точки оказываются гагарами — маленькими птичками, которые, как замечает он, встречаются здесь чаще всего. Еще одна распространенная птица — лысуха. При приближении к ней она смешно перебирает лапками, а иногда ныряет под воду. Но подпускает к себе, чем и пользуются охотники — сезон на лысуху стартовал с конца августа.
— А это остров Сопатый, — показывает он на камыши, торчащие в воде. — Кто так зовет? Не знаю, кажется это совсем откуда-то издавна пошло. Сопатый, ну Сопатый. Тут еще вода стоит, но скорее всего уйдет. Я тут охотился лет 13 назад, так что скоро покажется суша, наверное. Через пару лет примерно.
Следующий за Сопатым остров названия не имеет, но в отличие от него, он полностью показался из воды. Настолько, что здесь пасутся коровы — их специально завозят сюда в начале лета на барже.
— Да вокруг вода, они никуда отсюда не уйдут. Зато травы — вон сколько, — объясняет Александр Александрович.
Людей на острове не видно, зато в камышах показались рыбаки. Они выбрали укромные уголки и расселись друг от друга на приличном расстоянии. Ну а дальше уже все зависит от удачи и умения — возможно, вытаскивать придется действительно очередного гиганта.
Там, куда вода уходит за горизонт, наряду с маленькими гагарами и лысухами теперь мы встречаем птиц покрупнее. Первой попадается цапля, а за ней — черный баклан. Он, как объясняет наш гид, внесен в Красную книгу.
— Ты посмотри-ка. Мы сейчас голов 500 бакланов подняли и столько же цапли. Но баклан… Очень много молодого поголовья, он здесь растет и размножается. Но съедает по 2,5 килограмма в день. Если он такими темпами продолжит размножаться, то это будет катастрофа для пеляди, — рассуждает Александр Александрович и сворачивает к еще одному острову.
Камышей возле него меньше, чем на остальных островах, а затем показываются очертания заборов и скота — здесь тоже пасут коров. На острове мы встречаем Владимира, местного жителя. Он рассказывает, что кроме цапли и бакланов, здесь нередко появляется настоящая диковинка Чанов — пеликаны.
— Выхожу утром, они сидят на берегу, греются на солнышке, — рассказывает он. — Ну здоровые такие, с лебедя размером. И зоб большой.
Со слов Александра Александровича, когда-то пеликанов на Чанах насчитывалось всего 2–3 птицы, сейчас же их число достигло 30 особей.
Владимир говорит, что островная жизнь ему не кажется скучной. Это зимы он проводит дома, в деревне, а летом начинается совсем другая жизнь, полная приключений и романтики.
— Понимаешь, дома там шум, гам. Дети, жена опять же, — посмеивается он. — А тут выйдешь — хорошо, никого нет, рыбу лови — не хочу.
Владимир не единственный, кто устремляется на острова летом. Рыбаки, чтобы вернуться домой с хорошим уловом, делают стоянки на островах. Да и к тому же внезапно налетевший шторм переждать лучше на суше, чем на воде.
Погода за час прогулки начинает портиться, и небо затягивает сизыми облаками. Александр Александрович поворачивает к Староярково — всего мы проделали путь длиной в 40 километров. Он все еще пребывает в раздумьях, потому что уверен, что размножающееся поголовье цаплей и бакланов может представлять собой угрозу для Чанов. Вкупе с уходящей водой это настоящая беда, малька станет гораздо меньше.
Он затаскивает лодку на песок, искрящийся крупинками соли. Впереди его ждет горящий сезон — желающих прогуляться по островам и поохотиться на лысуху будем много.
— Загадывать не буду, но я вот что придумал, — говорит он с горящими глазами. — Если у меня получится мотор поменять — а то у меня сейчас 30 литров стоит — я хочу кругосветку по Чанам устроить. Я уже с крестным братом договорился, вместе поедем, нам дня должно хватить. Там очень много всего такого, даже несколько деревень на таких выступах стоят, на полуостровах. Красота неимоверная!
Если ехать так далеко не хочется, то удивительную природу можно найти и недалеко от города. Мы объехали четыре водопада и сняли видео об этом.