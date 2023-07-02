Водные чаши, завеса у пруда и плеск в лесу: разглядываем впечатляющие новосибирские водопады — четыре видео

По мнению команды НГС, Беловский водопад получает 6 баллов из 10. Из приятного — удобная дорога и действительно впечатляющий водопад (высота падения струй — 5 метров), а вот грохот техники, соседство с разработкой и мусор, который не убирают за собой туристы, могут ваш отдых несколько омрачить.

Из Искитимского района отправляемся в село Медведское Черепановского района (на картах можно встретить и прежнее его название — Медведск), где расположен самый необычный водопад обзора — Стеклянный. Здесь стоит гидросооружение, которое во времена СССР помогало перекачивать воду из соседнего озера. Оно, кстати, тоже искусственное и появилось когда-то для орошения полей. Сегодня оно любимо рыбаками — половить карпа в этом месте приезжают и из города (до него 100 километров).