«Попрошу, чтобы оставили»: что могут сделать с самолетом, севшим в новосибирском поле

Глава Убинского района Олег Конюк может предложить оставить самолет «Уральских авиалиний» в поле как экспонат. Авиалайнер стоит на месте уже 5 месяцев.
— Если вдруг авиакомпания не захочет взлетать и примет решение порезать самолет на металлолом, то я выйду к ним с предложением и буду просить, чтобы авиалайнер оставили. Если они согласятся, то может остаться, — объяснил НГС 28 февраля Олег Конюк.
При этом пока о конкретных решениях «Уральских авиалиний» по поводу самолета глава района не знает.
Ранее появилась информация, что руководство «Уральских авиалиний» решило утилизировать Airbus A320, при этом до этого самолет готовили ко взлету. По данным телеграм-канала FlightMode, который специализируется на эксклюзивных новостях из мира авиации, авиакомпания пришла к выводу, что попытки поднять в воздух борт экономически нецелесообразны. С самолета планируется снять всё, что можно будет использовать в будущем, затем рабочие приступят к его распилу.
Самолет приземлился в поле 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании. На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. Недавно появились кадры, на которых видно, как чинят самолет.
В авиакомпании сообщили, что хотят убрать кресла, чтобы облегчить борт перед взлетом. Колхоз имени Ленина, в поле которого приземлился лайнер, и авиакомпания «Уральские авиалинии» договорились о компенсации в 200 тысяч рублей, но ущерб может возрасти. Посмотрите, как самолет выглядел спустя три месяца после посадки, тогда появились кадры с воздуха.
По заключению Росавиации, экипаж самолета не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива. Экипаж поначалу вернули к полетам, но затем попросили уволиться. В «Уральские авиалинии» нагрянула проверка.
Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.