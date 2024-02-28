«Попрошу, чтобы оставили»: что могут сделать с самолетом, севшим в новосибирском поле

Глава Убинского района Олег Конюк может предложить оставить самолет «Уральских авиалиний» в поле как экспонат. Авиалайнер стоит на месте уже 5 месяцев.



— Если вдруг авиакомпания не захочет взлетать и примет решение порезать самолет на металлолом, то я выйду к ним с предложением и буду просить, чтобы авиалайнер оставили. Если они согласятся, то может остаться, — объяснил НГС 28 февраля Олег Конюк.