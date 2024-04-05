«Колхоз не против»: самолет «Уральских авиалиний» уже 7 месяцев стоит в новосибирском поле

Сначала авиакомпания хотела отремонтировать самолет и ждала морозов, но спустя 7 месяцев он все еще стоит посреди поля Источник: Стрингер











Самолет «Уральских авиалиний», который осенью 2023 года экстренно приземлился на пшеничное поле вблизи села Московка Убинского района Новосибирской области, остается на прежнем месте. За аренду поля его владельцу «Колхоз имени Ленина» платит авиакомпания. Об этом редакции НГС рассказал глава района.



— Стоит и стоит, что ему сделается, — ответил на вопрос журналиста Олег Конюк. — Никому не мешает, колхозу тоже: им же за это деньги платят.

НГС также обратился в авиакомпанию с вопросом о стоимости оплаты поля.

Airbus A320 сообщением Сочи — Омск экстренно сел в Убинском районе 12 сентября 2023 года. На борту лайнера находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шестеро членов экипажа. Согласно заключению Росавиации, пилоты побоялись садиться в Омске из-за неполадок с шасси и решили лететь в Новосибирск, но неправильно рассчитали остаток топлива. Несмотря на то, что при посадке не было не только погибших, но и пострадавших, пилотов отстранили от полетов. Сейчас оба в неоплачиваемом отпуске. В действиях бортпроводников эксперты никаких нарушений не нашли, и той же осенью стюарды вернулись к работе.

Представители авиакомпании сначала хотели дождаться морозов, чтобы земля промерзла, и самолет мог взлететь с поля, но затем решили оставить его на месте и распилить на части. О том, что возможно он попросит оставить самолет в поле в качестве экспоната, Олег Конюк рассказал НГС в конце февраля. А журналисты придумали, как можно использовать его так, чтобы привлечь в Новосибирскую область туристов.