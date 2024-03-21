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Не дали гостиницу и вовремя не покормили: авиакомпанию наказали после задержки рейса из Новосибирска

Пассажиры ждали вылета более 10 часов

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Ожидающие рейс пассажиры обратились к прокурору

Авиакомпанию «Алроса» оштрафовали после задержки рейса из Новосибирска в Мирный на 10 часов. Сотрудники не предоставили пассажирам питание и не отправили в гостиницу.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в декабре прошлого года из аэропорта Толмачево из-за плохой погоды в Мирном не смог вылететь самолет. Рейс задержали более, чем на 10 часов. Новосибирский транспортный прокурор после случившегося организовал мобильную приемную в аэропорту. Тогда пассажиры и пожаловались на авиакомпанию, они объяснили, что сотрудники не предоставили питание вовремя и не отправили ожидающих вылет людей в гостиницу.

— Генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которой юридическим лицом приняты соответствующие меры по недопущению повторных нарушений, предоставлению пассажирам, полного комплекса услуг на период ожидания задержанного рейса, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Также по инициативе транспортного прокурора авиаперевозчика оштрафовали по статье за оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением законодательства, нарушение было совершено повторно. Авиакомпании назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

НГС направил запрос в «Алросы».

Недавно ФАС возбудила дело на новосибирскую авиакомпанию S7 из-за цен на билеты. В компании сообщили, что работают над урегулированием вопроса.

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Авиакомпания Задержка рейса Самолет Толмачево Аэропорт Штраф
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