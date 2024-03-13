«Работаем над урегулированием вопроса»: новосибирская авиакомпания S7 — о споре с ФАС из-за цен на билеты

ФАС сообщала что возбудило дела на S7 Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Новосибирская авиакомпания S7 ответила, что работает над урегулированием вопроса по поводу возбуждения дела от ФАС из-за цен на билеты. Об этом НГС сообщили в пресс-службе.



— На прошлой неделе мы получили уведомление ФАС о возбуждении дела, связанного с неисполнением ранее выданного предупреждения о ценовой политике авиакомпании. Ранее, 29 февраля, S7 Airlines подала апелляцию на решение Арбитражного суда города Москвы по предупреждению ФАС. Решение суда первой инстанции не вступило в силу, вопрос в настоящий момент в стадии рассмотрения. Мы работаем над урегулированием данного вопроса, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.



Вчера, 12 марта, антимонопольная служба сообщила, что авиакомпания S7 в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разной цене. При этом различия не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет. Ведомство уже выдавало предупреждение авиакомпании о том, что организации необходимо разработать и направить на согласование ценовую политику.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) зарегистрирована в Новосибирской области, генеральным директором фирмы является Вадим Клебанов, акционером — ЗАО «Группа компаний С7». Гендиректором последнего выступает Дмитрий Куделькин, до 2018 года собственниками компании числились Наталья и Владислав Филевы. На конец 2022 года выручка АО «Авиакомпания «Сибирь» достигала 151,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 34,2 миллиарда рублей.



ФАС сообщила, что решила возбудить дело на АО «Авиакомпания Сибирь» по пункту 6 части 1 статьи 10 Закона о защите прав конкуренции. В случае установления вины авиакомпании грозит штраф.

Недавно пассажирам S7, которые купили билеты, не хватило мест в самолете. Авиакомпанию наказала прокуратура. Ранее НГС на условиях анонимности пообщался с сотрудницей авиакомпании, которая рассказала, что такое овербукинг и почему в новосибирском аэропорту он не классический, а трансферный.



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