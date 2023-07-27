Трансферный овербукинг. Почему пассажирам из Новосибирска не хватает мест в самолетах — рассказ сотрудницы S7

У еще одной пассажирки рейса Новосибирск — Иркутск не получилось вовремя попасть на Байкал: она купила билеты заранее, решила пройти онлайн-регистрацию ночью, а в такси обнаружила, что на рейс она не зарегистрирована. Женщина решила получить посадочный билет в Толмачево, но места в самолете ей не хватило. После случившегося она оставила две заявки на горячей линии: там сначала не ответили, а после прислали письмо.

— В редких случаях может возникнуть ситуация, когда на рейс забронировано больше пассажиров, чем мест в самолете. Это может произойти по разным причинам — например, из-за технических сбоев в системе бронирования, из-за замены типа самолета или по другим причинам. По каждому такому случаю наши специалисты проводят проверку, выясняют причину и вносят необходимые корректировки, — ответили в авиакомпании.

