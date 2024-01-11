Пассажирам не хватило мест в самолете по заранее купленным билетам — как наказали авиакомпанию S7

Пассажирам S7, которые купили билеты, не хватило мест в самолете. Авиакомпанию наказала прокуратура.
Как сообщили в пресс-службе Новосибирской транспортной прокуратуры в июле прошлого года компанию незаконно отказала в перевозке 7 пассажирам, которые купили билеты из Москвы в Читу и в Улан-Удэ. Причиной оказалось то, что в самолете не хватило мест.
— Прокуратура проверила исполнение требований законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг, — сообщили в ведомстве.
По инициативе прокурора авиакомпанию привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно). S7 назначили штраф в 30 тысяч рублей. НГС направил запрос в авиакомпанию.
По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) зарегистрирована в Новосибирской области, генеральным директором фирмы является Вадим Клебанов, акционером — ЗАО «Группа компаний С7». Гендиректором последнего выступает Дмитрий Куделькин, до 2018 года собственниками компании числились Наталья и Владислав Филевы. На конец 2022 года выручка АО «Авиакомпания «Сибирь» достигала 151,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 34,2 миллиарда рублей.
Ранее НГС на условиях анонимности пообщался с сотрудницей авиакомпании, которая рассказала, что такое овербукинг и почему в новосибирском аэропорту он не классический, а трансферный.