НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -10

3 м/c,

южн.

 755мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,63
EUR 99,13
Реклама

СРОЧНО

ГБР вызвали в шаурмячную из-за огнетушителя

Кто владеет «Небаром»
Скуловая имплантация зубов
Топит дорогие квартиры
Так строят только у нас
Прививка от рака
Масленичная прожарка
5 закрывшихся ресторанов
Репортаж из подвалов НКВД
Аренда жилья взлетела
НГС в Telegram
Дороги и транспорт

Продают билеты по разной стоимости: ФАС возбудила дело на новосибирскую авиакомпанию S7 из-за цен

Компания не исполнила предупреждение ведомства и пыталась оспорить его в суде

357
Написать комментарий
По мнению ФАС, у авиакомпании отсутствует ценовая политика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело на новосибирскую авиакомпанию S7 из-за цен на билеты. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

По данным антимонопольной службы, авиакомпания S7 в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.

— У авиакомпании и ее группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий, в том числе, порядок ценообразования, — сообщают ФАС.

Антимонопольная служба уже выдавала предупреждение авиакомпании о том, что организации необходимо разработать и направить на согласование ценовую политику. В документе должны быть указаны расчет и установление платы за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него.

Авиакомпания не исполнила предупреждение ведомства и пыталась оспорить его законность в суде. Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС. Тогда ведомство решило возбудить дело на АО «Авиакомпания Сибирь» по пункту 6 части 1 статьи 10 Закона о защите прав конкуренции. В случае установления вины авиакомпании грозит штраф в соответствии КоАП РФ.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) зарегистрирована в Новосибирской области, генеральным директором фирмы является Вадим Клебанов, акционером — ЗАО «Группа компаний С7». Гендиректором последнего выступает Дмитрий Куделькин, до 2018 года собственниками компании числились Наталья и Владислав Филевы. На конец 2022 года выручка АО «Авиакомпания «Сибирь» достигала 151,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 34,2 миллиарда рублей.

НГС направил запрос в авиакомпанию.

Недавно пассажирам S7, которые купили билеты, не хватило мест в самолете. Авиакомпанию наказала прокуратура. Ранее НГС на условиях анонимности пообщался с сотрудницей авиакомпании, которая рассказала, что такое овербукинг и почему в новосибирском аэропорту он не классический, а трансферный.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Авиакомпания S7 S7 Airlines Цены Билет Авиакомпания ФАС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ничтожеством давно себя не чувствовала»: исповедь 22-летней выпускницы вуза, решившейся на аборт
Мнение
«Впереди — война»: почему «Дюну» лучше смотреть в кино — отзыв на самый ожидаемый фильм года
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Хожу на собеседования, чтобы получить дозу унижения». 47-летняя женщина искала работу, но впала в отчаяние — ее не берут из-за возраста
Рекомендуем
Знакомства

Ushu, 36

lexus, 34

Вадим, 24

Екатерина, 34

Ольга, 60

Алекс, 37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление