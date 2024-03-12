Продают билеты по разной стоимости: ФАС возбудила дело на новосибирскую авиакомпанию S7 из-за цен

По мнению ФАС, у авиакомпании отсутствует ценовая политика Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело на новосибирскую авиакомпанию S7 из-за цен на билеты. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.



По данным антимонопольной службы, авиакомпания S7 в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.

— У авиакомпании и ее группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий, в том числе, порядок ценообразования, — сообщают ФАС.

Антимонопольная служба уже выдавала предупреждение авиакомпании о том, что организации необходимо разработать и направить на согласование ценовую политику. В документе должны быть указаны расчет и установление платы за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него.

Авиакомпания не исполнила предупреждение ведомства и пыталась оспорить его законность в суде. Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС. Тогда ведомство решило возбудить дело на АО «Авиакомпания Сибирь» по пункту 6 части 1 статьи 10 Закона о защите прав конкуренции. В случае установления вины авиакомпании грозит штраф в соответствии КоАП РФ.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) зарегистрирована в Новосибирской области, генеральным директором фирмы является Вадим Клебанов, акционером — ЗАО «Группа компаний С7». Гендиректором последнего выступает Дмитрий Куделькин, до 2018 года собственниками компании числились Наталья и Владислав Филевы. На конец 2022 года выручка АО «Авиакомпания «Сибирь» достигала 151,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 34,2 миллиарда рублей.



НГС направил запрос в авиакомпанию.

Недавно пассажирам S7, которые купили билеты, не хватило мест в самолете. Авиакомпанию наказала прокуратура. Ранее НГС на условиях анонимности пообщался с сотрудницей авиакомпании, которая рассказала, что такое овербукинг и почему в новосибирском аэропорту он не классический, а трансферный.

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