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На входе в «Гастрокорт» останавливают посетителей

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Город «Доедают за посетителями и разбирают унитазы»: почему на входе в «Гастрокорт» могут остановить — ответ директора

«Доедают за посетителями и разбирают унитазы»: почему на входе в «Гастрокорт» могут остановить — ответ директора

На фудкорт не пускают в исключительных случаях, говорит Алексей Виноградов

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Не пустить могут тех, кто был пойман на воровстве или дебоше

Охрана «Гастрокорта» в Новосибирске использует специальную базу, в которую вносятся данные о подозрительных посетителях. Могут ли кого-то из них не пускать на территорию фудкорта, редакции НГС рассказал директор Центрального рынка Алексей Виноградов.

По словам Виноградова, используемая охранниками база — не черный список. Среди оказывающихся там клиентов — те, кто по-прежнему сможет попадать на «Гастрокорт».

— [В целом] не можем ограничивать доступ и уж тем более составлять черные списки. На входе попавших в базу предупреждают, чтобы не повторяли непристойное поведение — за ними наблюдают. Например, попрошаек не можем не пустить, так как законом не запрешается попрошайничать. Но охрана следит, чтобы этого не делали, — уверяет Алексей.

Директор добавляет: в посещении площадки отказывают лишь в исключительных случаях. В частности, это относится к тем, кто был замечен за незаконными действиями — к примеру, воровством или дебошем.

Как уточняет руководитель, в базе есть люди, доедающие остатки за посетителями, те, кто громко матерится и устраивает скандалы; выносит из туалета рулоны бумаги; вытаскивает сливные механизмы из бачков унитазов, снимает доводчики с дверей.

— Больше пяти сливных механизмов и примерно десять доводчиков унесли, — подчеркивает Виноградов.

Вообще, подмечает он, охрана выборочно спрашивает у гостей, куда они направляются. Некоторым, кто хочет пройти через «Гастрокорт» на рынок, советует сделать это через другие входы, в том числе для удобства — чтобы не толпиться.

Ранее сибирячка не смогла расплатиться картой на Центральном рынке — уверяет, продавцы просят наличные.

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Новосибирск Гастрокорт Центральный рынок
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