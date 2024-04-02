«Доедают за посетителями и разбирают унитазы»: почему на входе в «Гастрокорт» могут остановить — ответ директора

Не пустить могут тех, кто был пойман на воровстве или дебоше

Охрана «Гастрокорта» в Новосибирске использует специальную базу, в которую вносятся данные о подозрительных посетителях. Могут ли кого-то из них не пускать на территорию фудкорта, редакции НГС рассказал директор Центрального рынка Алексей Виноградов.

— [В целом] не можем ограничивать доступ и уж тем более составлять черные списки. На входе попавших в базу предупреждают, чтобы не повторяли непристойное поведение — за ними наблюдают. Например, попрошаек не можем не пустить, так как законом не запрешается попрошайничать. Но охрана следит, чтобы этого не делали, — уверяет Алексей.

