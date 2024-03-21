«Приходится уходить»: сибирячка не смогла расплатиться картой на Центральном рынке — уверяет, продавцы просят наличные

Сибирячка не уточняет, в каких павильонах пыталась заплатить с помощью карты Источник: Илья Большаков / NGS.RU











Жительница Новосибирска Ирина не смогла расплатиться картой на Центральном рынке, так как некоторые продавцы просят наличные. Об этом женщина заявила на «Яндекс отзывах».



В каких именно отделах сибирячка совершала покупки, она не уточняет.



— Банкомата рядом нет, — считает посетительница. — Увы, иногда приходится уходить без покупок.



Директор рынка Алексей Виноградов уточнил НГС, что в вещевом павильоне продавцы могут просить наличные или банковские переводы, чтобы не тратиться на эквайринг.



— На Гастрокорте — через терминал. Редко из-за поломки принимаются переводы. Управляющая компания заинтересована в том, чтобы корнеры брали оплату через терминалы. Мы контролируем оборот и получаем с него 10% (на рынке же фиксированная арендная плата), — утверждает Виноградов.



На вопрос о том, просят ли в продуктовых павильонах переводы вместо расчета картой, директор ответил следующим образом:

— Следим, чтобы через терминалы. Но периодически бывают случаи.



Также Алексей отметил, что на Центральном рынке все-таки есть банкоматы — их три в вещевом.



Ранее НГС писал, что посетителям Гастрокорта стало не хватать мест: столики для них поставили в вещевом ряду.

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