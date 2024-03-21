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«Приходится уходить»: сибирячка не смогла расплатиться картой на Центральном рынке — уверяет, продавцы просят наличные

Почему так могло произойти, объяснил директор рынка Алексей Виноградов

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Сибирячка не уточняет, в каких павильонах пыталась заплатить с помощью карты

Жительница Новосибирска Ирина не смогла расплатиться картой на Центральном рынке, так как некоторые продавцы просят наличные. Об этом женщина заявила на «Яндекс отзывах».

В каких именно отделах сибирячка совершала покупки, она не уточняет.

— Банкомата рядом нет, — считает посетительница. — Увы, иногда приходится уходить без покупок.

Директор рынка Алексей Виноградов уточнил НГС, что в вещевом павильоне продавцы могут просить наличные или банковские переводы, чтобы не тратиться на эквайринг.

— На Гастрокорте — через терминал. Редко из-за поломки принимаются переводы. Управляющая компания заинтересована в том, чтобы корнеры брали оплату через терминалы. Мы контролируем оборот и получаем с него 10% (на рынке же фиксированная арендная плата), — утверждает Виноградов.

На вопрос о том, просят ли в продуктовых павильонах переводы вместо расчета картой, директор ответил следующим образом:

— Следим, чтобы через терминалы. Но периодически бывают случаи.

Также Алексей отметил, что на Центральном рынке все-таки есть банкоматы — их три в вещевом.

Ранее НГС писал, что посетителям Гастрокорта стало не хватать мест: столики для них поставили в вещевом ряду.

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Новосибирск Центральный рынок Оплата Банковские переводы Покупки
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