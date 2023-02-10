Спасатели завершили разбор завалов после взрыва газа на Линейной в Новосибирске

В Новосибирске завершили разбор завалов после взрыва газа на Линейной, 39. Об этом сообщили утром 10 февраля в пресс-службе МЧС России. Завалы были разобраны в 4:18 по московскому времени. Сотрудники МЧС работают на месте трагедии около 24 часов.
— Всего привлечено: 358 человек, 68 единиц техники, в том числе от МЧС России 172 человека 24 единицы техники, — уточнили в МЧС по Новосибирской области.
По последним данным в доме на Линейной погибли 13 человек. Сегодня, 10 февраля, в регионе объявлен день траура. Всю актуальную информацию мы собираем в онлайн-трансляции.