«Крикнула сыну: "Убегай!"» Что помнит женщина, оказавшаяся под завалами на Линейной, ее спас студент

Айжаныл с двумя сыновьями и мужем приехала из Киргизии в Новосибирск пять лет назад. Семья с трудом сняла квартиру: согласились на тот вариант, куда пустили. «Двушка» на первом этаже панельки с газом на Линейной стала им домом. Они получили вид на жительство и устроились на работу. Мужчина стал дворником, а женщина — уборщицей.



В трагическое утро 9 февраля муж Айжаныл уже был на работе, старший сын 10 лет ушел в школу, а младший Нурик только собирался, он учится в первом классе. Айжаныл сидела в комнате на диване.