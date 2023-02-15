«Крикнула сыну: "Убегай!"» Что помнит женщина, оказавшаяся под завалами на Линейной, ее спас студент

Утром 9 февраля 44-летняя Айжаныл сидела в комнате на диване, когда ее младший сын-первоклассник Нурик собирался в школу. В 07:39 в доме на Линейной, где жила семья, прогремел взрыв. Женщина оказалась под завалами — упавшей стеной ей сломало спину. Врачи экстренно провели операцию и поставили имплант. Впереди у пострадавшей долгий путь реабилитации. Корреспондент НГС пообщалась с Айжаныл в больнице и восстановила хронику трагического утра. Айжаныл помнит всё: и боль, и ужас, и спасение.
«Я подумала, землетрясение. Испугалась»
Айжаныл с двумя сыновьями и мужем приехала из Киргизии в Новосибирск пять лет назад. Семья с трудом сняла квартиру: согласились на тот вариант, куда пустили. «Двушка» на первом этаже панельки с газом на Линейной стала им домом. Они получили вид на жительство и устроились на работу. Мужчина стал дворником, а женщина — уборщицей.
В трагическое утро 9 февраля муж Айжаныл уже был на работе, старший сын 10 лет ушел в школу, а младший Нурик только собирался, он учится в первом классе. Айжаныл сидела в комнате на диване.
— Нет, запаха газа я не чувствовала. Первой ударила стена в спину. Я подумала, землетрясение. Испугалась. Как в Турции, землетрясение. Сильная боль. Ноги не чувствовала. А потом потолок и остальные стены упали, — с трудом говорит Айжаныл Калмурзаева.
В разговор вступает ее сестра.
— Сын хотел ее вытащить. Она крикнула: «Убегай!» Он сразу выскочил на улицу и позвал на помощь спасти мать. И один парень, студент из соседней квартиры, он вытащил, — торопливо объясняет Айсулуу Калмурзаева, сестра пострадавшей.
Как зовут спасителя — семья не знает. Растерянного Нурика с мороза забрала соседка Татьяна Сидельникова, пока не прибежал отец ребенка.
Сначала Айжаныл отвезли в горбольницу
«Лучшие результаты достигаются в первые 8–12 часов от момента повреждения»
Пациенты с такими травмами, как у Айжаныл, направляются в НИИТО круглосуточно. У института есть всё для оказания экстренной помощи.
— Было выявлено повреждение позвоночника на уровне грудного отдела, сопровождающееся вывихом 11-го позвонка и повреждением спинного мозга. Это требует экстренного вмешательства, — объяснил Виктор Рерих, начальник научно-исследовательского отделения патологии позвоночника Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, врач-травматолог-ортопед, доктор медицинских наук. — Самое важное — чтобы в первые часы было проведено, если необходимо, оперативное лечение. Считается, что лучшие результаты достигаются в первые 8–12 часов от момента повреждения.
Врачи приняли решение провести экстренную операцию.
— Можно ли говорить, что дополнительная госпитализация являлась излишней? Нет. Такие тяжелые травмы, как, например, повреждения внутренних органов, — они бывают скрытыми. Поэтому в горбольнице исключили другие виды травм и потом привезли к нам, — добавил врач. — Всё сделали быстро, вовремя и в полном объеме.
«Ничего из вещей не удалось спасти»
Сейчас Айжаныл восстанавливается после операции. В хирургическом отделении, если всё будет хорошо, она проведет еще около 1,5–2 недель. Она не чувствует ничего ниже бедер. Сможет ли она ходить, врачи не готовы сейчас сказать. В прогнозах осторожны. В их практике бывали случаи, когда люди восстанавливались после тяжелейших травм.
— Мы сейчас не можем говорить и не можем досконально прогнозировать ее неврологическое восстановление. Имеется неврологический дефицит, насколько он будет меняться, мы будем оценивать. Потенциальные возможности у нервной ткани огромны, — отметил Алексей Ластевский, заведующий травматолого-ортопедическим отделением
Операция длилась четыре часа. После вправления вывихов позвоночника необходима была инструментальная фиксация. Для этого использовали специальные импланты. Сестра пострадавшей переживает, как будет проходить дальнейшая реабилитация. Врачи объяснили, что впереди у пациентки минимум год борьбы за здоровье. Семья переживает, что вскоре останется на улице, а средств и сил на восстановление Айжаныл нужно немало.
— Ничего из вещей не удалось спасти. Даже квартиры нет, где жить. Куда мы пойдем? Да, бегает сейчас зять документы восстанавливает, — плачет сестра пострадавшей и тут же утирает слезы и берет корреспондента НГС за руку. — Вы, пожалуйста, напишите, что мы так благодарны, так благодарны врачам. Спасибо им большое, спасибо!
Трагедия в доме на Линейной произошла 9 февраля. Погибли 14 человек. 10 февраля в Новосибирске арестовали двух омичей по делу о взрыве газа. За несколько дней до трагедии
Мы выяснили, что задержанные — лишь часть крупной ОПГ, которая действует по всей стране.
Дом признали аварийным, а жильцов пообещали расселить до 2024 года. Спустя четыре дня после трагедии мы вновь приехали на место ЧП и вместе с жителями прошли по полуразрушенному подъезду, где двери из квартир ведут в никуда.