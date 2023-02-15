freedom
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 4/10
usd 73.86
eur 79.34
Тема дняНачали рассматривать дело Артема Скатова
Все новости
Все новости
Взрыв газа на Линейной

Взорвавшийся дом на Линейной признали аварийным — жильцов расселят до конца 2024 года

Документ подписал мэр Анатолий Локоть

787

Здание нельзя восстановить

Поделиться

Дом на улице Линейной, 39 в Новосибирске, разрушенный в результате взрыва 9 февраля, признали аварийным. Жильцов должны расселить.

Об этом НГС сообщил пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов. Документ подписал мэр Анатолий Локоть, дом должны расселить до 2024 года включительно.

Трагедия в Заельцовском районе произошла в конце прошлой недели. В результате взрыва газа погибли 14 человек. Жильцам и собственникам разрушенного дома на Линейной, 39 начали выплачивать компенсации за имущество. Средства выделили из городского и регионального бюджетов. Она превысила 30 миллионов рублей.

Ранее в Новосибирске признали аварийными три жилых дома, которые находятся на Бердском шоссе и Фабричной. Их должны расселить до 2033 года.

По теме

Анатолий ЛокотьАварийный домРасселениеВзрыв на Линейной
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter