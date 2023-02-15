Взорвавшийся дом на Линейной признали аварийным — жильцов расселят до конца 2024 года

Дом на улице Линейной, 39 в Новосибирске, разрушенный в результате взрыва 9 февраля, признали аварийным. Жильцов должны расселить.
Об этом НГС сообщил пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов. Документ подписал мэр Анатолий Локоть, дом должны расселить до 2024 года включительно.
Трагедия в Заельцовском районе произошла в конце прошлой недели. В результате взрыва газа погибли 14 человек. Жильцам и собственникам разрушенного дома на Линейной, 39 начали выплачивать компенсации за имущество. Средства выделили из городского и регионального бюджетов. Она превысила 30 миллионов рублей.
Ранее в Новосибирске признали аварийными три жилых дома, которые находятся на Бердском шоссе и Фабричной. Их должны расселить до 2033 года.