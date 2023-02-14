Ипотек больше нет: власти помогут признать взрыв на Линейной страховым случаем для банков

Взрыв дома на Линейной в Новосибирске хотят признать страховым случаем для владельцев ипотечных квартир.
— Надо разговаривать с банками, прошу помочь департамент, в том, чтобы признавали страховым случаем. Все, основание ипотеки исчезло. То, что было в ипотеке, этого больше нет. Это специальный вопрос, который требует нашего вмешательства, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании 14 февраля.
Также сегодня сообщили, что жильцам и собственникам разрушенного дома на Линейной, 39 начали выплачивать компенсации за имущество. Средства выделили из городского и регионального бюджетов.
— По состоянию на вчерашний вечер произведено 196 выплат, в том числе 51 по
Из областного бюджета пострадавшим выделили 27 миллионов 700 тысяч рублей. Деньги поступили в понедельник, 13 февраля, из этих средств начались выплаты пострадавшим.
Всего в доме на Линейной зарегистрировано 118 человек, из которых 22 — дети. Фактически там жили 161 человек, некоторые и них — арендодатели. Всем пострадавшим уже сделали новые паспорта вместо утраченных.
— Продолжается работа по уточнению списка жильцов. Были определены места временного размещения: гостиница «Северная», в настоящее время проживает 18. В Обских зорях — 9 человек, проживают 7, двое госпитализированы в инфекционную больницу. В Лунном камне проживает 9 человек. Часть граждан выехала к родственникам, например, в Кемеровскую область, — сообщила Ольга Незамаева.
Жилые помещения маневренного фонда предоставлены 15 гражданам. На месте продолжают работать спасатели. Жильцам помогают забирать вещи из уцелевших квартир.
Анатолий Локоть подчеркнул, что спасатели должны сопровождать жильцов до квартир, чтобы те могли забрать вещи. Тех, кто работает на площадке, обеспечивают горячим питанием. Пункт обогрева и питания находятся в соседнем доме. Туда завезли холодильник и микроволновку.
Взрыв газа на улице Линейной в Новосибирске произошел утром 9 февраля. В результате происшествия погибли 14 человек. Посмотрите, как выглядит место трагедии спустя несколько дней.