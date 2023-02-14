Ипотек больше нет: власти помогут признать взрыв на Линейной страховым случаем для банков

Также сегодня сообщили, что жильцам и собственникам разрушенного дома на Линейной, 39 начали выплачивать компенсации за имущество. Средства выделили из городского и регионального бюджетов.



— По состоянию на вчерашний вечер произведено 196 выплат, в том числе 51 по 100 000 рублей, 145 по 32 000 рублей. Общая сумма денежных средств составили 9 миллионов 740 тысяч из городского бюджета, — рассказал начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева.

