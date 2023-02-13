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Три дома признали аварийными в Новосибирске — их снесут в ближайшие 10 лет

Здания построили более чем полвека назад

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В трех аварийных домах зарегистрированы 75 жильцов

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В Новосибирске признали аварийными дома, которые находятся в Первомайском и Железнодорожном районах. Их должны расселить до 2033 года.

Постановления об этом опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска. Дома находятся на Бердском шоссе № 6 и 10 и на Фабричной, 45.

По данным сайта «Реформа ЖКХ», дом на Фабричной построили в 1951 году, в нем есть два этажа. Число жителей — 34.

Здание на Бердском шоссе, 10 сдали в эксплуатацию в 1956 году. В здании два этажа, 8 квартир, в которых живут 22 человека.

Дом № 6 на Бердском шоссе построили в том же году, в нем 8 квартир и 19 жильцов.

— Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно, — говорится в каждом из документов о признании домов аварийными.

Постановления подписаны мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Ранее НГС писал о том, что мэрия выкупит квартиры в аварийном доме на Расточке. Здание собираются снести, так как оно признано аварийным.

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