Три дома признали аварийными в Новосибирске — их снесут в ближайшие 10 лет

В Новосибирске признали аварийными дома, которые находятся в Первомайском и Железнодорожном районах. Их должны расселить до 2033 года.
Постановления об этом опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска. Дома находятся на Бердском шоссе
По данным сайта «Реформа ЖКХ», дом на Фабричной построили в 1951 году, в нем есть два этажа. Число жителей — 34.
Здание на Бердском шоссе, 10 сдали в эксплуатацию в 1956 году. В здании два этажа, 8 квартир, в которых живут 22 человека.
Дом
— Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно, — говорится в каждом из документов о признании домов аварийными.
Постановления подписаны мэром Новосибирска Анатолием Локтем.