Три дома признали аварийными в Новосибирске — их снесут в ближайшие 10 лет

В Новосибирске признали аварийными дома, которые находятся в Первомайском и Железнодорожном районах. Их должны расселить до 2033 года.



Постановления об этом опубликованы в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска. Дома находятся на Бердском шоссе № 6 и 10 и на Фабричной, 45.