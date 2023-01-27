Мэрия Новосибирска выкупит квартиры в аварийном доме на Расточке по рыночной цене

В мэрии Новосибирска сообщили, что квартиры в доме на улице
Как пояснили в Департаменте ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска, права собственников обеспечиваются статьей
— При определении размера возмещения за помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Также собственникам возместят убытки, связанные с изменением места жительства. Они включают в себя аренду до приобретения жилья, переезд, оформление права собственности.
— После определения рыночной стоимости изымаемых в адрес собственников будут направлены письма об оценке для принятия ими решений в целях дальнейшего заключения с ними соглашений об изъятии жилых помещений и выплаты возмещения (в случае согласия) на основании отчетов об оценке, — добавили в мэрии.
Как сообщает управление по жилищным вопросам мэрии, дом на
В мэрии не уточнили, как будет использоваться земельный участок после расселения.
Ранее корреспондент НГС Илья Калинин подготовил большой репортаж о Расточке. Сейчас много зданий в этом районе левого берега признаны аварийными и ждут расселения. Дома постепенно сносят и заменяют современными. Посмотрите, что еще сохранилось.