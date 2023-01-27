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Мэрия Новосибирска выкупит квартиры в аварийном доме на Расточке по рыночной цене

Сейчас там зарегистрировано 10 семей

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Дом построили в 1951 году

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В мэрии Новосибирска сообщили, что квартиры в доме на улице 2-й Бурденко, 18 выкупят по рыночной цене. Ранее здание признали аварийным и подлежащим сносу. Муниципалитет собирается изъять земельный участок.

Как пояснили в Департаменте ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска, права собственников обеспечиваются статьей № 32 Жилищного кодекса РФ.

— При определении размера возмещения за помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Также собственникам возместят убытки, связанные с изменением места жительства. Они включают в себя аренду до приобретения жилья, переезд, оформление права собственности.

— После определения рыночной стоимости изымаемых в адрес собственников будут направлены письма об оценке для принятия ими решений в целях дальней­шего заключения с ними соглашений об изъятии жилых помещений и выплаты возмещения (в случае согласия) на основании отчетов об оценке, — добавили в мэрии.

Как сообщает управление по жилищным вопросам мэрии, дом на 2-й Бурденко построили в 1951 году, в нем зарегистрировано 10 семей. 7 квартир находятся в собственности граждан, одна принадлежит муниципалитету. Срок расселения дома — 31 декабря 2023 года.

В мэрии не уточнили, как будет использоваться земельный участок после расселения.

Ранее корреспондент НГС Илья Калинин подготовил большой репортаж о Расточке. Сейчас много зданий в этом районе левого берега признаны аварийными и ждут расселения. Дома постепенно сносят и заменяют современными. Посмотрите, что еще сохранилось.

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