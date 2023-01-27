Мэрия Новосибирска выкупит квартиры в аварийном доме на Расточке по рыночной цене

Ранее корреспондент НГС Илья Калинин подготовил большой репортаж о Расточке. Сейчас много зданий в этом районе левого берега признаны аварийными и ждут расселения. Дома постепенно сносят и заменяют современными. Посмотрите, что еще сохранилось.

