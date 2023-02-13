«Вернулась со спичками — и взрыв». Что знают соседи о взорвавшейся квартире на Линейной и как выглядит подъезд изнутри

Люди работают споро и деловито. Проверив, что квартира безопасна, спасатели пускают внутрь жильцов, говорят, на 20 минут. Правда, за тем, чтобы время точно соблюдалось, кажется, никто не следит.



Тем, кто жил во втором подъезде (и их квартиры остались невредимы), приходится дожидаться автовышки: лестница полностью разрушена, и иначе домой им не попасть даже за самым ценным. А кому-то и вовсе собирать нечего: не осталось даже памяти. Три очень усталые женщины приносят к дому букет роз и кладут его в самый центр разлома, появившегося на месте разрушенных взрывом квартир. По лицу одной из них непрерывно текут слёзы.

