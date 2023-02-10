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Взрыв газа на ЛинейнойМнение

«Люди из-под плит кричали»: история сибирячки, забравшей после взрыва 7-летнего мальчика, — о разрушениях и спасателях

Она прибежала к дому в течение нескольких минут после обрушения подъездов

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Из-за взрыва газа на Линейной погибли 13 человек

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Татьяна Сидельникова, жительница Новосибирска, сразу же после взрыва газа в доме на Линейной побежала на место ЧП. Женщина очень долго находится в отряде «ЛизаАлерт», который помогает искать людей, и была уверена, что ее знания могут пригодиться. Именно она увела с мороза к себе в квартиру 7-летнего Нурика, мама которого не успела выбежать за сыном из подъезда. Что происходило в первые минуты после трагедии, как людей спасали очевидцы, насколько самоотверженно работали спасатели — в ее колонке. Далее от первого лица.

Думала, что война! Проснулась от того, что подбросило в кровати. В мыслях: «Наш дом следующий». Подбежали к окну, рушится дом. Муж говорит: «Это газ». Я начала собираться на улицу. В отряде «ЛизаАлерт» много лет, проходила курсы первой помощи. Прошу у мужа его вещи. Они ведь большого размера и подойдут почти всем. Он дает две куртки и одевается тоже.

Выходим на улицу, оббегаем дом. Там знакомая Татьяна, она в шоке. Шла на работу, ее отбросило взрывной волной в сугроб. Был еще парень. Не знаю имя. Она встала, позвонила в службы. Обнимаю Татьяну, говорю какие-то слова, иду дальше. Передо мной дом...

Подхожу к обрушенному подъезду. На 3–4-м этаже (по ощущениям) люди. Просят помощи. Мужчины кричат, что нужна помощь эвакуировать людей сверху. Начинают помогать. Не знаю их имен, но они герои для меня. Я слышу из-под завала плит голоса о помощи. Со мной мои дети. Понимаю, что это газ, всё горит, сзади меня газовая подстанция.

Я не первый год в отряде «ЛизаАлерт». Не один километр по лесу пройден. Когда ты идешь в лес, то понимаешь, что ты можешь помочь, есть шанс, надежда, крылья за спиной. А тут стоишь, слышишь людей под завалами и чувствуешь свою беспомощность.

Пожарные приехали моментально. Пока я стояла и раздумывала, лезть ли на завал, показалась пожарная машина. Они подъехали, подставили лестницу и эвакуировали людей. Потом начался поток машин МЧС, скорой и других спецслужб.

У подъезда люди с 7-летним мальчиком. Он дома был с мамой, когда начал потолок падать. Они стали выходить из подъезда. Он вышел, а мама не успела.

Забрала мальчика к себе. Нурик сперва мало разговаривал, заикался прям. Я спрашивала, как зовут папу, он говорил: «Не помню, номер квартиры — не помню, номер школы — не помню». У него настолько шок был, он вообще ничего не мог вспомнить.

Психологи пришли, поговорили с ним, сказали: «С папой созвонились, сейчас идем к папе, мама в больнице». Он понял, что она жива, и начал всё рассказывать. Я вышла из комнаты, закрыла дверь. Он с психологом разговаривал, рассказывал там без остановки. Потом его увели к папе.

Спасатели работали очень оперативно. Они не ходили, они бегали от дома к дому по сугробам, чтоб подключить воду для тушения и т. д. Я не сильно в этом разбираюсь. Но низкий вам поклон всем! И людей МЧС было бесконечное множество. Всё было оперативно! Огромное количество людей приняли участие в разборе завалов. Спасибо всем службам! Ваша работа бесценна!

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибших при взрыве газа.

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