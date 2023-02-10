«Люди из-под плит кричали»: история сибирячки, забравшей после взрыва 7-летнего мальчика, — о разрушениях и спасателях

Думала, что война! Проснулась от того, что подбросило в кровати. В мыслях: «Наш дом следующий». Подбежали к окну, рушится дом. Муж говорит: «Это газ». Я начала собираться на улицу. В отряде «ЛизаАлерт» много лет, проходила курсы первой помощи. Прошу у мужа его вещи. Они ведь большого размера и подойдут почти всем. Он дает две куртки и одевается тоже.

Выходим на улицу, оббегаем дом. Там знакомая Татьяна, она в шоке. Шла на работу, ее отбросило взрывной волной в сугроб. Был еще парень. Не знаю имя. Она встала, позвонила в службы. Обнимаю Татьяну, говорю какие-то слова, иду дальше. Передо мной дом...

