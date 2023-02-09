freedom
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 7/10
usd 71.58
eur 76.83
Тема дняШестая погибшая: достали тело 80-летней женщины
Все новости
Все новости
Взрыв газа на ЛинейнойПодробности

«Понял, что она жива» — показываем в одном видео, как нашлась семья после взрыва газа в доме

За жизнь мамы мальчика борются врачи

5 520
Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: NGS.RU

Утром 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме на улице Линейной. Погибли люди, несколько семей не могут найти родственников. 7-летний мальчик Нурик в момент взрыва был с мамой, он успел выйти, мама — нет. В этом видео смотрите, как всё было. Все подробности о происшествии — в онлайн-трансляции.

По теме

ЧПЧП в НовосибирскеВзрыв газа
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter