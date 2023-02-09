«Понял, что она жива» — показываем в одном видео, как нашлась семья после взрыва газа в доме

Утром 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме на улице Линейной. Погибли люди, несколько семей не могут найти родственников.
За жизнь мамы мальчика борются врачи
Утром 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме на улице Линейной. Погибли люди, несколько семей не могут найти родственников.
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