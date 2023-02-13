«Как страшно хоронить своих детей»: новосибирцы простились с мамой и двухлетней дочкой, погибшими при взрыве на Линейной

В 07:39 9 февраля Константин Белик стоял на кухне своей квартиры на пятом этаже дома на Линейной. Прогремел взрыв. Кухня уцелела, а комната, где спали жена Надежда и двухлетняя дочка Ангелина, — рухнула. Сегодня, 13 февраля, в Новосибирском крематории прошли похороны Надежды и ее ребенка: два белоснежных гроба, один — совсем маленький. Проститься пришли не только близкие, но и десятки неравнодушных горожан — таково оказалось желание семьи.
Жизнь Константина Белика утром 9 февраля разделилась на до и после. Он собирался на работу, вышел на кухню, когда прогремел взрыв.
— Он стоял на кухне, которая уцелела. Когда взрыв был, он туда побежал, а там нет комнаты. Он мне позвонил и закричал: «Мама, у меня больше нет семьи. Мама, скорее!» Он думал, на развалинах их найдет. А на площадку выбило дверь — и площадки не было. У нас обвалилась только та комната, где девочки спали. Квартира на пятом этаже, — спешно объяснила Татьяна Александровна, свекровь погибшей.
Родные до последнего надеялись, что мама с дочкой выжили. Константину пришлось опознавать свою семью на месте трагедии. Спасатели с трудом подняли его с колен.
Сегодня мужчина не отходил от двух белоснежных гробов — один из них совсем крошечный.
Проститься с погибшими матерью и дочерью пришли родные, близкие и просто новосибирцы, которых потрясло горе земляков. В прощальном зале было около сотни человек.
— Как страшно хоронить своих детей. Это неправильно! — отец Надежды падает на гроб дочери.
Тишину и негромкий плач нарушали горькие причитания.
— Тебе еще жить бы да дочечку растить...
— За что? За что?
— Как же так?!
— Ужасная трагедия, ужасная.
Священник проводит отпевание: «Помолимся». Зал наполнил горький запах ладана. Священник с кадилом ходит у белоснежных гробов, у которых десятки цветов и игрушек.
Самая трудная минута — прощание. Удар колокола — и процессия тронулась провожать Надежду и двухлетнюю малышку в последний путь.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибших.
Трагедия произошла 9 февраля. В 07:39 в доме
Силовики задержали 45-летнюю Ирину Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна: за несколько дней до ЧП они под видом работников газовой службы обходили квартиры и навязывали ремонт газового оборудования. По версии следствия, их действия могли повлечь за собой утечку газа и последующий взрыв. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На время расследования обоих отправили в СИЗО.