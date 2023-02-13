«Как страшно хоронить своих детей»: новосибирцы простились с мамой и двухлетней дочкой, погибшими при взрыве на Линейной

Жизнь Константина Белика утром 9 февраля разделилась на до и после. Он собирался на работу, вышел на кухню, когда прогремел взрыв.



— Он стоял на кухне, которая уцелела. Когда взрыв был, он туда побежал, а там нет комнаты. Он мне позвонил и закричал: «Мама, у меня больше нет семьи. Мама, скорее!» Он думал, на развалинах их найдет. А на площадку выбило дверь — и площадки не было. У нас обвалилась только та комната, где девочки спали. Квартира на пятом этаже, — спешно объяснила Татьяна Александровна, свекровь погибшей.