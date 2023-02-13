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Взрыв газа на ЛинейнойФоторепортаж

«Как страшно хоронить своих детей»: новосибирцы простились с мамой и двухлетней дочкой, погибшими при взрыве на Линейной

На прощание пришли десятки неравнодушных горожан

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Семья погибших решила не делать похороны закрытыми. Проститься с Надеждой и ее дочкой смогли все желающие

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В 07:39 9 февраля Константин Белик стоял на кухне своей квартиры на пятом этаже дома на Линейной. Прогремел взрыв. Кухня уцелела, а комната, где спали жена Надежда и двухлетняя дочка Ангелина, — рухнула. Сегодня, 13 февраля, в Новосибирском крематории прошли похороны Надежды и ее ребенка: два белоснежных гроба, один — совсем маленький. Проститься пришли не только близкие, но и десятки неравнодушных горожан — таково оказалось желание семьи.

Жизнь Константина Белика утром 9 февраля разделилась на до и после. Он собирался на работу, вышел на кухню, когда прогремел взрыв.

— Он стоял на кухне, которая уцелела. Когда взрыв был, он туда побежал, а там нет комнаты. Он мне позвонил и закричал: «Мама, у меня больше нет семьи. Мама, скорее!» Он думал, на развалинах их найдет. А на площадку выбило дверь — и площадки не было. У нас обвалилась только та комната, где девочки спали. Квартира на пятом этаже, — спешно объяснила Татьяна Александровна, свекровь погибшей.

Родные до последнего надеялись, что мама с дочкой выжили. Константину пришлось опознавать свою семью на месте трагедии. Спасатели с трудом подняли его с колен.

Сегодня мужчина не отходил от двух белоснежных гробов — один из них совсем крошечный.

Люди начали собираться на прощание очень рано — за полчаса до начала

Люди начали собираться на прощание очень рано — за полчаса до начала

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В холле было невыносимо тихо. Только плач и шепот

В холле было невыносимо тихо. Только плач и шепот

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Проститься с погибшими матерью и дочерью пришли родные, близкие и просто новосибирцы, которых потрясло горе земляков. В прощальном зале было около сотни человек.

— Как страшно хоронить своих детей. Это неправильно! — отец Надежды падает на гроб дочери.

Тишину и негромкий плач нарушали горькие причитания.

— Тебе еще жить бы да дочечку растить...

— За что? За что?

— Как же так?!

— Ужасная трагедия, ужасная.

Проститься с погибшими пришло около сотни человек

Проститься с погибшими пришло около сотни человек

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Родственники Константина связаны с МЧС

Родственники Константина связаны с МЧС

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Десятки горожан проводили погибших

Десятки горожан проводили погибших

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Священник проводит отпевание: «Помолимся». Зал наполнил горький запах ладана. Священник с кадилом ходит у белоснежных гробов, у которых десятки цветов и игрушек.

Безутешный муж и отец все похороны не отходил от гробов

Безутешный муж и отец все похороны не отходил от гробов

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Отпевать погибших пришел священник

Отпевать погибших пришел священник

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Для близких случившееся — огромная утрата

Для близких случившееся — огромная утрата

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Плакали и женщины, и мужчины

Плакали и женщины, и мужчины

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Принесли не только цветы, но и десятки игрушек

Принесли не только цветы, но и десятки игрушек

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Собравшиеся проводили Надежду и ее дочь в последний путь

Собравшиеся проводили Надежду и ее дочь в последний путь

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Самая трудная минута — прощание. Удар колокола — и процессия тронулась провожать Надежду и двухлетнюю малышку в последний путь.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибших.

Трагедия произошла 9 февраля. В 07:39 в доме № 39 на улице Линейной прогремел взрыв. В результате обрушился целый подъезд, еще два оказались повреждены. Погибли 14 человек. 10 февраля в Новосибирской области было объявлено днем траура.

Силовики задержали 45-летнюю Ирину Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна: за несколько дней до ЧП они под видом работников газовой службы обходили квартиры и навязывали ремонт газового оборудования. По версии следствия, их действия могли повлечь за собой утечку газа и последующий взрыв. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На время расследования обоих отправили в СИЗО.

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