Газовая ОПГ: кто организовал бизнес, который привел к взрыву в Новосибирске, и где еще засветились аферисты — в списке 6 городов

10 февраля в Новосибирске арестовали двух омичей по делу о взрыве газа на улице Линейной. За несколько дней до трагедии 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун появились в доме под видом сотрудников газовой службы. Пара представлялась сотрудниками омской компании «Межрегионгаз Сервис», имеющей дурную славу: ее клиенты жалуются на мошенничество в разных городах России. Криминальный журналист НГС Павел Тиунов выяснил, что задержанные — лишь часть крупной ОПГ, которая действует по всей стране.
Задержание по горячим следам
Ирину Урбах и Евгения Кавуна сегодня называют виновниками взрыва на Линейной. Они приехали в Новосибирск по очереди: он — около месяца назад, она — 5 февраля. Оба работали в компании «Межрегионгаз Сервис» — фирма занимается обслуживанием газового оборудования в квартирах. Несмотря на то что Урбах и Кавун официально не трудоустроены, у них была форма газовой службы, удостоверения и бланки договоров с потенциальными клиентами.
Урбах называет себя «контролером». Она обходила квартиры, указывала жильцам на неполадки газового оборудования, настоятельно рекомендовала их устранить. Если собственник соглашался, то на следующий день приходил «монтажник», Кавун, и делал ремонт. В доме № 39, где произошел взрыв, пара побывала в трех квартирах.
— Я виновным себя не считаю. Замена шланга была произведена, и жалоб [впоследствии] не было: диспетчеру никто не звонил, в газовую службу никто не обращался по поводу утечки. Прошло трое суток... [За это время] люди бы по-любому почувствовали запах газа, — оправдывался в суде Кавун.
Мужчина охотно рассказал, что ремонтом газового оборудования занимается на протяжении трех лет. Имеет достаточную, по его мнению, квалификацию — трехмесячные курсы. Полагает, что никого не обманывал, ведь «собственников никто не заставлял подписывать договоры».
Ирина Урбах была гораздо менее общительна: она тихо сказала, что говорить о виновности кого-либо нужно только после экспертизы.
Обоих лжегазовщиков обвинили в оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть людей, и на время расследования отправили в СИЗО.
Молодой директор
Омская компания «Межрегионгаз Сервис» известна отрицательными отзывами клиентов о своей работе. Сотрудников фирмы называют «мошенниками», которые «обманывают пенсионеров»: навязывают ненужный ремонт газового оборудования (замену шлангов и счетчиков). При этом цены за услуги у них в несколько раз превышают другие предложения на рынке.
По данным сервиса «Контур.Фокус», омская компания была зарегистрирована в апреле 2020 года на 18-летнего Павла Мочулу. Действующая до сих пор фирма, к которой много вопросов, занимается санитарно-техническими работами, а также монтажом отопительных систем и кондиционеров.
Юридический адрес компании — ул. 22-го Партсъезда, 49 в Омске: там сегодня располагается одноэтажная хозяйственная кирпичная постройка, больше похожая на гараж или сарай. Закономерно, что налоговая служба усомнилась в правдивости предоставленных данных, так же как и в том, что Мочула — реальный собственник фирмы.
Павлу Мочуле сегодня 22 года. По открытым источникам, за спиной у него административный штраф за езду без водительских прав и судимость за уголовное преступление. В октябре 2021 года в Ульяновске его приговорили за мошенничество в составе организованной преступной группы, которая обманом зарабатывала на мнимом ремонте газового оборудования.
Полный газ: начало и расцвет нелегального бизнеса
Мочулу судили отдельно от подельников. Так бывает, когда обвиняемый, например, заключает сделку со следствием: дает показания на соучастников. В то же время параллельно судили двух его «коллег» — 33-летнего Васифа Салимова и 27-летнего Романа Шустова. Наряду с Мочулой силовики называют мужчин организаторами нелегального бизнеса.
В распоряжении редакции НГС оказался отчет одного из сотрудников АО «Омскоблгаз». В нём говорится, что в феврале 2020 года в поселке Кормиловка Омской области участковый задержал группу мужчин, которые представлялись сотрудниками «Городской газовой службы». Местные жители пожаловались в полицию, что им навязывали замену газового оборудования.
Оказалось, что ООО «Городская газовая служба» зарегистрирована в городе Сургуте, а фактически якобы располагалась в Омске по адресу ул. 22-го Партсъезда (там же, где позже будет зарегистрирована компания «Межрегионгаз Сервис»).
— Все задержанные являются жителями Республики Казахстан — Роман Шустов и Васиф Салимов. Водитель транспортного средства, на котором передвигались задержанные, — Кавун Евгений Владимирович (задержанный после взрыва в Новосибирске — Прим. ред.), — говорится в отчете.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Городская газовая служба» (ООО «ГГС») зарегистрирована в октябре 2019 года в городе Сургуте. Учредитель и директор — Кирющенко Максим Сергеевич. Вид деятельности — производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Ликвидирована в мае 2021 года.
Позже удостоверение «Городской газовой службы» найдут у Ирины Урбах, которая в 2020 году, несмотря на ковидные ограничения, ходила по омским квартирам с «инспекцией газового оборудования». За нарушение режима самоизоляции женщине тогда выписали штраф — 1 тысячу рублей.
По информации, опубликованной на сайте Ульяновского областного суда, после инцидента в Омской области аферисты переместились в Ульяновск. В апреле 2020 года Салимов, Шустов и Мочула решили поставить на поток обман «социально незащищенных категории граждан» по известной уже схеме: навязывание дорогостоящего, но абсолютно ненужного ремонта газового оборудования.
Название для фирмы выбирал Салимов. По его замыслу, оно должно было быть созвучно действующей организации, которая занимается обслуживанием населения в разных регионах страны (речь о сети филиалов компании «Газпром межрегионгаз»). Так родилась компания «Межрегионгаз сервис». Фирму специально зарегистрировали в Омске, чтобы ульяновцы не могли оперативно жаловаться на работу сотрудников.
— ООО «Межрегионгаз Сервис» не являлось специализированной организацией, имеющей право на проверку газового оборудования и производство работ по его установке и замене, — отмечено в решении.
В компанию набрали персонал, который условно разделили на две категории. «Спичеры», или «контролеры», должны были убеждать жильцов на замену оборудования. Они говорили, что в противном случае в квартире возможна утечка газа и последует взрыв. Еще одна категория — «монтажники». Они непосредственно занимались ремонтом. Работники якобы не знали, что бизнес — незаконный: в легальности их убеждали, предоставив форму, удостоверения, инструменты и т. д.
После ремонта сотрудники «Межрегионгаза» оставляли номера телефонов, по которым нельзя было дозвониться. Большинство потерпевших указало, что после визита мошенников в их квартирах появлялся устойчивый запах газа. Проблему удавалось решить только после обращения в официальную службу.
После задержания один из «контролеров» рассказал, что заработанные деньги все передавали Салимову или Шустову. Последний, если видел «падение доходов», выходил на работу сам. Убеждая жертву в необходимости ремонта, он использовал разные хитрости, например, пережав шланг, незаметно включал конфорку. В результате появлялся характерный запах газа, который якобы указывал на износ шланга.
Рассмотрев дело, Ульяновский суд признал Салимова и Шустова виновными в мошенничестве в составе организованной группы. Первого приговорили к 3 с половиной годам колонии общего режима, второго — к 3 годам. Павел Мочула получил условный срок.
Следы ОПГ в разных городах России
Участники группы оставили следы в разных городах России, игнорируя долги.
Например, по данным открытой базы ФССП, у Романа Шустова есть долги в Ижевске — 8 исполнительных производств. Одно из них касается неоплаченного штрафа: однажды Шустова поймали за рулем с признаками опьянения. От экспертизы он отказался, его лишили прав и обязали внести 30 тысяч рублей в пользу государства. Есть к нему претензии и у судебных приставов в Ульяновске — 4 исполнительных производства. Салимов должен деньги судебным приставам в Омске и Ульяновске (по 1 производству в каждом городе), Мочула — только омским силовикам (4 производства).
«Межрегионгаз» также прославился в Тюмени и Тобольске, где жители оставляют гневные комментарии о работе сотрудников компании. Учитывая вышеизложенную информацию, в ареал деятельности аферистов до недавнего времени входили 6 городов.