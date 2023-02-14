Газовая ОПГ: кто организовал бизнес, который привел к взрыву в Новосибирске, и где еще засветились аферисты — в списке 6 городов

Задержание по горячим следам

Ирину Урбах и Евгения Кавуна сегодня называют виновниками взрыва на Линейной. Они приехали в Новосибирск по очереди: он — около месяца назад, она — 5 февраля. Оба работали в компании «Межрегионгаз Сервис» — фирма занимается обслуживанием газового оборудования в квартирах. Несмотря на то что Урбах и Кавун официально не трудоустроены, у них была форма газовой службы, удостоверения и бланки договоров с потенциальными клиентами.



Урбах называет себя «контролером». Она обходила квартиры, указывала жильцам на неполадки газового оборудования, настоятельно рекомендовала их устранить. Если собственник соглашался, то на следующий день приходил «монтажник», Кавун, и делал ремонт. В доме № 39, где произошел взрыв, пара побывала в трех квартирах.

